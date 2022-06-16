سعادة وزيرة الصحة العامة تُمنح جائزة مدير عام منظمة الصحة العالمية “ أبطال الصحة 2022”

شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، وكبار القادة في قطاع الرعاية الصحية في قطر، في فعالية منظمة الصحة العالمية (الصحة قول وعمل– تحدي الصحة للجميع) وذلك قبيل بدء اجتماعات منظمة الصحة العالمي التي عقدت في جنيف في الفترة من 22 وحتى 28 مايو الماضي.

وقد تمت دعوة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري كضيف شرف الى جانب الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة الآلاف من أفراد مجتمع جنيف المحلي في الحدث الثالث لمنظمة الصحة العالمية “ الصحة قول وعمل”.

منح سعادة الدكتور غيبريسوس المدير العالم للمنظمة سعادة وزير الصحة العامة بدولة قطر جائزة المدير العام “أبطال الصحة 2022” تقديرا لجهودها المتميزة في تعزيز الصحة وأمنها على الصعيدين المحلي والعالمي. وأتاح حدث “الصحة قول وعمل“ للمشاركين ممارسة رياضة المشي، الجري أو استخدام كرسي متحرك لمسافة 3 أو 4.2 كيلومترات. وبالإضافة إلى المشاركين شخصيا في جنيف، شارك عدة آلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم بالحدث عن بعد عبر تطبيق الهاتف الجوال “Walk the Talk”. وتهدف مبادرة “الصحة قول وعمل “ إلى تشجيع الناس على أن يكونوا نشطين بدنيا ونفسياً لدعم صحتهم.

أعربت سعادتها في معرض حديثها خلال الفعالية، عن شكرها لسعادة الدكتور تيدروس للدعوة الكريمة التي تلقتها والقادة الصحيين من قطر للمشاركة في هذا الحدث الرائع. كما أعربت عن امتنانها العميق لتكريمها بجائزة المدير العام لأبطال الصحة، والتي تعد شهادة على العمل المذهل والدؤوب الذي قام به عشرات الآلاف من المختصين في الرعاية الصحية في قطر وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصحي على مختلف الأصعدة. كما أشادت سعادتها بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، لا سيما من خلال الشراكة بمشروع “بطولة كأس العالم لكرة القدم–قطر 2022 – خلق إرث للرياضة والصحة” جنبا إلى جنب مع أصدقائنا في الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر. ويعد حدث اليوم واحدا من الأنشطة العديدة التي نعمل عليها معا في إطار ركيزة تعزيز الصحة في شراكتنا، حيث نواصل التزامنا بتعزيز الصحة البدنية والعقلية للناس في جميع أنحاء العالم.

بدوره قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس: “لقد تشرفت بتقديم جائزة المدير العام “أبطال الصحة 2022” للدكتورة حنان الكواري تقديراً لدورها القيادي وعملها في تعزيز صحة وسلامة السكان بدولة قطر. نقدّر في منظمة الصحة العالمية كثيراً فرصة التعاون مع دولة قطر في تنظيم فعاليات مثل فعالية (الصحة قول وعمل) وفي الفعاليات الرياضية الكبرى الأخرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام في الدوحة في وقت لاحق من هذا العام”. وأشار إلى ان مثل هذه المبادرات تظهر الإمكانات والدور الكبير للرياضة في مساعدة الناس على التمتع بمستويات أعلى من الصحة البدنية والنفسية.

وفي أكتوبر من هذا العام، سيتجلى التعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية باستضافة برنامج “الصحة قول وعمل“ في الدوحة، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته فعاليات الحدث في جنيف لجلب هذه المبادرة إلى قطر للمرة الأولى. سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الحدث الذي سيعقد في أكتوبر.