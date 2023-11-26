وزارة الصحة تنظم مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط بمشاركة 15 دولة

نظّمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 ، والذي افتتحته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، بحضور الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعددٌ من كبار المسؤولين وممثلي 15 دولة من الإقليم.

تمثل الموضوع الرئيسي للمؤتمر في: “المدن الصحية: نهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه”، وتحدث فيه 43 خبيرًا محليًا ودوليًا، بمشاركة نحو 1300 مشارك وذلك بالحضور الشخصي ومن خلال تقنيات الاتصال عن بُعد.

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة: “إن دولة قطر تعمل لتعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشاداً بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030”، مشيرة إلى أن برنامج المدن الصحية يخدم جهود الدولة في هذا الصدد.

وأعربت سعادتها في كلمتها الافتتاحية عن الاعتزاز بأن تكون دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية.”

وأكدت سعادتها أن نهج المدن الصحية يهدف إلى وضع الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، مضيفة إن دولة قطر تبنت هذا النهج، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية “إدماج الصحة في جميع السياسات” وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة.

وبيّنت سعادة وزير الصحة العامة أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع نخبة المشاركين من بلدان إقليم شرق المتوسط، وشبكات المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عبر مختلف الأقاليم.”

كما أعربت سعادتها عن ثقتها في أن تعزيز حركة المدن الصحية يعزز التعاون للنهوض باستراتيجيات الصحة في المناطق الحضرية في الإقليم لتعزيز الصحة والرفاه.

الإلهام لمزيد من التوسع في المدن الصحية

أكَّد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية دور برنامج المدن الصحية في إنشاء منصة متعددة القطاعات للنهوض بالصحة والعافية، قائلًا: “يمكن للمدن الصحية أن تُسهِم في تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا الإقليمية والعالمية، ووتيرة التقدم الذي نُحرزه صوب أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. ويمكنها أيضًا أن تُسهم في مكافحة الأمراض غير السارية ودعم التنفيذ الإقليمي للإطار العالمي الجديد لإدماج الرفاه في الصحة العامة من خلال نهج تعزيز الصحة.” وأضاف الدكتور المنظري: “لقد أحرز البرنامج تقدمًا ملحوظًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، واتسع نطاق الشبكة الإقليمية للمدن الصحية اتساعًا كبيرًا، حيث زاد عدد المدن الصحية من 64 مدينة في 11 بلدًا في عام 2019 إلى 111 مدينة في 15 بلدًا في عام 2023. ونحن نُدرك التحديات التي تحول دون إحراز كثير من بلدان إقليمنا وأراضيه تقدمًا في التحول إلى المدن الصحية، ولكننا متأكدون أيضًا من وجود فرص أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ذلك. ولجعل المدن الصحية حقيقةً واقعةً، يجب أن يُراعي التخطيطُ التحديات والفرص على حد سواء، بما يتماشى مع الرؤية الإقليمية: “الصحة للجميع وبالجميع”.

كما توجَّه المدير الإقليمي بالشكر إلى وزارة الصحة العامة القطرية على مشاركتها في تنظيم المؤتمر. ويُعد هذا الحدث مصدر إلهام للدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية لدعم توسيع نطاق المدن الصحية داخل بلدان الإقليم وعبرها.

وفي الكلمة الرئيسية للمؤتمر، تحدث البروفيسور السير مايكل مارموت مدير معهد الإنصاف في الصحة في كلية لندن الجامعية، عن المدن الصحية بوصفها منصة متعددة القطاعات لطرح المحددات الاجتماعية للصحة.

أهداف المؤتمر وبرنامجه

هدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية توسيع نطاق نهج المدن الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط بما يتماشى مع برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة، والرؤية الإقليمية لعام 2023 “الصحة للجميع وبالجميع”. كما هدف المؤتمر إلى المساهمة في النهوض باستراتيجيات الصحة الحضرية، وريادة الطريق نحو مدن ومجتمعات أكثر صحة في جميع أنحاء الإقليم وخارجه. واستعرض المؤتمر، بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، حركة المدن الصحية داخل الإقليم على مستوى المدن، فضلًا عن استعراض تجربة قطر في هذا المجال.

كما تضمن المؤتمر أربع حلقات عمل ناقشت معالجة السمنة في البيئات الحضرية، وشبكة المدن الصحية والبيئات الحضرية، والنشاط البدني والبيئة الحضرية، والعلوم السلوكية من أجل صحة أفضل. وألقت الحلقات النقاشية الضوء على المدن الصحية بوصفها نهجًا متعدد القطاعات للصحة والرفاه، كما بحثت أثر الفعاليات الرياضية الكبرى على الصحة والرفاه في المدن، وكيفية معالجة تغير المناخ في البيئات الحضرية الجافة.

وتم خلال المؤتمر إقرار بيان الدوحة حول المدن الصحية في إقليم شرق المتوسط (دعوة للعمل: تمهيد الطريق إلى الرفاه الحضري المستدام)، حيث تعهد ممثلو المدن في إقليم شرق المتوسط، بالعمل ضمن مسؤولياتهم من أجل التأكد من أن جميع القطاعات ذات الصلة تراعي الصحة والرفاهية أثناء تطوير سياساتها وتخطيط استراتيجياتها.

كما تعهد المشاركون بالتصدي المنهجي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على الصحة العامة متضمنا وضع استراتيجيات التكيف لمنع العواقب الصحية للأحداث المتطرفة وتنفيذ سياسات التخفيف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال النقل المستدام، والحد من تلوث الهواء، وزيادة المساحات الخضراء.

وتعهد المشاركون كذلك بإعطاء الأولوية للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة داخل المجتمعات من خلال التدخلات المستهدفة تجاه الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال وكبار السن والسكان النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعهدوا بإشراك المجتمعات في تقييم الاحتياجات وعمليات صنع القرار بشأن الصحة، يضاف لذلك التعهد بجمع وتحليل وإتاحة الأدلة والمعلومات ذات الصلة لجميع المعنيين لتقييم الحالة الصحية للسكان، والمساهمة في التخطيط وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لتقييم التقدم المحرز وتبادل الدروس المستفادة وذلك في عام 2025.

وأكد المشاركون أن الاستثمار في المدن الصحية في بلدان الإقليم قد أثبت قيمته في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذلك المجتمع المدني لتعزيز صحة ورفاهية جميع المواطنين. كما أشادوا بالتزام الدوحة بمدينة صحية وأطفال أصحاء ومستقبل صحي تم الاتفاق عليه في 31 أكتوبر 2019 والذي شهد بداية حركة المدينة الصحية في قطر.

يُذكر أن برنامج المدينة الصحية يعتمد نهجًا تعاونيًا مشتركًا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار.