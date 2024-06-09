أحمد بن ناصر عبدالله المسند

رئيس مجلس إدارة شركة ” شرق للتجهيزات الطبية “

” تتربّع على عرش قطاع المستلزمات الطبية “

تمكّنت شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ من تحقيق حضور قوي في المجال الصحي على مستوى دولة قطر منذ انطلاقها في العام 2009، فكان لها بصمة مميّزة في قطاع الرعاية الصحية من خلال ما تقدمه من مستلزمات وحلول متكاملة وفق أعلى معايير الجودة. رئيس مجلس إدارة شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ أحمد بن ناصر عبدالله المسند، يؤكد التزام الشركة الراسخ بتزويد القطاع الصحي في دولة قطر بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية. وإيمانًا منها بأهمية مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، تحرص الشركة على توفير حلول طبية متطورة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات الطبية في قطر. وفي حوار خاص مع مجلة ”المستشفى العربي“ أشار السيد المسند إلى أن الشركة تضع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في قطاع الصحة على رأس أولوياتها، وتساهم في تحقيق هذه الرؤية من خلال التزامها بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. وفي ما يلي نص الحوار.

مع مرور 15 عاماً على انطلاق ”شرق للتجهيزات الطبية“، ما هي القيمة المضافة لتواجدكم في السوق القطري على مستوى قطاع الرعاية الصحية؟

لقد أضافت شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ قيمة كبيرة للسوق القطري من خلال تقديم أحدث التجهيزات الطبية والسّنية التي تتماشى مع معايير الصناعة العالمية في هذا المجال، فتمكنت من تلبية متطلبات العاملين في القطاع الصحي وكذلك المرضى لنكون شركاء في تحسين الرعاية الصحية عبر تقديم حلول مبتكرة ومستدامة. إن ما نقوم به من عمل دؤوب لجهة تطوير منتجاتنا وتحديثها بشكل مستمر جعلنا علامة مميزة في قطاع الرعاية الصحية في قطر.

نود في هذا الإطار الإضاءة على تاريخكم الحافل بالإنجازات. ما هي الرؤية؟ وماذا عن الأهداف التي تحققت بعد هذه السنوات؟

رؤيتنا كانت منذ البداية تقديم أفضل خدمات الصيانة إيماناً منّا بأن خدمة القطاع الصحي هي من أنبل ما يمكن أن نقدمه لهذا البلد المعطاء؛ ومن خلال الثقة التي اكتسبناها من قِبل القيّمين على القطاع الصحي، سواء القطاع العام أو الخاص، تمكّنا من التوسع بشكل استراتيجي لتقديم العديد من المنتجات في المجال الطبي والأسنان ومن ثم التطور في مجال المحاكاة الطبية في القطاع الأكاديمي بالإضافة الى أجهزة السمعيات بشكل عام وأهمها زراعة القوقعة لمن يعاني من فقدان السمع. على مدى 15 عامًا، حققنا العديد من الأهداف مثل تأسيس شبكة توزيع متكاملة، الشراكة مع كبار المصنعين العالميين، وتقديم برامج تدريب متقدمة للكوادر الطبية. هذه الإنجازات ليست سوى بداية لمسيرتنا نحو المزيد من التطور والنمو.

كيف ساهمت الشركة في دعم اقتصاد دولة قطر على مدى السنوات الماضية؟

إيماناً منّا بسمو العمل لخدمة القطاع الصحي وتنمية العلاقات الإقتصادية مع جميع الدول وخاصة الدول التي لم يكن لها تواجد في السوق القطري، كان دورنا فتح آفاق جديدة لدولة قطر للتعرف على ما هو الأحدث والأفضل لخدمة القطاع الطبي.

كما ساهمت شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ بشكل كبير في دعم جائحة كورونا في دولة قطر من خلال تأمين كل ما يلزم في الوقت المناسب، علماً أن مخازننا كانت تحت تصرّف القطاع الصحي بجميع مستوياته؛ وتم توفير فرص عمل جديدة من مهندسين وفنيين وإداريين، الأمر الذي كان له أثر إيجابي واضح على تحسين جودة الرّعاية الصحية في الدولة.

ماذا عن حجم التعاون مع شركات عالمية؟ وما أهمية ذلك في تطوير المهارات لتكون وفق الطراز العالمي؟

هنا مصدر قوة شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“؛ نحن لم نعتمد على هو متعارف عليه في السوق القطري، بل كانت سياستنا اختيار شركاء مميّزون من مصنّعين عالميين؛ كما أننا كنّا وما زلنا نبحث عمّا هو أفضل من الناحية العلمية والتقنية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية لكل منتج على حدة.

من أهم إنجازات الشركة في هذا المجال:

شركة ” لينيت “ إحدى أهم المصانع الأوروبية في مجال تأسيس غرف أجنحة المرضى وغرف العناية الفائقة .

لينيت إحدى أهم المصانع الأوروبية في مجال تأسيس غرف أجنحة المرضى وغرف العناية الفائقة شركة ” بلان ميكا “ العلامة التجارية الأولى في الصناعة الفنلندية المتخصصة في طب الأسنان وصناعة أجهزة التصوير الإشعاعي .

بلان ميكا العلامة التجارية الأولى في الصناعة الفنلندية المتخصصة في طب الأسنان وصناعة أجهزة التصوير الإشعاعي شركة ” ليردال “ الأولى عالمياً ومن دون منافس في مجال المحاكاة الطبية .

ليردال الأولى عالمياً ومن دون منافس في مجال المحاكاة الطبية شركة ” ميديل “ الرائدة في مجال زراعة الحلزون لفاقدي السمع .

والعديد من الشركات الأخرى التي كان لها بصمة متميزة في السوق القطري والذي امتد إلى الأسواق الأخرى بسبب إيماننا بالتطوير المستمر.

إن التعاون مع شركات عالمية كان له دور محوري في تطوير مهاراتنا وتحقيق معايير عالمية في تقديم الخدمات.

ما هو نطاق الخدمات والمستلزمات الطبية التي تقدمونها على مستوى قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر؟ وما مدى تنوعها في سائر المجالات الطبية؟

نقدم مجموعة واسعة من التجهيزات الطبية التي تغطي معظم جوانب الرعاية الصحية، مثل أسرّة المرضى وتجهيزات غرف العمليات، أجهزة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، مجموعة متكاملة من السمعيات، كل ما يخص أجهزة المحاكاة، بالإضافة إلى قسم كبير يشمل كل ما يلزم لطب ومختبرات الأسنان.

إن التنوع في نطاق الخدمات والمستلزمات الطبية يمكّننا من تلبية احتياجات مختلف المؤسسات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

ما هو حجم المشاريع التي تتولونها في قطر اليوم؟ وما أهم المشاريع التي قمتم بها؟

لقد حرص القيّمون على شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ العمل وفق رؤية دولة قطر في المجال الصحي، فكان لنا بصمتنا في استراتيجية القطاع الصحي للعام 2022 وكنّا جزءًا لا يستهان به في تجهيز العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص.

من أبرز المشاريع التي قمنا بها تجهيز جميع غرف المرضى والعناية الفائقة وأجهزة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وغرف معالجة الأسنان لأهم مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتجهيز جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة وتزويدها بأحدث التجهيزات وهو ما شكّل نقلة نوعية في خدمة المرضى من مواطنين ومقيمين.

أما بالنسبة لمشروع الرعاية المنزلية المصمّمة لتكون الرديف لعلاج المرضى، كنّا السّباقون في توريد العديد من المنتجات اللازمة لهذا المشروع.

حاليًا، ندير مجموعة واسعة من المشاريع الحيوية في الدولة لتلبية رؤية قطر 2030 في القطاع الصحي، وقد أخذنا على عاتقنا وقطعنا عهداً على أنفسنا أن نكون السبّاقين في مساندة جميع مشاريع الدولة في القطاع الصحي؛ وحرصنا على أن نكون جزءًا من خطة الدولة في التوسع في القطاع الصحي الخاص مثل مستشفى الأهلي، مستشفى ”ذا فيو“، المستشفى الكوري، مستشفى السكري، مستشفى “سيرجى أرت” للجراحات التجميلية.

نوفر كذلك التدريب المتقدم للأكاديميين عن طريق توريد أحدث أجهزة المحاكاة للجامعات الطبية في دولة قطر.

ما هي أحدث المستلزمات والمعدات الطبية لديكم؟

نحن حريصون على تحديث مجموعة المنتجات التي نوفرها مع العمل على تطويرها بشكل مستمر بما في ذلك التقنيات والمعدات الطبية؛ ومؤخراً قمنا بإضافة أجهزة لم تكن متوفرة من قبل في السوق القطري بهدف تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى، منها على سبيل المثال وليس الحصر أجهزة إعادة التأهيل بواسطة الروبوت، أجهزة المحاكاة والذكاء الإصطناعي في مجال التعليم الطبي، وأجهزة التطبيب عن بُعد.

ماذا عن معايير الجودة وأهميتها في تقديم أفضل الحلول؟

في الواقع، إن أهم ما تأسست عليه شركة ”شرق للتجهيزات الطبية“ هو خدمة ما بعد البيع وصيانة كل ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات الطبية بإشراف مهندسين وفنيين على مستوى عال من التدريب، ولا يزال هذا القسم من أهم الأقسام لدينا لأن الأولوية بالنسبة لنا هي الحفاظ على جودة الخدمات التي نقدمها.

كما حرصنا على توفير كادر بشري ذي كفاءة عالية بهدف تقديم أفضل الخدمات لأن أساس عملنا يعتمد على التزامنا بأعلى معايير الجودة في جميع منتجاتنا وخدماتنا.

إن اتّباعنا لمعايير الجودة العالمية يضمن تقديم حلول طبية آمنة وفعّالة، ما يسهم في تعزيز ثقة عملائنا في منتجاتنا ويؤكد التزامنا بتقديم الأفضل دائمًا.

ما هي الرؤية المستقبلية التي تسعون إلى تحقيقها؟ هل من مزيد من التوسعات والمشاريع؟

نطمح إلى توسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول طبية متكاملة تشمل جميع جوانب الرعاية الصحية. كما تشمل خططنا المستقبلية الدخول في شراكات استراتيجية جديدة، وتوسيع وجودنا في الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في قطر وخارجها.

بهذه الطريقة، نؤكد استمرارنا في تقديم أفضل الحلول الطبية وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات السوق كافة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في قطاع الصحة.