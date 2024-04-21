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أكثر من 100 مفتش سري يقيمون خدمات المستشفيات السعودية كل يوم

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أكثر من 100 مفتش سري يقيمون خدمات المستشفيات السعودية كل يوم

ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74% بفضل برنامج الزائر السري

يواصل برنامج “الزائر السري” إحدى مبادرات الصحة السعودية، جهوده في تقييم أداء المنشآت الصحية بالبلاد، وذلك في إطار سعي الوزارة الدؤوب لتطوير خدماتها، وتعزيز جودتها وكفاءتها، ورفع مستوى الشفافية والرقابة الذاتية، والوقاية من المخاطر الصحية.

ويقوم برنامج “الزائر السري” بتقييم المنشآت الصحية من خلال تقمص دور متلقي الخدمة، بهدف تقديم تقارير مفصلة عن أداء المنشأة الصحية ليتمّ تحسين جودة الرعاية المقدمة ورفع كفاءة الخدمات.

ويغطي نطاق عمل البرنامج جميع المرافق الصحية والخدمات المقدمة في المجال، بما في ذلك: المراكز الصحية، والمستشفيات، والتموين الطبي، ومراكز الاتصال، وخدمة (وصفتي)، وخدمة (موعد)، والمدن الطبية، والإسكان، والطب الشرعي، والهيئات الطبية، والمديريات، والمستودعات، والطب المنزلي، وطب الأسنان، إضافة إلى المراكز التخصصية وغيرها.

وقد أثمرت جهود البرنامج عن ارتفاع مؤشر تجربة المستفيد بالمنشآت الصحية بنسبة 74%، من خلال 3 آلاف زيارة ميدانية شهرية للمواقع المستهدفة، مدعومة ب31 ألف اتصال هاتفي لتقييم الخدمة عن بعد.

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