انطلاق فعاليات مؤتمر الامارات العالمي التاسع للعظام اليوم

يفتتح سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي صباح اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات العالمي التاسع لطب وجراحة العظام الذي يقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وتنظمه شعبة الإمارات لجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية، في فندق موفنبيك جراند البستان دبي، بحضور أكثر من 600 استشاري و طبيب وممرض و فني من داخل الدولة وخارجها.

واكد الدكتور على السويدي استشاري ورئيس شعبة جراحة العظام رئيس المؤتمر أهمية انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي، خاصة بعد تعافي الدولة من جائحة كوفيد 19 ، والانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة على الأطباء خاصة من ناحية عدم الحصول على الساعات المعتمدة المطلوبة لتجديد التراخيص المتعلقة بمزاولة المهنة ، لافتاً الى ان المؤتمر سيكون في غاية الأهمية لأطباء العظام للحصول على الساعات المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي والتي يصل عددها الى 23 ساعة ونصف.

وسيشارك في المؤتمر 64 محاضراً إقليمياً ودولياً من 14 دولة بمن فيهم متحدثين من أوروبا وأمريكا وأستراليا والهند، وسيكون هناك برامج علمية مكونة من 88 محاضرة علمية لمدة ثلاث ايام، كما سيكون هناك 4 ورش عمل وسيتضمن المؤتمر أيضا 5 ندوات للقطاع الصناعي.

وأضاف “ان المؤتمر يهدف إلى إبراز وتثبيت مركز دبي إقليمياً وعالمياً كمركز علاجي طبي وترسيخ مبدأ الاهتمام بتطوير الكوادر الطبية وخلق بيئة حاضنة للخبراء و المختصين حيث أن الاهتمام بتوفير هذه البيئة الحاضنة جاء من خلال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لجميع فئات المجتمع و إقامة المؤتمرات و الندوات و استقطاب أفضل الاطباء مما جعل دبي مركزاً مهماً لتنظيم المؤتمرات و تلاقي الخبرات و الأفكار لتقديم أفضل الخدمات الصحية مما جعلنا نعيش نهضة صحية مميزة”.

من جانبه أكد سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية حرص الجائزة على دعم التعليم الطبي المستمر بناء على توجيهات المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة خاصة المؤتمرات الطبية التي تعود بمردودات إيجابية على أطباء الدولة بشكل خاص وأطباء المنطقة بشكل عام.

وأضاف “أن الجائزة تقوم بعد تلقيها طلبا من الجهة المنظمة بدراسة الأوراق العلمية التي سيناقشها المؤتمر والتدقيق في أسماء الأطباء المحاضرين للتأكد من خبراتهم لضمان استفادة الأطباء المشاركين من خبراتهم ومهاراتهم لافتا إلى أن دعم المؤتمرات الطبية يعمل على تنشيط السياحة الطبية ويعزز ويطور من مهارات الأطباء من خلال اللقاءات المباشرة مع الأطباء العالميين وتبادل الآراء والخبرات”

وسيقام على هامش المؤتمر معرض بمشاركة 18 شركة محلية وعالمية تعرض أحدث الأجهزة العالمية المتخصصة في مجال العظام .