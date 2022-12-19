المُدير التّنفيذي للمركز الطّبي للجامعة اللّبنانية الأميركية ” مستشفى رزق “

السيد سامي رزق

”نُحضّر لنظام صيدلي آليّ وغرفة للعمليات الجراحية الروبوتية“

لفت المُدير التّنفيذي للمركز الطّبي للجامعة اللّبنانية الأميركية “مستشفى رزق” السيد سامي رزق إلى أن تجربة التعامل مع مكافحة جائحة كورونا علّمت المستشفى إدارةً وفرقاً طبيةً وتمريضية كيفية العيش مع الخطر والعمل في الأزمات، وتحت الضغط، وفي جوٍّ من الحذر المستمر. لكن على الرغم من ذلك، كنا مخلصين لرسالتنا ووعدنا بالالتزام بشعارنا “الطب بانسانية”. وفيما تطرّق في حديث لمجلة “المستشفى العربي” إلى العديد من الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها ومنها، خطة الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم ونهج الرعاية المتمحورة حول المريض، سلّط الضوء على أهمّ خطط ومشاريع التوسّع المستقبلية لمواكبة تطوّرات القطاع الصحيّ. وفيما يلي نص الحديث:

ما هي الدروس المستفادة من تجربة التعامل مع وباء Covid-19؟ وكيف تقيّمون هذه التجربة؟

كان هذا الوباء أمرا جديدا بالنسبة لنا. تعلّمنا كيفية العيش مع الخطر، والتكيّف مع قاتل مجهول وعلى رغم انه تخطى حدود العالم، إلا ان وسائل مكافحته غير واضحة. ولكن مع ذلك، اعتدنا على العمل في الأزمات، تحت الضغط، وفي جوٍّ من الخوف المستمر، ما دفعنا الى الارتجال. واصبحت على قناعة بأنّ كل فرد من أفراد الطاقم الطبيّ عمل بشغف وانسانية، وبذل ما بوسعه لانقاذ حياة جميع المرضى وشفائهم. واستطعنا تحقيق ذلك على رغم الظروف التي تعد الأكثر صعوبة وتأثيرا على قطاع الرعاية الصحية في البلد.

في الحقيقة، تمكنّا من العمل لنصبح من بين المراكز الطبية الاولى في لبنان الجاهزة لاستقبال مرضى الـCovid- 19 ومعالجتهم بسرعة. لذا استحدثنا قسما للطوارئ مخصصا لمرضى الكوفيد وأنشأنا غرفا معزولة ومجهّزة لهم داخل المركز. كما قدنا الجائحة على المستوى الوطني عبر اطلاق حملة توعية وطنية وتطويرها من خلال استخدام عيادة متنقلة تابعة للمركز الطبي.

من جهة أخرى، تعلمنا أيضا أن نتحلّى بحد أكبر من المرونة والالتزام فضلا عن التعلّم بسرعة والتكيّف مع كل المواقف، وأن نتوحّد كفريق ونقاتل معا لنتخطى العقبات والقيود كافة، على الرغم من غياب الموارد في بعض الأحيان. وبالتالي نجحنا في مواجهة التحديات مع التزامنا المستمر بالتميّز وبشعارنا “الطب بإنسانية”.

ما الذي حققتموه في هذا الصدد؟

كنا مخلصين لرسالتنا ووعدنا بالالتزام بشعارنا “الطب بإنسانية”، ووقفنا الى جانب مجتمعنا على المستوى الوطني واستطعنا تأمين اختبارات PCR ولقاحات مجانية. فقد توّلت العيادة المتنقلة التابعة لـLAU 138 مهمة وزارت 312 مركزا ومنطقة كما قدّمت مجانا اكثر من 12000 اختبار PCR و23000 لقاح و2000 دواء.

ما هي الثغرات التي تم اكتشافها؟ وكيف تعاملتم معها خلال العام 2022؟

التكيّف السريع وتعلّم كيفية العمل في الأزمات .

قيادة المبادرات الوطنية المتعلّقة بقطاع الرعاية الصحية العامة .

أجرينا بالتعاون مع المراكز الطبية الجامعية الأخرى مفاوضات مع الـ ”TPA” للتوصّل الى اتفاق جديد مع شركات التأمين يرتكز على “Fresh Cash”.

للتوصّل الى اتفاق جديد مع شركات التأمين يرتكز على بدأنا حملة لجمع التبرعات لمرضى الأورام في الولايات المتحدة، آملين ان نستطيع بذلك تأمين العلاج للمرضى وتجنّب اي نقص في الأدوية .

ما هي الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها؟

أولاً: خطة الاحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم

1. قمنا بتطوير عدة حزم إغاثة مالية لمساعدة موظفينا ودعمهم.

2. كنا فخورين بكوننا من أوائل المؤسسات في البلد التي طبّقت خطة الاحتفاظ بالموظفين من خلال تعديل دخلهم ومزاياهم.

3. عندما تتخذ إجراءات سريعة للتكيف مالياً مع احتياجات فرقك عند مواجهة تحديّات جديدة، يمكنك أن تطمئن إلى أن موظفيك سيبقون أوفياء لك.

4. ما أبقى مؤسستنا وموظفينا متحمسين هو أيضًا خطط الاستثمار والتطوير المستمرة لدينا، والتي لم تتوقف أبدًا، والسعي دائمًا للحصول على مرافق أكثر تقدمًا وتكنولوجيا متقدمة.

نحن أيضًا بصدد توسيع نطاق أنشطتنا ومجالاتنا بافتتاح موقع جديد في جونيه / جزء من شبكة LAU Health وهو المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون.

ثانياً: نهج الرعاية المتمحورة حول المريض

1. إنّ المرضى دائمًا في قلب خدماتنا وإنجازاتنا.

2. يجب أن نركز دائمًا على تحسين تجربة مريضنا على مستويات مختلفة:

– على مستوى تقديم الرعاية الصحية.

– على مستوى التميّز في الخدمة.

– على مستوى العلاج مقابل المبلغ الماليّ

3. نهدف إلى تغطية شاملة للجميع / على جميع المستويات.

4. إنشاء مراكز طبية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نودّ تسليط الضوء على أهمّ خطط ومشاريع التوسّع المستقبلية لمواكبة تطوّرات القطاع الصحيّ.

لقد قمنا بالفعل بتنفيذ وإطلاق أحدث طراز من غرف العمليات الهجينة في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق لتعزيز كفاءة العمليات لدينا.