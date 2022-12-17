شركة سيسمكس تفتتح فرعها في المملكة العربية السعودية

احتفلت شركة سيسمكس، المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والرائدة عالميا في مجال تشخيص وخدمات أمراض الدم، بافتتاح فرعها في الرياض – المملكة العربية السعودية وذلك في أواخر الشهر الماضي.

حضر الحفل العديد من قادة الرأي الرئيسيين منهم فوميو إيواي السفير الياباني فوق العادة والمفوض لدى المملكة العربية السعودية، إيوان ماتسوي وهيروشي كاندا أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة سيسمكس والمسؤول التنفيذي الأول، وأعضاء آخرون في فريق الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة سيسمكس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. شمل الجزء الأول من الحفل زيارة إلى مرافق سيسمكس السعودية (سيسمكس المحدودة) الجديدة، الواقعة في مدينة الرياض، وتحديدا عند البوابة الاقتصادية. وفي نهاية الزيارة، قام إيوان ماتسوي وهيروشي كاندا، بقص الشريط.

بعد ذلك، أقيم حفل بالمناسبة في فندق فيرمونت حضره المتحدثون الرئيسيون للشركة.

قال وسام داود، المدير العام لشركة سيسمكس المحدودة: “على مر السنين، نمت سيسمكس الشرق الأوسط لتصبح واحدة من الموردين التشخيصيين الرائدين في منطقة الشرق الأوسط مع مكانة مرموقة في المنتجات عالية الجودة والخدمات الموثوقة. قيمتنا تكمن في التواجد المباشر في المملكة العربية السعودية مع فريق عالي الكفاءة والدعم الأمثل لخدمة ما بعد البيع. وهذا ما يمنح الشركة ميزة فريدة في السوق لتكون أقرب إلى عملائنا والعمل بمرونة لتلبية توقعات عملائنا”.

سيسمكس عالميا

تعتبر شركة سيسكمس من بين أفضل شركات التشخيص، كونها رائدة عالميا في تشخيص أمراض الدم وخدماته. تعمل الشركة في أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم وتوظف أكثر من 10000 شخص. لدى سيسمكس ثمانية مجالات هي: أمراض الدم، وعلوم الحياة، وتحليل البول، والرعاية الأولية، وتخثر الدم والكيمياء المناعية، والرعاية الصحية الأساسية، وقياس التدفق الخلوي.

بلغ صافي مبيعات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 2.79 مليار يورو (363.7 مليار ين: 1 يورو = 130 ين)، حيث تمثل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 27.9٪ من هذا المبلغ. تأسست شركة سيسمكس السعودية في فبراير 2022 ؛ وحتى ذلك الحين كانت علامة سيسمكس التجارية ومنتجاتها تابعة للموزع “الشركة العربية للأدوية الطبية”.

حول سيسمكس المحدودة

تدعم شركة سيسمكس المتخصصون في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم في إضاءة الطريق بالتشخيص من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التشخيصية الطبية. في مجالات أمراض الدم، وتحليل البول، وتخثر الدم، وعلوم الحياة، وقياس التدفق الخلوي، والرعاية الصحية الأساسية والكيمياء المناعية، يتم الجمع بين أدوات يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير ومتعدد الوظائف وسهل التشغيل، بالإضافة الى وجود مجموعة متنوعة من الكواشف والبرامج وخدمة ودعم موثوقين.

شركة Sysmex LLC في الرياض – المملكة

العربية السعودية– هي تابعة لشركة Sysmex Corporation الواقعة في كوبي، اليابان Sysmex LLC. من مكاتب الرياض، تقوم الشركة بخدمة العملاء في المملكة العربية السعودية ودعم المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال توفير منتجات وحلول وخدمات التشخيص الطبي.