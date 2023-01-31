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الإستخدام الآمن للدواء…. هذه هي الأسس والمعايير
الإستخدام الآمن للدواء…. هذه هي الأسس والمعايير
المريض على الدواء الصحيح بالوقت المناسب يعتبر من أسس السلامة العامة حيث يسهم ذلك في تحسين خدمة العلاج الدوائي وتعزيز الصحة والعافية والوقاية من الأمراض ومضاعفاتها.
يصل الدواء الى المريض بعد مروره بحلقة متكاملة تضمن حصوله على الدواء الصحيح الذي يحتاجه والذي يتمتع بالمواصفات العالمية وذلك عبر شبكة اتصال بين الأقسام وصيدلية المستشفى التي تتصل بدورها بالمستودعات الطبية لتوفير الأدوية مع ذكر صلاحية الدواء لكل نوع منها.
قبل التناول الدواء
هناك بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينبغي على كل مريض ان يسأل عنها قبل البدء بتناول الدواء وذلك بهدف الحصول على الاستفادة القصوى منه وتجنب أي مضاعفات.
قبل تناول الدواء، على المريض أن يسأل عن:
- الاسم العلمي للدواء؟
- الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام.
- الاعراض الجانبية التي يمكن ان تحدث أثناء تناول الدواء وكيفية التصرف في حال ظهورها.
- وجود تعارض بين الدواء وأي من الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض.
- تعارض الدواء مع مشروبات او اطعمة معينة.
- المدة المتوقعة لتحسّن الحالة المرضية.
- السؤال عمّا إذا كان من الضروري تغيير تجنب بعض النشاطات الجسدية أثناء تناول الدواء.
- ماذا يجب أن يفعل المريض في حال نسيان تناول الجرعة او في حال تناول جرعة زائدة؟
للإستخدام الآمن والإستفادة القصوى من الدواء، ينبغي اتباع النصائح التالية:
- على المريض أن يسأل عن اسم الدواء وطريقة تناوله والوقت الأمثل لذلك، على سبيل المثال قبل تناول الطعام او بعده، قبل النوم أو في الصباح وغيرها.
- قبل شراء أي دواء يجب إعلام الصيدلي او الطبيب إذا كنت تعاني من أي نوع من أنواع الحساسية سواء حساسية للطعام او لنوع ما من الأدوية.
- بعض الأنواع من الادوية يتعارض مع المشروبات الغازية والحمضية ومنتجات الألبان، لذلك يجب سؤال الطبيب او الصيدلي عن هذا الأمر.
- البعض يتناول ادوية من دون وصفة طبية مثل مسكنات الألم أو مضادات الحموضة وغيرها، وهنا يجب إعلام الصيدلي في حال كنت تتناول أدوية او علاجات أخرى او في حال كنت تعاني من امراض أخرى؛ ربما تتعارض هذه الادوية فيما بينها.
- عدم مشاركة أي دواء مع شخص آخر بحجة أنه يعاني من الأعراض ذاتها، فالدواء وُصف لحالتك فقط.
- في حال تناول جرعة زائدة من الدواء أو تناوله بطريقة خاطئة اتصل بالإسعاف فورا.
- التخزين الجيد للدواء، حيث تُتلف الادوية في تم تخزينها في منطقة معرضة لأشعة الشمس أو شديدة الحرارة أو بها الكثير من الرطوبة. لكن بعض الأدوية تحتاج الى الحفظ بالثلاجة، لذلك يجب سؤال الصيدلي عن الطريقة الأنسب لحفظ الدواء.