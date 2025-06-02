” بشرة أكثر شبابًا ونضارة مع تقنية Morpheus8“

الدكتور حسن كلداري، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ المشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة

تتوالى الابتكارات في مجال العلاجات والإجراءات التجميلية في سبيل الوصول إلى بشرة صحية ومتجددة. ومن بين أحدث هذه التقنيات وأكثرها تميزًا جهاز ”Morpheus8“، الذي يمثل طريقة متطورة تجمع بين تقنية الوخز بالإبر الدقيقة واستخدام طاقة الترددات الراديوية (RF). يسلط الدكتور حسن كلداري، استشاري الأمراض الجلدية والأستاذ المشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على هذه التقنية التي تقدم حلاً شاملاً لمختلف مشاكل البشرة، بدءًا من الشوائب السطحية وصولًا إلى المشكلات العميقة في بنيتها. نستعرض في هذا المقال تفاصيل تقنية ”Morpheus8“، ومزاياها، ومدى فاعليتها.

ما هي تقنية Morpheus8 ؟ وكيف تسهم في تحسين صحة البشرة؟

Morpheus8 هو إجراء مبتكر للبشرة يجمع بين الوخز بالإبر الدقيقة والطاقة الترددية الراديوية (RF) لإعادة تشكيل البشرة وتجديدها على أعماق متعددة. هذا الجهاز المبتكر يسهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، وشد الأنسجة، كما يحسّن من جودة البشرة بشكل عام.

بخلاف الإجراءات التقليدية، تعمل تقنية Morpheus8 على إعادة تشكيل عميقة للبشرة، ما يعالج العيوب السطحية والمشاكل البنيوية في آنٍ واحد. والنتيجة بشرة أكثر نعومة وشبابًا مع فوائد تدوم طويلاً. للسيدات الراغبات في شد مناطق دقيقة وتحديدها، مثل تحت العينين وحول الشفاه، يقدم جهاز Morpheus8 Prime حلاً متخصصًا.

من هي المرشحة المثالية لإجراء Morpheus8؟ وما هي المشكلات الجلدية التي يمكن معالجتها؟

يُعد جهاز Morpheus8 مثاليًا لتحسين ملمس البشرة، شدها، وزيادة مرونتها. وهو مناسب للرجال والنساء على حد سواء، حتى أنني خضعت له شخصيًا. يعالج الخطوط الدقيقة، التجاعيد، ندبات حب الشباب، المسامات الواسعة، وترهل البشرة. سواء كنتِ في الثلاثينيات وتسعين للحفاظ على شباب البشرة، أو في الخمسينيات لاستعادة التماسك، فإن Morpheus8 هو إجراء يناسب مختلف أنواع البشرة. ولمن تعاني من عدم توحيد لون البشرة أو ملمسها، فإن Morpheus8 Resurfacing خيار ممتاز لهذه الغاية.

كيف تجمع تقنية Morpheus8 بين الوخز بالإبر الدقيقة والطاقة الراديوية؟ ولماذا هي فعالة؟

تدمج تقنية ”Morpheus8“ بين فعالية الإبر الدقيقة والقدرة العالية لطاقة الترددات الراديوية على الاختراق. تعمل الإبر الدقيقة على إحداث إصابات دقيقة للغاية تحفز آلية الشفاء الطبيعية في الجسم. في الوقت نفسه، تقوم طاقة الترددات الراديوية بتسخين الطبقات الجلدية العميقة، مما ينتج عنه شد الكولاجين الموجود وتحفيز إنتاج كولاجين جديد.

والنتيجة النهائية هي تحسين شامل لإعادة بناء البشرة على المستويين السطحي والعميق لتحقيق أقصى درجات التجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية ”Morpheus8“ ذات الـ 24 رأسًا مصممة خصيصًا لتحقيق نتائج ملحوظة في فترة وجيزة مع توفير راحة أكبر للمستخدم، ما يجعلها خيارًا فعالًا.

ما هي النتائج المتوقعة بعد إجراء Morpheus8 ومتى تبدأ بالظهور؟

كل شيء يسير بخطوات متتالية. في الغالب، تبدأ السيدة بملاحظة تحسن في ملمس البشرة وقوامها خلال بضعة أسابيع، وتصبح النتائج الأكثر وضوحًا خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة مع استمرار عملية تجديد الكولاجين. يمكن توقع الحصول على مظهر بشرة أكثر شبابًا، مشدودة، ونضرة، مع نتائج قد تستمر لمدة تصل إلى عام أو أكثر.

كما أن اتباع روتين العناية بالبشرة بعد الجلسة يعزز هذه النتائج ويطيل من مدة بقائها. وبالنسبة لمن ترغب في تحديد قوام الجسم، يوفر جهاز Morpheus8 Body إجراءاً متخصصًا لمناطق مثل البطن، والذراعين، والفخذين.

هل هناك أي ألم خلال الخضوع لهذا الإجراء؟ وهل من فترة نقاهة أو آثار جانبية؟

صُمم جهاز ”Morpheus8“ بحيث يكون مريحًا للإستخدام، حيث يتم وضع كريم مخدر موضعي قبل الجلسة لتقليل أي شعور بالإنزعاج. قد تشعر بعض السيدات بحرارة بسيطة أثناء الجلسة، ولكنها غالبًا ما تكون محتملة. بعد الجلسة، قد يظهر بعض الاحمرار الطفيف، أو التورم، أو بعض الكدمات الصغيرة، لكنها سرعان ما تختفي خلال 24 ساعة. أغلب السيدات يستطعن استئناف أنشطتهن اليومية بشكل سريع، ما يجعله خيارًا مناسبًا جدًا للسيدات ذوات الجداول المزدحمة.

كم عدد جلسات Morpheus8 المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج؟

للحصول على أفضل النتائج من ”Morpheus8“، عادةً ما تحتاج السيدة إلى ثلاث جلسات.

تكون المدة بين كل جلسة وأخرى حوالى شهر إلى شهر ونصف. لكن، في بعض الأحيان يمكن أن تلاحظة السيدة فرقاً كبيراً بعد جلسة واحدة فقط، بينما قد تحتاج أخريات لعدد جلسات أكثر حسب نوع بشرتهن وما يسعين إلى تحقيقه.

هل هناك فئات عمرية محددة لمن يرغب في إجراء Morpheus8؟

Morpheus8 مناسب للبالغين من جميع الأعمار. وعادة ما يلجأ إليه الأشخاص في الثلاثينيات وما فوق للاستفادة من فوائده في مقاومة علامات التقدم بالعمر، ولكن حتى الأصغر سنًا الذين يعانون من ندبات حب الشباب أو بداية ترهل البشرة يمكنهم الاستفادة من تأثيره في تحفيز الكولاجين. ومع ذلك، يجب دائمًا استشارة الطبيب المختص أولاً.

هل يمكن استخدام Morpheus8 لمناطق مختلفة من الجسم أم أنه إجراء يقتصر على الوجه؟

Morpheus8 ليس مخصصًا للوجه فقط، بل يمكن استخدامه لمناطق مثل الرقبة، الصدر، الذراعين، البطن، والركبتين. كما يوفر Morpheus8 Body نهجًا متخصصًا لتحسين ترهل البشرة، تقليل علامات التمدد، وتنعيم الملمس غير المنتظم.

للحصول على أفضل نتائج من ”Morpheus8“، إليك بعض النصائح الهامة:

الترطيب أساسي : شرب كمية كافية من الماء قبل الجلسة وبعدها .

شرب كمية كافية من الماء قبل الجلسة وبعدها حماية من الشمس : تجنّب الشمس

تجنّب الشمس المباشرة واستخدم واقي الشمس باستمرار بعد الجلسة .

الاستمرارية لنتائج أفضل : للحصول على

للحصول على نتائج تدوم طويلًا، من الأفضل القيام بجلسات عدة .

اتباع نمط حياة صحي : الغذاء الصحي والرياضة يزيدان من تأثيرات شد البشرة ونحت الجسم .

ما هي الفوائد طويلة الأمد لـMorpheus8؟ وهل تحتاج السيدة لجلسات متابعة؟

يمنحكِ Morpheus8 فوائد طويلة الأمد تشمل الحفاظ على شباب البشرة وتحسين ملمسها وتماسكها. وعلى الرغم من أن النتائج تدوم لفترة طويلة، إلا أن جلسات المتابعة مرة أو مرتين سنويًا تساعد في استمرارية إنتاج الكولاجين والحفاظ على المظهر الصحي للبشرة.

هل هناك نصائح يجب اتباعها قبل الجلسة وبعدها لضمان أفضل النتائج؟

بالتأكيد. قبل الجلسة، يجب تجنّب التعرض المفرط للشمس والتوقف عن استخدام الريتينويدات قبل أيام عدة. بعد العلاج، يجب التركيز على الترطيب المنتظم واستخدام واقي الشمس. كما يُنصح بتجنب الأنشطة الشاقة والتعرض المفرط للحرارة لبضعة أيام بعد الجلسة.

هل يمكن دمج Morpheus8 مع إجراءات جلدية أخرى؟

بالتأكيد! يمكن دمج Morpheus8 مع إجراءات أخرى مثل العلاج الضوئي المكثف (IPL) قبل الجلسة، الإكسوزومات، البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، والحقن مثل البوتوكس والفيلرز.

هذه الإجراءات التكميلية يمكن أن تعزز النتائج بشكل كبير وتوفر تجديدًا أكثر وضوحًا.

ما الذي يميز Morpheus8 عن غيره من إجراءات تجديد البشرة، ولماذا يجب أن يكون هذا الإجراء جزءًا من روتين العناية بالبشرة؟

يتميّز Morpheus8 بقدرته على اختراق أعمق من تقنيات الوخز بالإبر أو الليزر التقليدية، ما يحفّز إنتاج الكولاجين بكفاءة ويؤدي إلى شد البشرة بشكل ملحوظ وطويل الأمد.

كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة مع فترة تعافٍ قصيرة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن تبحث عن حل عالي التقنية وغير جراحي لمشاكل تقدم سن البشرة وملمسها. سواء للوجه أو الجسم، يقدم Morpheus8 نتائج رائعة مدعومة بالعلم، ما يجعله ذات قيمة مضافة لأي روتين للعناية بالبشرة.