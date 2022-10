اختيار المطهّر المناسب : النهج القائم على أفضل الممارسات مقابل النهج القائم على المخاطر

تقييم الأداء في المختبر وجناح المستشفى، من الأمور التي يجب أن نأخذها بعين الإعتبار عند اختيار مناديل التطهير.

إنّ اختيار مناديل التطهير هو أمر بالغ الأهمية. يؤدي الاختيار السيء إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالعدوى للمرضى والموظفين والمستشفى نفسه. فما هي الأمور التي يجب أن تأخذها بعين الإعتبار عند اختيار مناديل التطهير؟ بصفتنا متخصّصين في الوقاية من العدوى ومكافحتها، يظل الخبراء السريريون في GAMA Healthcare على اطلاع بأحدث الأدلة والعوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها عند اختيار مناديل التطهير.

النهج القائم على المخاطر

يمكن أن يؤدي الفشل في تلبية معايير التطهير البيئي إلى ارتفاع التكاليف والمخاطر المرتبطة بغياب إجراءات سلامة المرضى والموظفين. ففي المملكة المتحدة مثلاً، تم إثبات أنّ العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تؤدي إلى تراكم الديون السنوية التي تشمل:

2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا

مليار جنيه إسترليني سنويًا 28.500 حالة وفاة

79.700 يوم غياب للعاملين في الرعاية الصحية 1

يُعد التطهير البيئي، وهو التنظيف الروتيني والتطهير لبيئة الرعاية الصحية، إحدى الطرق العديدة لتقليل مخاطر انتقال مسببات الأمراض.

البحث عن الإرشادات

أصبح استخدام مناديل التطهير البيئي خيارًا شائعًا بشكل متزايد، وقد ثبتت فعاليتها باستمرار في المؤلفات التي خضعت لاستعراض النظراء. ومع ذلك، هناك بعض الإرشادات لدعم صانعي القرار والمستهلكين بشأن اختيار مناديل التطهير الصحيحة. قام قادة الفكر في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها من كلية التمريض الملكية2، بما في ذلك بيتر هوفمان، بإدارة الحوار حول معايير الاختيار لحلول تطهير الأسطح. يجب أن تقيِّم معايير الاختيار أداء المنديل في ما يتعلّق بمضادات الميكروبات، في المختبرات والممارسات، والتوفير الإضافي للتدريب والتنفيذ.

فهم أداء مضادات الميكروبات

تؤثر كل من التركيبة السائلة والمنديل نفسه على أداء مضادات الميكروبات. فقد تقوم المناديل المصمّمة بشكل سيء بحبس بعض المواد الكيميائية النشطة، ممّا يقلل من قدرتها على قتل الكائنات الحية الدقيقة. لذلك، عند اختبار مدى فعالية المناديل، يجب على الشركات المصنّعة اختبار “السائل المستخرج من المنديل” بدلاً من المادة الصافية وذلك لإعطاء مؤشر حقيقي للأداء.

عند إلقاء نظرة فاحصة على فعالية مضادات الميكروبات، من المهم توخي الحذر من إمكانية استخدام الاختبارات المعملية الشاملة لإثبات صحة الادعاءات العامة مثل “يقتل 99.99٪ من البكتيريا”، ومع ذلك، يمكن لهذه الطرق القياسية اختبار ما لا يزيد عن 3 كائنات دقيقة. بالنسبة للكائنات الدقيقة ذات الصلة سريريًا، يوفّر الإختبار التفصيلي للفعالية مؤشرًا دقيقًا للأداء والحماية.

أخيرًا، هناك عاملان يحدّدان قدرة المنديل على قتل الجراثيم: وقت التلامس وظروف الاختبار. كقاعدة عامة: “إذا كانت المناديل مبلّلة، فهي فعّالة”، لذلك، عند استخدام مناديل التطهير، لا ينبغي أن يتجاوز وقت التلامس دقيقتين لتقوم هذه الأخيرة بقتل الكائنات الدقيقة المستهدفة، إذ من بعد هذا الوقت لن تبقى رطبة وفعّالة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية منشغلين وليس لديهم الكثير من الوقت للتطهير بين مريض وآخر. ثانيًا، يعتمد اختبار نشاط مضادات الميكروبات على الظروف الواقعية مثل وجود الأوساخ والمواد المريضات.

إبحث عن:

اختبار “ السائل المستخرج من المنديل ”

السائل المستخرج من المنديل بيانات الفعالية التفصيلية

أوقات التلامس أقل من دقيقتين

الإختبار في الحالات المتّسخة

النظر إلى ما بعد الفعالية

بالإضافة إلى أداء مضادات الميكروبات، من المهم مراعاة توافق المواد. في الواقع، يمكن أن تحتوي المناديل المبللة على مواد كيميائية تؤثر على توافقها مع المواد السطحية الشائعة الموجودة في مرافق الرعاية الصحية مثل البلاستيك والمعادن والمطاط. وفي حين أنّ البيانات حول فعالية مضادات الميكروبات مهمّة، إلاّ أنّه يجب على الشركات المصنّعة أيضًا تقديم الأدلّة حول إجراء اختبارات مكثفة للتخفيف من الآثار الضارة على الأسطح ومعدات الرعاية الصحية الحيوية.

يمكن أن توفّر مناديل التنظيف والتطهير عدة فوائد تتجاوز فعالية مضادات الميكروبات وملاءمتها. لحسن الحظ، يمكن للأدلة الموجودة في المؤلفات المنشورة أن تدعم أداء المنتج في الممارسة العملية. وقد توفّر الدراسات السريرية معلومات مهمّة حول فوائد المنتج مثل التأثير على معدلات الإصابة، وتوفير التكاليف والوقت، وتحسين الامتثال، ومقارنات البروتوكول.

في حالة استخدامها لتنظيف الأسطح وتطهير الأجهزة الطبية، يجب أن تتوافق مناديل التطهير مع الإرشادات المنظمة لضمان السلامة والمصادقة على الاستخدام. يعد التحقق من علامة CE طريقة سريعة لتحديد ما إذا كان المنتج قد استوفى المعيار المطلوب للبيع. يمنح هذا التصنيف الثقة في جودة المنتج لأنه يدلّ على أنّ الشركة المصنّعة قد استوفت متطلبات السلامة العامة والأداء (GSPR) لطرح الجهاز في الأسواق في الاتحاد الأوروبي.

أفضل الممارسات تبدأ بقرار صائب

إذا كان الهدف هو تقليل العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، فلا يتعلّق الأمر فقط باختيار منديل التطهير الصحيح. أفضل الممارسات التي تتطلب التدريب والدعم في الاستخدام والتدقيق هي التي تحقق النتائج الجيدة. تساعد الأنشطة التعليمية، بما في ذلك التدريب الشخصي وعبر الإنترنت، في تشجيع الامتثال للبروتوكولات، وبينما يمكن للتدريب في مجال الرعاية الصحية أن يبدأ بمبادرة ذاتية، إلا أنّ بعض مزوّدي مناديل التطهير يوفّرون حزمًا شاملة للتدريب والدعم، مثل:

التدريب الشخصي

التعلّم عبر الإنترنت

أدوات التدقيق والمتعقبات

موزعات عند نقطة الاستخدام

اختيار ناجح

قامت دراسة بحثت في ترشيد عمليات ومنتجات إزالة التلوث البيئي بطرح نوعي مناديل تنظيف وتطهير سهلة الاستخدام، واحدة للتنظيف اليومي (Clinell Universal Wipes) والثانية للتطهير المعزز (Clinell Peracetic Acid Wipes). أثناء عملية التنفيذ، قدمت GAMA Healthcare تدريبًا سريريًا شاملاً لدعم أفضل الممارسات. النتيجة: تقليل الوقت المستغرق في تطهير معدات الرعاية الصحية الأكثر استخدامًا بما يزيد عن 5 دقائق لكل قطعة. هذا يعطي فكرة عن أهمية اختيار المنديل المناسب وعن خبرات التدريب الإيجابية.

مقدّمة لكم من GAMA Healthcare

توفّر Clinell Universal Wipes، التي تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع لإزالة التلوث البيئي، حلاً رائدًا في السوق للتنظيف اليومي، بالإضافة إلى Clinell Peracetic Acid Wipes لتعزيز عملية التطهير. ومع عروض التدريب الشخصي وعبر الإنترنت المقدمة من GAMA Healthcare، تقدّم حلّاً مثبتًا للحدّ من مخاطر العدوى المكتسبة في المستشفيات.

1. Guest JF et al. Modelling the annual NHS costs and outcomes attributable to healthcare-associated infections in England. BMJ Open. 2020;10(1):e033367.

2. Royal College of Nursing. Wipes it out: the selection and use of disinfectant wipes. 2011.

3. Shepherd et al. A quality improvement project to standardise decontamination procedures in a single NHS board in Scotland. J. Infect. Prev. 2020; 21(6)