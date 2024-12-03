طارق دوفان

المدير الطبيّ ومدير مركز التميّز ومدير قسم علاج الأورام بالإشعاع في المستشفى الأمريكي في دبي

” المرضى جوهر رعايتنا الصحيّة “

قد يكون أبقراط أفضل من عبّر عن الحقيقة الأساسيّة حول الطبّ وغرضه، فهو الّذي قال: “أينما كان فنّ الطبّ محبوبًا، فهناك أيضًا الإنسانيّة”. يعتبر تقديم الرعاية الصحيّة التزامًا إنسانيًّا، وهذا ما أظهره المستشفى الأمريكي في دبي لأكثر من 25 عامًا. أجرت مجلّة “المستشفى العربي” مقابلة مع الدكتور طارق دوفان، المدير الطبيّ ومدير مركز التميّز ومدير قسم علاج الأورام بالإشعاع في المستشفى الأمريكي في دبي، الّذي سلّط الضوء على دور المستشفى في تقديم أفضل رعاية صحيّة ممكنة. يُعتبر مصطلح “التميّز الطبي” شائعًا في هذا الزمن من تطوّر الرعاية الصحيّة.

إنّه شعار رئيسيّ وهدف متجذّر لمقدّمي الرعاية الصحيّة. ولكن ما المقصود بالتميّز الطبيّ؟

دعونا نبدأ بتعريف “التميّز”. يُقصد بهذا المصطلح العظمة والقدرة على تحقيق الأفضل من خلال التفوّق أو التميّز في الأداء بشكل استثنائيّ وامتلاك أفضل الكفاءات. لكنّ هذا ليس سوى تعريف، ولكي يتحقّق التميّز ويصبح واقعًا يجب ممارسته من خلال التطبيق.

يتطلّب تحقيق التميّز في أي مجال إدراك الغرض. فما هو غرضكم؟

إنّ غرض الطبّ والرعاية الصحيّة هو العلاج والشفاء. لكنّ هذا الغرض ليس بسيطًا؛ بل يتضمّن الكثير من التعقيدات. الغرض الحقيقي هو فهم الشخص المصاب بالمرض، وليس فقط فهم المرض الّذي يعاني منه الشخص. لذا، بينما يعتبر علاج المرض والشفاء منه الغرض الرئيسيّ، كذلك هو تخفيف الألم وتقليله ومعالجته والحد من المعاناة الناتجة عن المرض، فالتركيز يجب أن يكون على الشخص المصاب بالمرض، وليس فقط على المرض، الأمر الّذي يتطلّب تقديم التعاطف وفهم الجوانب النفسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة للمرضى والّتي تلعب دورًا محوريًا في عمليّة الشفاء.

إنّ هذا الإدراك هو النّواة الّتي تخلق مفهوم الرعاية المتمحورة حول المريض.

كلّ إنسان يستحقّ أفضل رعاية صحيّة

حَرِص المستشفى الأمريكي في دبي منذ بداية عمله عام 1996 على توفير أفضل رعاية صحيّة للجميع. وكانت هذه القناعة الدافع وراء جهودنا. فإنّنا نؤمن بأنّ الرعاية الصحيّة يجب أن تكون متطوّرة وشاملة ومليئة بالتعاطف وواسعة النطاق. يُدرك المستشفى الأمريكي في دبي الرؤية الشاملة التي ستؤدي إلى الهدف الجزئي ألا وهو رضا المريض.

المريض هو محور رعايتنا الصحية. قد يبدو مفهوم “المريض محور الرعاية” واضحًا، لكن تطبيق نموذج رعاية صحية يركز حقًا على المريض أكثر تعقيدًا مما يبدو. على الرغم من ذلك، فإنّ تطبيق نموذج رعاية صحيّة متمحور حول المريض بشكل فعليّ، هو أمر أكثر تعقيدًا ممّا يبدو. فهو يتضمّن العديد من العناصر المتغيّرة: مثل المهارات البشرية والموارد المتكاملة (البشريّة والتقنيّة) والسياسات وسير العمل والتحليلات والرؤية والنيّة. لا يمكن الاستغناء عن أيّ عنصر من هذه العناصر ويجب أن تدمج بشكل متكامل في إطار عمليّة شاملة تقدّم أفضل تجربة للمرضى وأفضل نتائج علاجيّة.

تتطلّب الرعاية الصحيّة الناجحة المتمحورة حول المريض نهجًا متعدّد الأبعاد. كما ويتوجّب القيام بأمور عدّة في آنٍ واحد بكفاءة عالية وعزيمة قويّة. تشمل هذه الأمور تقديم الرعاية الترميميّة المناسبة في التوقيت الصحيح وبالطريقة الصحيحة لضمان رضا المريض وسلامته؛ تعزيز الصحة الوقائيّة والحماية الصحيّة؛ متابعة أحدث التطوّرات الطبيّة؛ الاستثمار في أفضل المهارات المهنيّة الطبيّة، والبنية التّحتية، والمنشآت وتدريب الموظفين، ودمج هذه التخصّصات بالقيادة الحكيمة والتوجيه والتعاطف.

يلتزم المستشفى الأمريكي في دبي بمبادئ الإنجاز المستمرّ للتميّز الطبّي الّتي نتناولها هنا. نقوم ببناء أفضل نموذج ممكن للرعاية الصحيّة من خلال الاستثمار في أفضل الأطبّاء والمتخصّصين والمحترفين ذوي المهارات والخبرات الطبّية العالية. وكذلك نقوم بدمج المهارات البشريّة مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لنمنح مرضانا أفضل فرصة لتلقّي العلاجات التي تغيّر حياتهم. كما ونمارس قابليّة التشغيل البيني في علاج الأمراض والرعاية، ونختار الحلول المبنيّة على الأدلّة ونتابع الأساليب العلاجيّة المتطوّرة ونقوم بدمج الابتكار والاكتشافات البحثيّة عند تقديم الرعاية.

كما ونلتزم بالاستدامة ونهتدي بقيادة مثاليّة، الأمر الّذي يساعدنا على تقديم الرعاية الصحيّة المعياريّة في الإمارات والمنطقة عامًا بعد عام.

ولكن هناك جوانب أخرى للرعاية المتميّزة للمرضى مثل الخبرة والمعرفة الطبيّة. فإنّ هذه الجوانب تُحدِث فرقًا كبيرًا عندما يبحث المريض عن أفضل علاج طبيّ.

لماذا نفضل تجسيد التغيير الذي نطمح إليه في العالم

يُؤْمن المستشفى الأمريكي في دبي بأهميّة التغيير الّذي نريده للبشريّة، لذا قمنا بإنشاء مراكز التميّز ووحدات متقدّمة في المجالات الطبيّة الحرجة. كما وقمنا بتوظيف الخبرات والتجارب المتوفّرة لدينا من أجل إنشاء مراكز علاج متطوّرة تُعدّ رائدة على مستوى المنطقة في مجالاتها، حيث نقدّم أحدث التقنيّات والعمليّات الجراحيّة.

تُعتبر مراكزنا المتخصّصة في القلب والأوعية الدمويّة، ومركز السكريّ، ومركز جراحة العظام (مركز استبدال كامل المفاصل)، ومركز علاج السرطان، ومركز التميّز في الجراحة الروبوتيّة (COERS) من أبرز المراكز المتقدّمة في المنطقة للعلاجات المتطوّرة والحلول المبتكرة للأمراض المعقّدة. وتشمل وحداتنا المتخصّصة عيادة العناية بالثدي، وعيادة البروستاتا، ومركز علاج الفتق، ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ووحدة غسيل الكلى، ومركزعيادة الأسنان الأمريكي للأطفال، ووحدة الخلايا الجذعيّة (وحدة زراعة نخاع العظم)، وهي تعتبر المنشأة الأولى والوحيدة في دبي للزراعة الذاتية للخلايا الجذعية الدمويّة/نخاع العظم.

أدّى تعاون المستشفى الأمريكي في دبي مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى اتخاذ خطوة مبكّرة في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحوّل الرقميّ، من خلال دمجها في حلول العلاج وعمليّات العمل. أنشأنا أوّل مركز أبحاث يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنطقة في دبي بالتعاون مع شركة التكنولوجيا العملاقة “سينر” عام 2020. كما وقمنا هذا العام بإطلاق “ذا فيس” (The Face)، الوجهة الأكثر تقدمًا للعناية بالبشرة والجراحة التجميليّة في المنطقة، الّتي تقدّم أحدث الحلول والخدمات في مجال الأمراض الجلديةّ والتجميل. يجمع “ذا فيس” بين الخبرات الطبيّة العالميّة والتكنولوجيا المتقدّمة والالتزام برعاية متمحورة حول المريض.

لطالما التزمنا بفهم القيمة العاطفيّة للعميل في عمليّة اتخاذ القرار. وسيوفّر “ذا فيس” ذلك في المجال المطلوب للعناية بالبشرة وإجراءات الجراحة التجميليّة بشدّة.

بناء عصر الجراحة الروبوتيّة في دبي والريادة في علاج الأمراض المعقّدة

يعتبر الحضور بشكل فعًال في مجال الرعاية الصحيّة الّذي يتغيّر بسرعة مهمًّا ليس فقط من أجل الحفاظ على المكانة في السوق، بل من أجل دعم المرضى في الوصول إلى أحدث التطورّات الطبيّة.

لقد أحدث التقدّم في الجراحة الروبوتية تحوّلًا في الرعاية الصحيّة. نفتخر كوننا أوّل منشأة طبيّة في الإمارات تستثمر كامل إمكانيّاتها، ممّا يكسبنا مكانة رائدة في عصر الجراحة الروبوتيّة في دبي.

يُعتبر مركز التميّز في الجراحة الروبوتيّة

(COERS) الخاصّ بنا أوّل منشأة رعاية صحيّة خاصّة في المنطقة تحصل على اعتماد من مؤسسة المراجعة الجراحيّة الأمريكية (SRC).

كان المستشفى الأمريكي في دبي أوّل مقدّم رعاية صحيّة خاصّة في الإمارات يقوم بتركيب الجيل الرابع من نظام دافنشي الجراحي الروبوتي ونظام ®ROSA لجراحة الركبة. كما إنّنا أوّل وحدة طبيّة خاصّة في دبي تقوم بتركيب نظام العلاج الإشعاعي هالسيون ®Halcyon ونظام مازور إكس ستيلث Mazor X Stealth™ edition لتوجيه الروبوت في جراحات العمود الفقري.

أجرينا أكثر من 1,500 عمليّة جراحيّة روبوتيّة منذ عام 2020، عندما أطلقنا هذه الوحدة، وقد ساهمت خبرتنا في الجراحات الروبوتيّة للبالغين والأطفال في تحقيق عدّة إنجازات بارزة. تُثبت هذه الإنجازات قدرتنا على تقديم تجارب علاجيّة فائقة للمرضى بشكل مستمرّ، حيث يدفعنا هذا الالتزام لاستخدام الإجراءات المتقدّمة.

ينبع دورنا الرياديّ في علاج الأمراض المعقّدة والجراحات من التزامنا بتلبية الحاجة الملحّة لإيجاد حلول للأمراض الصعبة. يتطلّب علاج الأمراض المعقّدة خبرات عالية وموارد مخصّصة، والتزامًا يتجاوز الحدود التقليديّة لإدارة الرعاية.

إنّ السعي لتحقيق هذه الرؤية يعني البدء في تطبيق أفضل الممارسات الخاصّة بنا، فقد ساعدتنا مراكزنا المتخصّصة في علاج الأمراض المعقّدة في تقديم حلول مبتكرة في مجال علاج هذه الأمراض. حقّق المستشفى الأمريكي في دبي العديد من الإنجازات وأسّس العديد من المعالم في العلاجات والجراحات المعقّدة، بما في ذلك الجراحة الروبوتيّة.

ومن الأمثلة على بعض الإنجازات المتميّزة

التي حقّقناها هذا العام، أوّل جراحة روبوتيّة للأطفال في المنطقة، وهي عمليّة الفتق الحجابي من الجانب الأيمن، أجريت لطفل لعلاج الفتق الحجابي الخلقي (CDH)، والتي تُعدّ حالة نادرة لدى حديثي الولادة.

نفتخر بإجراء أوّل عمليّة ويبل روبوتيّة في دبي، وهي عمليّة تعديل لعمليّة استئصال البنكرياس والاثني عشر لإزالة ورم في رأس البنكرياس.

كما ونجحنا في تحقيق قفزة نوعيّة في علاج حالة عصبيّة معقّدة ونادرة تتمثّل في التهاب الدماغ والنخاع الحادّ المنتشر (ADEM) لمريضة كانت قد تلقّت العلاج في مكان آخر من دون نجاح.

ساعدناها على استعادة قدرتها على المشي باستخدام عكّاز والتواصل الشفوي والتخلّص من الفغر الرغامي وإطعام نفسها وتناول طعام عادي. كما تجلّت خبرتنا الاستثنائية في الجراحات المفتوحة في عمليّة تطعيم مجازة الشريان الأورطي من الفخذين وإزالة الجلطات من الأبهر والشرايين الكلوية لمريض يبلغ من العمر 53 عامًا مصاب بأمراض القلب والشرايين المحيطية. كانت هذه عمليّة جراحيّة معقّدة للغاية وكانت من بين الإنجازات الهامّة في المنطقة.

أجرينا جراحة رئويّة معقّدة لطفل يبلغ من العمر 15 يومًا يعاني من انتفاخ رئوي فصي خلقي، وهي حالة نادرة تمّ تشخيصها بشكل خاطئ ولم تُعالج حتّى أحضر الوالدان الطفل إلينا.

ما هو دور الخيارات الواعية في السعي لتحقيق التميّز؟

يتميّز المستشفى الأمريكي في دبي بنموذج رعاية صحيّة تتمركز حول المريض، الأمر الذي يعتبر ضروريًّا لأداء القيادة. كما ويتّخذ خيارات واعية في تصميم الأداء وتقديم الرعاية لتجاوز الحدود التقليديّة للعلاج والعمل في بيئة مبتكرة ورائدة.

إن جوهر قراراتنا السريريّة وأعمالنا تدور حول المريض، كما ونعمل باستمرار على تحسين المعرفة من خلال الخبرة، وتبادل المعلومات من خلال برامج التعليم والتدريب.

نقوم بمراجعات دوريّة لأدائنا وأهدافنا، وقد قمنا بتطبيق برنامج التميّز في الخدمة لضمان أعلى معايير الرعاية. يُعتبر هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من سعينا نحو التميز، الأمر الّذي يدفعنا إلى تحسين أدائنا باستمرار. كما ونمتلك قسمًا للتعليم السريري الّذي يقدّم برامج تعليميّة متعدّدة التخصّصات للكوادر الطبيّة، ممّا يساهم في الحفاظ على ديناميكيّة العمل.

نقوم بتشكيل سياساتنا وعملياتنا بما يتماشى مع التزامنا الثابت برضا المرضى. أعدنا هيكلة قسم الموارد البشرية في وقت سابق من هذا العام ليصبح قسم الابتكار والتأثير البشريّ. تهدف هذه المبادرة التحويليّة إلى تعزيز الجهود البشرية من خلال تحديد قيمة العمل والمساهمة في التقدّم التعاوني، ممّا يعزّز ثقافة التميّز وتمكين الأفراد في المستشفى الأمريكي في دبي من خلال الابتكار.

ماذا عن توسيع نطاق التميّز في الرعاية الطبيّة في الإمارات والعالم؟

قام المستشفى الأمريكي في دبي عام 2024 بتوسيع نطاقه من خلال افتتاح مستشفى متعدّد التخصّصات في مجمّع دبي للعلوم في جنوب البرشاء. يعتبر المستشفى الأمريكي في مجمّع دبي للعلوم خطوة استراتيجية لتعزيز التزامنا بتقديم رعاية صحيّة عالميّة المستوى إلى عدد أكبر من الناس.

كما يُعتبر المستشفى الأمريكي في مجمّع دبي للعلوم أكثر مستشفى تطورًّا في المنطقة في “البرين سويت”، ومركزًا شاملًا ومتطورًا لعلاج السرطان، ورعاية الصدمات. يضمّ المستشفى منشآت طبيّة متقدّمة وخبرات في أكثر من 20 مجالًا طبيًا، بما في ذلك جراحة العظام، والروماتيزم، وجراحة الأعصاب، وطبّ الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الثدي، وطبّ النساء والتوليد، والجراحة العامة، والجراحة التجميليّة، والمسالك البوليّة، والأمراض الجلديّة، وطبّ الأعصاب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والغدد الصماء، وطبّ العيون، وأمراض القلب، وطبّ الرئة، وعلاج الأورام بالإشعاع، والعلاج الإشعاعي، ووحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة، وعيادة الرعاية الصحيّة الأوليّة. وتُضاف إلى ذلك عياداتنا السبع المخصّصة المنتشرة في مناطق دبي مثل مدينة دبي للإعلام، البرشاء، الخوانيج، جميرا، ميرا، دبي هيلز، وند الشبا ممّا يسهم في جعل الرعاية الطبيّة العالميّة أكثر سهولة للناس.

إنّنا أيضًا شركاء ناشطين في دعم أهداف دبي في مجال السياحة الطبيّة. ونسعى إلى خلق تآزر بين منشآت دبي الطبيّة الممتازة وتلبية توقّعات المرضى الدوليّين الّذين يبحثون عن أفضل الحلول لاستعادة صحّتهم.

افتتح المستشفى الأمريكي أوّل مكتب تمثيلي طبّي له في لاغوس، نيجيريا، كجزء من خطّته للتوسّع في 30 مكتبًا في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا الشرقيّة. سيقوم مكتب لاغوس بتعزيز التواصل مع المجتمع المحليّ وتنظيم ندوات عبر الإنترنت لتبادل المعرفة مع المتخصّصين في الرعاية الصحيّة النيجيريّة، وتلبية احتياجات المزيد من النيجيريّين الّذين يبحثون عن رعاية صحيّة موثوقة وبأسعار معقولة في الخارج.

الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة في قيادة الرعاية الصحية

يُعتبر بناء الإرث أحد المبادئ السامية في القيادة. وتُعتبر الرعاية الصحيّة جزءًا أساسيًا من التقدّم، ويتغيّر دورها في تحسين الحالة الإنسانيّة باستمرار بفعل الزمن، والاكتشافات والتحسينات والتحدّيات والبحث عن حلول أفضل. يدمج المستشفى الأمريكي في دبي مع هذه القوى التغييريّة من خلال مجموعة متنوّعة من الأساليب التي تشمل: الابتكار والتعليم والبحث والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والشراكات التقدّمية مع أفضل المؤسّسات الطبيّة عالميًّا. فإنّ هذه العناصر تعزّز نموذج الرعاية الصحيّة الذي يتركّز حول المريض.

تمّ إطلاق المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي (AHAI) لتدريب المتخصّصين في الرعاية الصحيّة وتطوير الموظفين الموهوبين في الإمارات والمنطقة. قام المعهد الأكاديمي للمستشفى الأمريكي بالتعاون مع أنظمة الجراحة الروبوتية (RSS) والشركة البريطانية CMR

Surgical، بتأسيس أوّل مركز تدريب للجراحة الروبوتيّة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي لتعزيز تبادل الخبرات من خلال التدريب والتعليم لتعزيز المهنيّة الطبيّة في المنطقة. فكلّما زادت الموارد الكفوءة، كلما تحسّنت القدرة على تقديم الخدمات للمرضى.

إنّ قرارنا بالتعاون مع كليّة بايلور للطبّ (BCM) المرموقة في تكساس، الولايات المتّحدة، لتأسيس كلّية طبيّة كاملة وحرم جامعيّ متكامل في مقرّ المستشفى الأمريكي في دبي، يُثبت أنّ توجهنا التعليمي هو القوّة الدّافعة وراء قراراتنا وأفعالنا. إنّ كلّية بايلور للطبّ هي مدرسة طبيّة ومركز أبحاث في مركز تكساس الطبيّ، وأكبر مركز طبيّ في العالم. ستقدّم الكلية الطبيّة في دبي المنهج الدراسي لكليّة بايلور، ممّا يجلب المعرفة والخبرات العالميّة إلى الإمارات والمنطقة. تُعتبر هذه الشراكة مشروعًا بارزًا في مشهد الرعاية الصحيّة في المنطقة، ممّا يؤكّد التزام المستشفى الأمريكي في دبي بتعزيز التعليم الطبيّ ورفع معايير الرعاية الصحيّة.

العمل على بناء غدٍ صحيّ أفضل هو واجب غير مشروط

تتضافر جهود المؤسّسات الطبيّة ومقدّمي الرعاية الصحيّة لتحقيق هدف مشترك: بناء استمراريّة من التميّز من أجل خدمة الناس وتمكينهم من عيش حياة أكثر صحّة وسعادة. بمعنى آخر، إنّها عمليّة بناء إرث. تتمثّل مهمّة ورؤية المستشفى الأمريكي في دبي بالتعلّم المستمرّ وتحديث المعرفة والأداء والمهارات واعتماد الابتكار والاكتشافات لتحقيق وعده بتقديم رعاية صحيّة عالميّة المستوى تتمركز حول المريض. نخضع أنفسنا يوميًا لعملية تقييم ذاتي جوهري: لماذا نحن هنا؟ ماذا نريد أن نحقّق؟ ولمن؟ كيف يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل ممّا كان عليه بالأمس؟ هذه الدوافع تحفزّ السعي لتحقيق نتائج استثنائية بشكل مستمرّ. ونحن نؤمن بأنّ التقدّم من خلال التقييم الذاتي هو أفضل أداة لبناء المستقبل الذي نطمح إليه.