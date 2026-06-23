InBella Max: حلول متقدمة لاستعادة نضارة البشرة بلمسة طبيعية

الدكتور‭ ‬جوناثان‭ ‬كادوش،‭ ‬اختصاصي‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬

مع التطور المستمر في عالم الطب التجميلي، باتت الحلول المتكاملة المعتمدة على أحدث التقنيات تساهم في تقديم علاجات أكثر دقة وخصوصية للعناية بالبشرة وتجديد شبابها. وفي هذا الحوار، يتحدث الدكتور جوناثان كادوش، اختصاصي الأمراض الجلدية وGlobal KOL لدى InBella، عن InBella Max، وهو نظام متطور يضم مجموعة من تقنيات التجميل المعتمدة على الطاقة ضمن تجربة علاجية متكاملة. كما يسلّط الضوء على أحدث بروتوكولات العناية بالبشرة، وأهمية الدمج بين التقنيات المختلفة، ودورها في تحسين جودة البشرة وتحقيق نتائج طبيعية تدوم لفترة طويلة.

يشكّل‭ ‬InBella Max‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التجميلية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬طوّرتها‭ ‬InBella،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬التجميلية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬ضمن‭ ‬نظام‭ ‬واحد‭ ‬يمنح‭ ‬الأطباء‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العلاجات‭ ‬وتخصيصها‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬بشرة‭. ‬وما‭ ‬يميّزه‭ ‬هو‭ ‬الدمج‭ ‬الذكي‭ ‬بين‭ ‬عدة‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬مثل‭:‬

BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬

Bella515+580‭ ‬Black

BellaForma

‭ ‬BellaXL 810‭ ‬Black

‭ ‬BellaVlaze Black ‭ ‬

ما‭ ‬يوفّر‭ ‬تجربة‭ ‬علاجية‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملًا‭ ‬ودقة،‭ ‬مع‭ ‬نتائج‭ ‬طبيعية‭ ‬ومتوازنة‭.‬

دكتور‭ ‬كادوش،‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬تجربتكم‭ ‬مع‭ ‬InBella Max‭ ‬وكيف‭ ‬دمجتم‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬ضمن‭ ‬ممارستكم‭ ‬اليومية؟

أستخدم‭ ‬تقنيات‭ ‬InBella‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ومع‭ ‬InBella Max‭ ‬لمست‭ ‬مستوى‭ ‬متقدمًا‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬التجميلية‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭. ‬وفي‭ ‬عيادتي‭ ‬في‭ ‬أمستردام،‭ ‬أركّز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬البشرة‭ ‬وتجديد‭ ‬شبابها،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬مقاربة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والعلاجات‭ ‬التجميلية‭ ‬المختلفة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬طبيعية‭ ‬ومتوازنة‭.‬

لقد‭ ‬أصبح‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬جزءًا‭ ‬محوريًا‭ ‬من‭ ‬بروتوكولات‭ ‬العلاج‭ ‬التي‭ ‬أعتمدها،‭ ‬خصوصًا‭ ‬بفضل‭ ‬تقنية‭ ‬Burst‭ ‬وScale‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بمعالجة‭ ‬طبقات‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬بدقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬أكبر‭. ‬كما‭ ‬أستخدم‭ ‬Bella515+580‭ ‬Black‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬لعلاج‭ ‬التصبغات‭ ‬والمشكلات‭ ‬الوعائية،‭ ‬فيما‭ ‬يمنح‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬التقنيات‭ ‬مرونة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬العلاجات‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬بشرة‭.‬

من‭ ‬هم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأنسب‭ ‬لعلاجات‭ ‬InBella Max‭ ‬وما‭ ‬أبرز‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تعالجها؟

يتميّز‭ ‬InBella Max‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬الوقائية‭ ‬بالبشرة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬العشرينات،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬واضح‭ ‬للبشرة‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬عمرية‭ ‬متقدمة‭. ‬تشمل‭ ‬أبرز‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬يعالجها‭: ‬ترهّل‭ ‬الجلد،‭ ‬والخطوط‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وآثار‭ ‬حب‭ ‬الشباب،‭ ‬وعدم‭ ‬توحّد‭ ‬ملمس‭ ‬البشرة،‭ ‬والتصبغات،‭ ‬والمشكلات‭ ‬الوعائية،‭ ‬وأضرار‭ ‬الشمس،‭ ‬والوردية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الشعر‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيه‭. ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬العلاج‭ ‬يتم‭ ‬تصميمه‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬حالة،‭ ‬وليس‭ ‬وفق‭ ‬بروتوكول‭ ‬موحّد‭ ‬للجميع‭.‬

كيف‭ ‬تختلف‭ ‬علاجات‭ ‬InBella Max‭ ‬عن‭ ‬العلاجات‭ ‬الجراحية‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬الجراحية؟

لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬دوره‭ ‬المختلف‭. ‬فالجراحة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تموضع‭ ‬الأنسجة‭ ‬والبنية‭ ‬العميقة‭ ‬للوجه،‭ ‬بينما‭ ‬تعمل‭ ‬تقنيات‭ ‬InBella Max‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬العمليات‭ ‬البيولوجية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للبشرة،‭ ‬مثل‭ ‬إنتاج‭ ‬الكولاجين‭ ‬والإيلاستين‭ ‬وشدّ‭ ‬الأنسجة‭. ‬لذلك‭ ‬تُعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬خيارًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬بالخضوع‭ ‬للجراحة،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تأخيرها‭ ‬أو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نتائجها‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬دمجها‭ ‬مع‭ ‬العلاجات‭ ‬التجميلية‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬بروتوكولات‭ ‬متكاملة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬أكثر‭ ‬توازنًا‭ ‬وطبيعية‭.‬

كيف‭ ‬تبدو‭ ‬تجربة‭ ‬العلاج‭ ‬وكم‭ ‬تستغرق‭ ‬الجلسات؟

تختلف‭ ‬التجربة‭ ‬بحسب‭ ‬التقنية‭ ‬المستخدمة‭. ‬فعلاج‭ ‬BellaForma‭ ‬يمنح‭ ‬إحساسًا‭ ‬دافئًا‭ ‬ومريحًا‭ ‬يشبه‭ ‬العلاج‭ ‬الاسترخائي،‭ ‬وتستغرق‭ ‬الجلسة‭ ‬عادة‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭. ‬أما‭ ‬Bella515+580‭ ‬Black‭ ‬فيعتمد‭ ‬على‭ ‬نبضات‭ ‬ضوئية‭ ‬سريعة‭ ‬مع‭ ‬إحساس‭ ‬حراري‭ ‬خفيف،‭ ‬ويمكن‭ ‬إنهاء‭ ‬جلسة‭ ‬الوجه‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst،‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬كريم‭ ‬مخدر‭ ‬موضعي‭ ‬قبل‭ ‬العلاج،‭ ‬فيما‭ ‬تستغرق‭ ‬الجلسة‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬و60‭ ‬دقيقة،‭ ‬مع‭ ‬احمرار‭ ‬بسيط‭ ‬يختفي‭ ‬غالبًا‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين‭.‬

كم‭ ‬عدد‭ ‬الجلسات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وكم‭ ‬تدوم‭ ‬النتائج؟

في‭ ‬علاجات‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst،‭ ‬أوصي‭ ‬عادة‭ ‬بثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬تفصل‭ ‬بينها‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭. ‬وتستمر‭ ‬عملية‭ ‬تحفيز‭ ‬الكولاجين‭ ‬وشدّ‭ ‬الأنسجة‭ ‬تدريجيًا‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاج،‭ ‬لذلك‭ ‬تظهر‭ ‬النتائج‭ ‬بشكل‭ ‬متدرج‭ ‬وطبيعي‭. ‬أما‭ ‬Bella515+580‭ ‬Black‭ ‬فقد‭ ‬نلمس‭ ‬تحسنًا‭ ‬واضحًا‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬أو‭ ‬جلستين‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬يعتمد‭ ‬BellaForma‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬جلسات‭ ‬المتابعة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬النتائج‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدوم‭ ‬نتائج‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬جلسات‭ ‬متابعة‭ ‬دورية‭.‬

هل‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬آمنة‭ ‬للبشرة‭ ‬الداكنة؟‭ ‬وما‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬المتوقعة؟

تم‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬تنوّع‭ ‬ألوان‭ ‬البشرة‭. ‬فعلاج‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬طاقة‭ ‬الترددات‭ ‬الراديوية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬الميلانين‭ ‬مباشرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬أمانًا‭ ‬للبشرة‭ ‬الداكنة‭ ‬مقارنة‭ ‬ببعض‭ ‬أنواع‭ ‬الليزر‭ ‬التقليدية‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬تقنية‭ ‬BellaXL 810/1064‭ ‬Black‭ ‬لإزالة‭ ‬الشعر‭ ‬خصيصًا‭ ‬للبشرة‭ ‬الغنية‭ ‬بالميلانين‭. ‬أما‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬فهي‭ ‬غالبًا‭ ‬خفيفة‭ ‬ومؤقتة،‭ ‬مثل‭ ‬الاحمرار‭ ‬البسيط‭ ‬أو‭ ‬التورم‭ ‬الخفيف‭ ‬أو‭ ‬الحساسية‭ ‬المؤقتة،‭ ‬مع‭ ‬فترة‭ ‬نقاهة‭ ‬محدودة‭ ‬جدًا‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مُرضية‭ ‬لكم‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الطبية؟

أكثر‭ ‬ما‭ ‬يلفتني‭ ‬هو‭ ‬التحسن‭ ‬الواضح‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬البشرة‭ ‬مع‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst،‭ ‬خصوصًا‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تفاوت‭ ‬ملمس‭ ‬البشرة‭ ‬أو‭ ‬المسام‭ ‬الواسعة‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬الترهل‭ ‬المبكر‭. ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬تبدو‭ ‬البشرة‭ ‬أكثر‭ ‬نعومة‭ ‬وكثافة‭ ‬وإشراقًا‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬Bella515+580‭ ‬Black‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أضرار‭ ‬الشمس‭ ‬والمشكلات‭ ‬الوعائية‭ ‬كانت‭ ‬دائمًا‭ ‬ثابتة‭ ‬وموثوقة‭.‬

هل‭ ‬يمكن‭ ‬دمج‭ ‬InBella Max‭ ‬مع‭ ‬علاجات‭ ‬تجميلية‭ ‬أخرى؟

بالتأكيد،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أعتمده‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬ممارستي‭ ‬اليومية‭. ‬فأنا‭ ‬أدمج‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬مع‭ ‬البولينيكليوتيدات‭ ‬والفيلر‭ ‬التحفيزي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وطبيعية‭. ‬كما‭ ‬ينسجم‭ ‬Bella515+580‭ ‬Black‭ ‬بسهولة‭ ‬مع‭ ‬بروتوكولات‭ ‬العناية‭ ‬الطبية‭ ‬بالبشرة‭ ‬وروتين‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الشمس‭. ‬أؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الطب‭ ‬التجميلي‭ ‬الحديث‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬العلاجات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬الممكنة‭.‬

في‭ ‬أي‭ ‬عمر‭ ‬يمكن‭ ‬البدء‭ ‬بهذه‭ ‬العلاجات؟

لا‭ ‬أفضّل‭ ‬تحديد‭ ‬عمر‭ ‬معيّن،‭ ‬بل‭ ‬أركّز‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬البشرة‭ ‬وحالتها‭ ‬البيولوجية‭. ‬فالتحفيز‭ ‬المبكر‭ ‬للكولاجين‭ ‬يُعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬وقائية‭ ‬فعالة،‭ ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أواخر‭ ‬العشرينات‭ ‬أو‭ ‬بداية‭ ‬الثلاثينات‭ ‬مرحلة‭ ‬مناسبة‭ ‬لبعض‭ ‬العلاجات‭ ‬الوقائية‭. ‬ومع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬تصبح‭ ‬العلاجات‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزًا‭ ‬على‭ ‬شدّ‭ ‬البشرة‭ ‬وتحفيز‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬العميق‭ ‬للأنسجة‭.‬

ما‭ ‬أبرز‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬حول‭ ‬العلاجات‭ ‬غير‭ ‬الجراحية‭ ‬للبشرة؟

يعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬العلاجات‭ ‬غير‭ ‬الجراحية‭ ‬تعطي‭ ‬نتائج‭ ‬خفيفة‭ ‬فقط،‭ ‬بينما‭ ‬يمكن‭ ‬لبعض‭ ‬التقنيات‭ ‬مثل‭ ‬BellaM8‭ ‬Burst‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬تغييرات‭ ‬واضحة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬البشرة‭. ‬كما‭ ‬يظن‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬فورية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تحفيز‭ ‬الكولاجين‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬ليظهر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬ومن‭ ‬المفاهيم‭ ‬الخاطئة‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬متشابهة،‭ ‬بينما‭ ‬تلعب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المستخدمة‭ ‬وخبرة‭ ‬الطبيب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬النتائج‭.‬

ما‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬توجهونها‭ ‬للقراء‭ ‬الذين‭ ‬يفكرون‭ ‬بتجربة‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات؟

أنصح‭ ‬دائمًا‭ ‬بالبدء‭ ‬باستشارة‭ ‬طبية‭ ‬واقعية‭ ‬لفهم‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدمه‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬شخص‭. ‬ما‭ ‬يميّز‭ ‬هذه‭ ‬العلاجات‭ ‬هو‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬طبقات‭ ‬الجلد‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬المستحضرات‭ ‬الموضعية‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.‬

وعندما‭ ‬يتم‭ ‬استخدامها‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬ومدروسة،‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬طبيعية‭ ‬ومستدامة‭ ‬تعزز‭ ‬صحة‭ ‬البشرة‭ ‬وجودتها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬