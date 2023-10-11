الدكتورة السعودية حنان بلخي مديراً إقليمياً منتخباً لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم لشرق المتوسط

حصلت على أعلى تصويت من قبل أعضاء الجلسة

صوّت الدول الأعضاء على انتخاب المدير الإقليمي الجديد وحصلت الدكتورة حنان بلخي على أعلى تصويت لتصبح مديرًا إقليميًا منتخباً لمكتب المنظمة لإقليم شرق المتوسط، ضمن اجتماعات الدورة السبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ‫لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي. ونافست على المنصب بعد ترشيح المملكة العربية السعودية لها من قبل معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل.

ويأتي هذا الترشيح امتداداً لتفوق وريادة الكفاءات السعودية في المجال الصحي على المستوى المحلي والدولي في ظل دعم القيادة الرشيدة وانعكاساً لما تحظى به المرأة من تمكين على مدى تاريخ المملكة، وفي ظل رؤية السعودية 2030 حيث تتولى المرأة السعودية مناصباً قيادية رفيعة المستوى محلياً ودولياً، حتى أصبحت تنافس عالمياً في شتى المجالات لاسيما في المجال الطبي.

وقد شغلت الدكتورة بلخي منصب المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في جينيف منذ مايو 2019؛ إذ عملت ضمن أعلى الفرق الإدارية لوضع استراتيجية المنظمة، وتمكنت من تحقيق شراكات مع مؤسسات عدة بما يعزز من مقومات الصحة المستدامة ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل صحةً لدول إقليم شرق المتوسط.