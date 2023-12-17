وايل كورنيل للطب – قطر تستضيف أول مؤتمر في مجال الرعاية الصحية ينظّمه خريجو الكلية

استضافت وايل كورنيل للطب – قطر مؤتمراً مخصصاً لأطباء الرعاية الأولية نظّمه خرّيجو الكلية بعنوان “أحدث مستجدات الرعاية الأولية: مناقشات يقودها المتخصّصون على أساس الحالات الطبية تبرز أحدث الأدلة وأفضل الممارسات الإكلينيكية”. وتولّى مهمة التنسيق للمؤتمر قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر الذي منح المشاركين ساعات معتمدة من قبل قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.

وعُقد هذا المؤتمر الأول من نوعه في مسيرة الكلية على مدار يومين وحضره العديد من أطباء الأسرة وممارسي الطب العام وأطباء الرعاية الأولية في قطر.

وشملت فقراته إلقاء عدد من الأطباء الذين تخرّجوا في وايل كورنيل للطب – قطر محاضرات متعمّقة، كما عقدوا ورشاً تخللتها مناقشات حظيت بمتابعة الحاضرين، وحوارات تطرّقت لأحدث التطورات على صعيد أفضل الممارسات الإكلينيكية. مثّل المؤتمر معلماً مهماً في تحقيق وايل كورنيل للطب – قطر لرسالتها، وتحديداً ما يتعلق بإتاحة الفرصة لخرّيجيها لتقديم إسهام مهمّ يدعم قطاع الرعاية الصحية المزدهر في دولة قطر.

وفي هذا الإطار، قامت نخبة من الخرّيجين بإدارة أعمال المؤتمر، هم الدكتورة ماه رخ رضوي (دفعة 2011) الأستاذ المساعد في الطب في الكلية، الدكتورة ريشما بولاه (دفعة 2011) الأستاذ المساعد لطب الأطفال في الكلية واستشاري طب كُلى الأطفال في سدرة للطب، والدكتور طارق شقير (دفعة 2015) الأستاذ المساعد للطب في الكلية والاستشاري في المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية.

وتحدّثت الدكتورة رضوي عن المؤتمر قائلة: “كخرّيجة وايل كورنيل للطب – قطر وحالياً أدرّس فيها، شعرتُ بكثير من الفخر بالتئام هذا العدد الكبير من خرّيجي الكلية لتقاسُم معرفتهم العلمية وخبرتهم العملية مع أطباء الرعاية الأولية في قطر. الكلية احتضنتا طوال سنوات دراستنا وقطر احتضنتنا في السابق وما زالت، ونحن ممتنون لإتاحة هذه الفرصة لنا لردّ جزء يسير من الجميل لهذه الدولة التي نقدّر ونحترم”.

شمل اليوم الأول من أعمال المؤتمر جلسات تناولت أحدث التطورات القائمة على أدلة بشأن تشخيص أنواع الصداع المختلفة وإدارتها، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض الجلدية الشائعة، واضطرابات النوم، وعُقَيْدات الغدة الدرقية، واختُتم اليوم الأول بجلسة نقاشية عن دور إدارة الوزن في علاج السكري من النوع الثاني.

أما اليوم الثاني من أعمال المؤتمر فقد استُهلّ بمناقشات حول طرق التعامل مع المعضلات الإكلينيكية الصعبة، تلتها محاضرات تناولت أحدث التطورات بشأن نُهج علاج فشل القلب الاحتقاني، وتشخيص الرّبو وعلاجه، واضطرابات المريء، وأحدث المستجدات في التعامل مع إصابات الغضروف وهشاشة العظام، والإدارة الدوائية لآلام العضلات والعظام في قطر. واختُتم المؤتمر بجلسة توضيحية عملية للتمارين اليومية البسيطة التي يمكن لأطباء الرعاية الأولية تعليمها لمرضاهم لإدارة أمراض المفاصل التنكسية في الركبتين.

كما أسهم في انعقاد المؤتمر خرّيجان من ضمن هيئة التدريس في وايل كورنيل للطب – قطر هما الدكتور سلمان الجردي (دفعة 2012) الأستاذ المساعد لطب الأعصاب والدكتورة زهرة نقفي (دفعة 2014) الأستاذ المساعد للطب النفسي. كذلك أسهم في التنظيم خرّيجون من الكلية هم أعضاء هيئة تدريس متعاونين من خلال المؤسسات الشريكة التي يعملون بها، وهم: الدكتور خالد الخليفي (دفعة 2008)، الدكتورة منيرة المهندي (دفعة 2009)، الدكتورة نور نبيل سليمان (دفعة 2009)، الدكتورة تانيا جابر (دفعة 2011)، الدكتور محمد الحجي (دفعة 2011). كما أسهم في التنظيم كل من الدكتور فواد عتقي (دفعة 2009)، الدكتورة راما اليافاوي (دفعة 2021) والدكتورة الريم النابتي (دفعة 2016).

ومن المتحدثين الضيوف بالإضافة إلى خرّيجي وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور محمد سالم عبد الجليل من مؤسسة حمد الطبية والدكتورة سامانثا بوبليت فان ريجسويك من مستشفى سبيتار والدكتورة ستيلا ميجور الأستاذ المشارك لطب الأسرة في الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب – قطر.

ونوّهت الدكتورة ثريا عريسي، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب – قطر بالمؤتمر قائلة: “النجاح اللافت لهذا الحدث يؤكد أن عملنا الدؤوب في إرساء دعائم مجتمع خرّيجين راسخ ينفع محيطه قد بدأ بالفعل يعود بالمردود المنشود على قطاع الرعاية الصحية في قطر. ونحن سعداء أن عدداً متزايداً من خرّيجينا الذين يكملون تدريبهم بالولايات المتحدة يعودون إلى قطر لخدمة المجتمع هنا وتدريس جيل جديد من الأطباء والنهوض بمعايير الرعاية الصحية المحلية”.