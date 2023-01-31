الإستخدام الآمن للدواء…. هذه هي الأسس والمعايير

المريض على الدواء الصحيح بالوقت المناسب يعتبر من أسس السلامة العامة حيث يسهم ذلك في تحسين خدمة العلاج الدوائي وتعزيز الصحة والعافية والوقاية من الأمراض ومضاعفاتها.

يصل الدواء الى المريض بعد مروره بحلقة متكاملة تضمن حصوله على الدواء الصحيح الذي يحتاجه والذي يتمتع بالمواصفات العالمية وذلك عبر شبكة اتصال بين الأقسام وصيدلية المستشفى التي تتصل بدورها بالمستودعات الطبية لتوفير الأدوية مع ذكر صلاحية الدواء لكل نوع منها.

قبل التناول الدواء

هناك بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينبغي على كل مريض ان يسأل عنها قبل البدء بتناول الدواء وذلك بهدف الحصول على الاستفادة القصوى منه وتجنب أي مضاعفات.

قبل تناول الدواء، على المريض أن يسأل عن:

الاسم العلمي للدواء؟

الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام.

الاعراض الجانبية التي يمكن ان تحدث أثناء تناول الدواء وكيفية التصرف في حال ظهورها.

وجود تعارض بين الدواء وأي من الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض.

تعارض الدواء مع مشروبات او اطعمة معينة.

المدة المتوقعة لتحسّن الحالة المرضية.

السؤال عمّا إذا كان من الضروري تغيير تجنب بعض النشاطات الجسدية أثناء تناول الدواء.

ماذا يجب أن يفعل المريض في حال نسيان تناول الجرعة او في حال تناول جرعة زائدة؟

للإستخدام الآمن والإستفادة القصوى من الدواء، ينبغي اتباع النصائح التالية: