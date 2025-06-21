”™Revolax: الخيار الأمثل لفيلر آمن وفعال “

الدكتور إلياس زغيب، المتخصص في الجراحة التجميلية والترميمية

تحدث الدكتور إلياس زغيب، المتخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، عن مزايا فيلر ™Revolax الذي يحظى بنسبة أمان عالية ونتائج أكثر دقة وطويلة الأمد مقارنةً مع أنواع أخرى. الدكتور زغيب لفت إلى أن ما يميز هذا النوع من الفيلر هو بنيته أحادية الطور بحيث يحتوي على سلاسل موحدة من حمض الهيالورونيك ما يجعله مميزاً من حيث النتائج وطول مدّتها.

نود في البداية الإضاءة على مسيرتك المهنية واهتماماتك الحالية.

أنا طبيب متخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، ولدي خبرة تزيد عن عشر سنوات في هذا المجال. أكملت دراستي في جراحة التجميل في المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت. كما تلقيت تدريبات متقدمة في جراحة التجميل وعلاج الشفة المشقوقة في مستشفى غريت أورموند ستريت في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تدريب في ترميم الإصابات في مستشفى رويال لندن.

خلال السنوات العشر الماضية، انصب اهتمامي بشكل أساسي على الجوانب التجميلية. بالإضافة إلى ذلك، أعمل كخبير استشاري منذ حوالى خمس إلى ست سنوات، وتعاونت مؤخرًا مع شركتي Botulax و™Revolax . أشغل حاليًا منصب عضو في المجلس الاستشاري الطبي لمنتجات الحقن في الإمارات العربية المتحدة. أُمثل أيضًا جراحي التجميل اللبنانيين في منطقة الخليج العربي التي تشمل الإمارات، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت.

ما هو ™Revolax؟ وكيف يختلف عن أنواع الفيلر الأخرى؟

™Revolax هو فيلر مكوّن من حمض الهيالورونيك، وهو منتج من شركة Hugel من كوريا الجنوبية، إحدى الشركات البارزة في هذا المجال، وقد تم طرحه في الأسواق منذ حوالى عام 2017.

يتميز ™Revolax، على عكس العديد من مواد الفيلر التي تستخدم حمض الهيالورونيك ثنائي الطور، ببنية أحادية الطور حيث تكون جميع سلاسل حمض الهيالورونيك متساوية في الطول.

هذا الاختلاف في التصنيع ينتج عنه قوام أكثر تجانسًا، والأهم من ذلك، يتطلب كمية أقل من عامل الربط BDDE ؛ وبالتالي، استخدام ™Revolax يتميز بتقليل حدوث الالتهابات والتورم، وكذلك يدوم لفترة أطول ونتائج أكثر دقة.

ما هي أنواع ™Revolax المتاحة؟ وكيف يتم اختيار النوع المناسب لكل حالة؟

يعتمد نجاح علاج ™Revolax على تقييم دقيق للمريض لتحديد المناطق التي تحتاج إلى فيلر واختيار النوع الأنسب منها. هناك ثلاثة أنواع: Fine، Deep، Sub-Q؛ تحتوي جميعها على التركيز ذاته من حمض الهيالورونيك، لكنها تختلف في الكثافة والصلابة لتناسب طبقات الجلد المختلفة.

تلعب خبرة الطبيب دورًا جوهريًا ليس فقط في اختيار النوع المناسب حسب سماكة الجلد والمنطقة المُراد حقنها، بل أيضًا في تحديد الكمية الدقيقة وتقنية الحقن. فبفضل الخبرة، يمكن تحقيق نتائج مثالية وأحيانًا أفضل من تلك التي تُجرى باستخدام كميات أكبر من الفيلر على يد ممارسين أقل خبرة.

متى يمكن ملاحظة نتائج ™Revolax بعد الحقن؟

بخلاف الأنواع الأخرى التي تحتاج لأيام عدة لتظهر نتائجها، فإن نتائج ™Revolax فورية تقريبًا، إذ تظهر النتيجة الأولية بنسبة 80–90% فورًا بعد الحقن، لتكتمل خلال 10 إلى 14 يومًا، حيث يندمج الفيلر مع الأنسجة ويجذب الماء نظرًا لطبيعته، ما يؤدي إلى زيادة إضافية في الحجم بنسبة 5–10%. تعتبر النتيجة النهائية واضحة بعد أسبوعين تقريبًا، بمجرد زوال أي تورم أو كدمات ناتجة عن الحقن.

ما مدة استمرار نتائج ™Revolax عادة؟

تشير الأبحاث إلى أن الفيلرز أحادية الطور مثل ™Revolax تدوم لفترة أطول بنسبة 20% على الأقل مقارنةً بالأنواع الأخرى. ثم ان مدة النتائج تختلف باختلاف نوع الفيلر.

النوع الخفيف Fine يدوم لفترة أقصر من النوع الأكثر صلابة Sub-Q نظرًا لارتفاع نسبة الترابط فيه. كما تؤثر منطقة الحقن أيضًا؛ فالفيلر في الشفاه لا يدوم بقدر ما يدوم في الخدود أو تحت العينين بسبب كثرة الحركة، لذلك ننصح السيدة بتجنب التمارين الرياضية لمدة 24 ساعة فقط.

هل فيلرز ™Revolax آمنة؟ وما نوع الاعتمادات التي حصلت عليها؟

™Revolax منتج معتمد اجتاز اختبارات ISO وCE، ويُعد الفيلر الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة. يُوزّع في 29 دولة، مع أكثر من 30 مليون حقنة منتَجة. يعتمد أمان ™Revolax على عملية التصنيع الدقيقة، حيث يخضع الفيلر بعد مرحلة الربط التي تستمر 24 ساعة، لتنقية عبر الغسيل (dialysis) لمدة أسبوعين.

هذه الخطوة تزيل أي بقايا من المواد غيرالمرتبطة، خصوصًا BDDE المعروف بإثارة الالتهاب، وأي عناصر غير هيالورونيك. كما تعتمد عملية التعقيم على التسخين السريع ثم التبريد الفوري، ما يعزّز الأمان والثبات. لذلك، يُعتبر ™Revolax من أنواع الفيلر الآمنة والمرنة للغاية، ولم يتم تسجيل أي ردّات فعل سلبية له.

كيف يبدو القوام والملمس مقارنة بالفيلرز الأخرى؟

تتفاوت قيمة G Prime (التي تشير إلى صلابة الفيلر) بحسب النوع:Sub-Q تصل إلى 300، وDeep تبلغ 200، وFine تساوي 100. وعند حقنه بالطريقة الصحيحة، لا يتكتل المنتج ويُعد قابلًا للتشكيل بدرجة عالية.

هذه الخاصية أساسية لأنها تتيح تصحيح أي تكتل بسيط بعد الحقن. كما أن نسيجه يندمج بسلاسة مع الأنسجة المحيطة، ما يعطي إحساسًا طبيعيًا بدون تكتلات أو حبيبات أو مضاعفات.

عند مقارنته بأنواع الفيلر الأخرى، كيف يكون قوامه وملمسه؟

تختلف صلابة الفيلر (G Prime) تبعًا للنوع؛ Sub-Q يصل إلى 300، Deep يبلغ 200، Fine يساوي 100. إذا تم الحقن بالطريقة المثالية على يد الطبيب المتخصص، يكون المنتج سهل التشكيل ولا ينتج عنه أي تكتلات وهي ميزة أساسية. كما أن نسيجه يندمج بشكل ممتاز مع الأنسجة المحيطة، فينتج عنه مظهراً طبيعياً خالٍ من أي تكتلات أو حبيبات أو آثار جانبية.

ما الذي يجب أن تفعله السيدة قبل الإجراء وبعد للحصول على أفضل النتائج؟

إذا كانت السيدة تتناول مسيل للدم من الأفضل أن تتوقف عن ذلك. ويُنصح بعدم ممارسة الرياضة لمدة 24 ساعة. بعد الحقن، أوصي أحيانًا بتدليك المناطق المعالجة لتقليل التورم، ولكن في حال تم حقن الفيلر بطريقة صحيحة وفي المكان المناسب، فلا يجب أن تكون هناك أي مشكلات، فتحصل السيدة على أفضل النتائج.

هل لديك ما تود إضافته حول ™Revolax؟

في ظل وفرة أنواع الفيلر وإطلاق الجديد منها باستمرار، يعتبر ™Revolax علامة فارقة. ورغم أنه منتج كوري، وهو ما قد يثير تحفظ البعض، إلا أن كوريا حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التجميل، وقد لمست ذلك بنفسي.

فالتكنولوجيا الكورية اليوم رائدة عالميًا، ™Revolax هو نتاج هذا التطور، فهو آمن وله تاريخه. كطبيب، أقدر ™Revolax لعدم تسببه بمشاكل لدي في العيادة، بالإضافة إلى سهولة التعامل معه مقارنة بغيره من الانواع.