اختصاصية الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي – قطر

الدكتورة نيرمين غدير

“لدينا جميع أنواع أجهزة الليزر التجميلي”

يوفر مركز ماربل الطبي في قطر أجهزة الليزر الحديثة لمعالجة المشاكل والامراض الجلدية، ويحرص على استقطاب أهم الأجهزة لمواكبة الكم الهائل من التطورات على صعيد خدمات الطب التجميلي. الدكتورة نيرمين غدير، اختصاصية الجلدية والتجميل في مركز ماربل الطبي – قطر، تحدثنا عن أهم خدمات الليزر التي يوفرها المركز وأبرز استخداماتها ومواصفاتها.

لعل أبرز ما يميز خدمات الطب التجميلي في مركز ماربل الطبي قدرته على مواكبة الكم الهائل من التطور في هذا المجال. ماذا تحدثينا عن مميزات الطب التجميلي لديكم؟

يتميز الطب التجميلي في مركز ماربل الطبي في قطر بوجود أحدث العلاجات والاجراءات التجميلية من البوتوكس والفيلر والبلازما والميزوثيرابي والخيوط التجميلية، الى جانب أحدث الاجهزة الطبية حيث يواكب المركز كل ما هو جديد ومتطور في عالم التجميل.

نود في هذا الحديث الإضاءة على خدمات الليزر المتوفرة لديكم. ما هي؟ وما أبرز مواصفات تلك الأجهزة؟

يوفر مركز ماربل الطبي جميع أنواع الليزر التجميلي ابتداء من ليزر إزالة الشعر – ليزر الكربوني – ليزر الفراكشينال – وجهاز مورفيوس 8 و ليزر الفيتامينات CO2.

أولا: ليزر ازالة الشعر {ليزر كانديلا}: هذا الجهاز حقق طفرة في مجال إزالة الشعر والسبب هو الكفاءة العالية له ويعتبر العلاج فيه آمن وفعّال. يعمل هذا الجهاز على تدمير بصيلات الشعر الزائد وايقاف نموها من دون التأثير على الجلد المحيط.

ثانيا: الليزر الكربوني: تقنية يتم من خلالها الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها يعمل على تفتيح البشرة وعلاج البقع والتصبّغات وأيضاً إزالة طبقات الجلد الميت ويمكن استخدامه على الوجه أو أي منطقة في الجسم.

ثالثا: ليرز فراكشنل CO2: هو جهاز يستخدم في علاج التجاعيد والتصبّغات العميقة وأيضاً يعالج الندوب التي تسببها الجروح او الحروق ويستخدم في علاج ندوب حب الشباب التي تترك آثاراً عميقة بالاضافة الى أنه يساعد على انتاج الكولاجين وتجديد البشرة.

رابعا: ليزر الفيتامينات {LASMAD}: يُستخدم هذا الجهاز للاشخاص الذين يرغبون ببشرة نضرة وشابة حيث يعمل على تجديد نضارة البشرة ومنحها الحيوية، ويعمل كذلك على توحيد لون البشرة والتخلص من التصبّغات ويحسّن من مظهر المسام المتوسعة وهو جهاز يناسب جميع انواع البشرة.

خامسا: جهاز مورفيوس 8: هو جهاز يعمل بين موجات الراديو الترددية RADIOFREQUENCY من خلال إبر دقيقة، يُستخدم لشد الوجه والرقبة وعلاج التجاعيد الناعمة بالاضافة الى حب الشباب؛ وهو فعال في علاج تشققات الحمل ويُستخدم لتحسين ندوب العمليات الجراحية وآثارها.

يمكن من خلال أجهزة الليزر الحديثة علاج بعض المشاكل والامراض الجلدية من أهمها هي الندوب وخاصة ندوب الحروق وآثار العمليات. يمكن ان يكون العلاج من خلال جهاز الفراكشنل CO2 ، وندوب حب الشباب يمكن معالجتها بالمشاركة بين الفراكشنل CO2 والمورفيوس 8 كما تعالج الاجهزة مشكلة التصبّغات حيث يمكن المشاركة بين جهاز الفراكشنل CO2 والليزر الكربوني.

ماذا عن النتائج؟

اغلب النتائج تكون مرضية، لكن العلاج يحتاج الى جلسات عدة إضافة الى مشاركة بين أكثر من اجراء للحصول على النتيجة المرغوبة.

ما هي المعايير التي تتبعونها لتحديد النوع المناسب لكل حالة؟

بالنسبة للمعايير يجب فحص المريض بشكل جيد ومعرفة الحالة ان كانت قديمة او حديثة بالاضافة الى لون وحساسية البشرة وما إذا كان المريض قد استخدم علاجات أخرى من قبل وما كان أثرها عليه.