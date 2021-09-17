رئيس قسم الجراحة الترميمية للقولون والمستقيم والحوض في مستشفى نيشن وايد للأطفال

د . ريتشارد وود

“إعتدنا على المرضى الذين يسافرون للخضوع للجراحة الترميمية للقولون والمستقيم والحوض”

يُعدّ مستشفى نيشن وايد للأطفال، الذي يقع في كولومبوس بولاية أوهايو، أحد أكبر مستشفيات الأطفال ومعاهد الأبحاث في الولايات المتحدة. تم تصنيفها باستمرار بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة من قبل US News & World Report، وهي السلطة المعترف بها في تصنيف المستشفيات في الولايات المتحدة. الدكتور ريتشارد وود، هو رئيس قسم الجراحة الترميمية للقولون والمستقيم والحوض للأطفال في مستشفى نيشن وايد للأطفال وأستاذ مساعد للجراحة في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو.

تشمل مجالات الاهتمام السريري للدكتور وود الجراحة الترميمية المعقدة للحوض بما في ذلك التشوهات الشرجية، والتشوهات المذرقية، ومرض هيرشسبرونغ، والعلاج الجراحي للإمساك الشديد. كما لديه منشورات واسعة النطاق في هذه المجالات، مع العديد من المقالات الصحفية وفصول الكتب الموثوق بها.مجلة “المستشفى العربي” إلتقت الدكتور وود وأجرت حواراً حول الجراحة الترميمية للقولون والمستقيم والحوض عند الأطفال في مستشفى نيشن وايد للأطفال. في ما يلي نص الحوار.

ما هي مكوّنات مركز إعادة ترميم القولون والمستقيم والحوض للأطفال؟

يتألف مركز إعادة ترميم القولون والمستقيم والحوض في مستشفى نيشن وايد للأطفال من فريق شامل من جراحي الأطفال والأطباء ذوي الخبرة الخاصة في جراحة القولون والمستقيم والمسالك البولية الترميمية وأمراض النساء، بالإضافة إلى أطباء المعدة والأمعاء عند الأطفال والذين لديهم اهتمام خاص وتدريب متقدم في الإضطرابات الحركية. يعمل الجميع بشكل تعاوني في نموذج رعاية يتمحور حول المريض والأسرة. كما يشكّل مقدمو الممارسات المتقدمة والممرضات والموظفون الإداريون فريقًا يلبي احتياجات المرضى وينظم رعايتهم ويشرف عليها.

ما هي أكثر الحالات التي يتم علاجها؟

غالبًا ما نقوم بمعالجة الأطفال الذين يعانون من تشوّهات شرجية، وتشوهات مذرقية، انقلاب المثانة، ومرض هيرشسبرونغ، وإمساك وظيفي شديد. نظرًا لأننا متخصصون في أكثر المشكلات الترميمية تعقيدًا ونتمتّع بخبرة واسعة في إعادة الجراحة، فإننا نعمل كمركز مرجعي كبير ونرى الأطفال من جميع الأعمار في مراحل مختلفة في استمرارية رعايتهم.

كيف يختلف البرنامج في مستشفى نيشن وايد للأطفال؟

برنامجنا مؤهّل بشكل فريد لرعاية المرضى طوال حياتهم. لدينا فريق شامل للعناية بجميع جوانب احتياجات المرضى. لقد نشرنا نتائج على جميع جوانب الرعاية وتحسين الجودة المتكاملة ومقاييس النتائج التي أبلغ عنها المريض في نموذج الرعاية الخاص بنا.

بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير برنامج رعاية انتقالية، بقيادتي وقيادة جرّاحة القولون والمستقيم الشهيرة الدكتورة أليساندرا غاسيور، الأمر الذي يسمح لنا برعاية مرضانا منذ الولادة وحتى سن الرشد.

كما نقدم الرعاية اللاحقة طويلة الأمد من قبل فريق من الخبراء بما في ذلك الجراحين، والممرضين والأطباء ومقدمي الممارسات المتقدمة. هذه الفرق مكرّسة لرعاية المرضى وجميع احتياجاتهم المتعلّقة بالقولون والمستقيم والأمراض النسائية والمسالك البولية.

هل المرضى على استعداد للسفر لتلقي الرعاية؟

مستشفى نيشن وايد للأطفال معتاد على المرضى الذين يسافرون إلى كولومبوس للخضوع للجراحة الترميمية للقولون والمستقيم والحوض. في الوقت الحالي، جاء 60٪ من المرضى الخاضعين لإعادة ترميم القولون والمستقيم والحوض من خارج ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية. لقد عالجنا مرضى من جميع الولايات الخمسين وأكثر من 70 دولة.

نحن نفخر بقدرتنا على جمع التاريخ الطبي المفيد قبل زيارة المريض، لوضع خطة رعاية بصورة مسبقة ودمج أكبر قدر ممكن من الاختبارات والجراحة التي قد تكون مطلوبة لكل مريض أثناء زيارته. ولدينا أيضًا فريق مخصّص داخل مستشفى نيشن وايد للأطفال، واسمه خدمات المرضى الدوليين، والذي يعمل مباشرةً مع مركز إعادة ترميم القولون والمستقيم والحوض للسماح للمرضى الدوليين بالسفر إلى مستشفى نيشن وايد للأطفال بشكل سلس للحصول على الرعاية.

ما نوع الأبحاث التي تنشرها حاليًا؟

نحن نركز بشكل كبير على النتائج البحثية وقمنا بدمج الأبحاث بشكل كامل في رعايتنا. في السنوات السبع الماضية فقط، نشرنا أكثر من 120 مقالاً في المجلات العلمية التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء وأجرينا 130 عرضًا تقديميًا في الاجتماعات الوطنية والدولية.

بالإضافة إلى النتائج البحثية، فإننا نركز بشكل خاص على الأبحاث التي تتعلق بنوعية حياة المرضى والأسر الذين يعانون من تشوهات في الشرج والمستقيم والتشوهات المذرقية، ومرض هيرشسبرونغ. لقد أبلغنا عن تحسين جودة الحياة من خلال برنامج إدارة الأمعاء ومؤخرًا عن نجاح استخدام الرعاية الصحية عن بُعد لنكون قادرين على تقديم إدارة ناجحة عن بُعد للأمعاء.

تشمل مجالات البحث الجديدة الطب الجينومي وكيف تؤثر جوانب الصحة السلوكية على النتائج والرعاية لمرضانا. كما أجرينا تجارب سريرية وأدخلنا العديد من التقنيات الجراحية الجديدة وبروتوكولات العلاج.

لمعرفة المزيد حول مستشفى نيشن وايد للأطفال والدكتور وود، يرجى زيارة NationwideChildrens.org/CCPR