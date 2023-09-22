أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية موقعا إلكترونيًا جديدا حول تطور نظام الصحة العامة

أطلقت وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية موقعا إلكترونيًا جديدا حول تطور نظام الصحة العامة. وتستعرض الشرق محتويات الموقع الجديد، تضمنت الصفحة الأولى استهلالاً بمقدمة تعريفية شددت على دور وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية في دولة قطر، في تقديم الخدمات الأساسية لسكان دولة قطر لدعم صحتهم ورفاهيتهم، وتسعى جاهدة لتوفير أعلى معايير خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالتراحم والابتكار والتميز لنيل ثقة وإعجاب واحترام الجميع.

قال السيد علي عبد الله الخاطر، مستشار وزير الصحة العامة للاتصال ورئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية، إن التحول الذي طرأ على نظام الرعاية الصحية العامة في قطر كان رائعاً، وأضاف: «لقد شهدت دولة قطر نمواً سريع الوتيرة على مدى العقود القليلة الماضية، كما أدى قطاع الرعاية الصحية دوره على أكمل وجه في دعم هذا التطور من خلال برنامج تحول لا مثيل له».

«لقد ضاعفنا القدرة والعمل في السنوات الأخيرة وأدى التزامنا بتحسين الجودة إلى الحصول على اعتمادات وجوائز متعددة لجودة وسلامة خدماتنا».

ويأتي الموقع الإلكتروني الجديد في إطار حملة توعية موسعة تقام تحت شعار «منكم، وفيكم»، لتسليط الضوء على الجودة والتقدم في نظام الرعاية للصحة العامة وتحديد بعض المجالات الرئيسية للتقدم خلال السنوات الأخيرة: كزيادة القدرات؛ والخدمات التخصصية الجديدة؛ والجودة والاعتماد؛ والمعايير الدولية للرعاية؛ وتعزيز الصحة.

​ولقد شهد القطاع العام تحولاً لا مثيل له في جميع أنحاء العالم، حيث تمت مضاعفة قدرات المنظومة الصحية وأنشطتها في السنوات الأخيرة ونيل العديد من الجوائز التي تبرهن على جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن جودة نظام​​​​ الرعاية الصحية لم تتأثر خلال جائحة كوفيد- 19، مما ساعد دولة قطر في تحقيق واحد من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في العالم، وقد حظيت قطر بإشادة دولية واسعة طوال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأشارت الوزارة إلى التزامها بمواصلة رحلتها نحو مزيد من التحسين والتطوير لضمان تقديم أعلى مستوى من الرعاية للمرضى للأجيال القادمة.

توسعة القدرات

واستعرض الموقع توسعة القدرات من خلال ​افتتاح حمد الطبية ثمانية مستشفيات جديدة منذ 2016، وهي: مركز الأمراض الانتقالية، ومركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى حزم مبيريك العام، ومستشفى رأس لفان العام، ومستشفى مسيعيد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية. وفي عام 2023، أطلقت حمد الطبية مجموعة من العيادات المسائية الجديدة كجزء من برنامج عملها المستمر لزيادة فرص الحصول على الرعاية للمرضى وتقليل أوقات الانتظار، فيما افتتحت الرعاية الأولية 13 مركزاً صحياً جديدا منذ 2016.

وشهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة نمواً سكانياً كبيراً، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وتقوم فرق الرعاية الصحية في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بتقديم الرعاية والعلاج لأعداد أكبر من المرضى أكثر من أي وقت مضى، فمنذ عام 2017 ارتفع عدد زيارات العيادات​ الخارجية بحمد الطبية بنسبة 47 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022، كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي أُجريت في حمد الطبية بنسبة 30 % خلال الفترة من 2017 إلى 2022.

خدمات جديدة

وتطرق الموقع لنجاح قطاع الصحة العامة في تقديم مجموعة جديدة من الخدمات الافتراضية وخدمات التطبيب عن بعد لتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات والدعم، وتشمل هذه الأنشطة خط المساعدة الوطني للصحة النفسية (والخدمة الافتراضية للمرأة) وخدمة الاستشارات العاجلة واستشارات العيادات الخارجية للتطبيب عن بعد وتوصيل الأدوية. كما قامت الرعاية الأولية بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة والرفاه.

كما افتتح مركز قطر لإعادة التأهيل أول عيادة صحية للمسنين في يناير 2021، لتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والنفسية المتكاملة لكبار السن. افتتاح مركز دعم للرعاية التخصصية في عام 2020، بجانب تنفيذ الخدمات التي تقودها القابلات في القطاع الصحي العام بما في ذلك عيادات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وإعادة تعزيز برنامج الرعاية المنزلية لما بعد الولادة عبر القابلات وزيادة النسبة المئوية للنساء اللائي يتلقين رعاية القبالة في مراحل مختلفة من الحمل، إنشاء وافتتاح 10 عيادات متكاملة لعلاج إدمان التبغ وخدمات الإقلاع عن التدخين في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. وافتتحت حمد الطبية مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال في عام 2022 – وهو يعد أول مركز من نوعه في المنطقة يقدم رعاية متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات طويلة الأجل.

المعايير الدولية

وفيما يتعلق بفترات الانتظار في قسم الطوارئ؛ فإن متوسط الوقت اللازم للمعاينة والخروج في جميع أقسام الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية – 1.83 ساعة مقابل 4 ساعات مستهدفة لأفضل الممارسات الدولية (الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022).

أمراض القلب: متوسط الوقت من الوصول للمستشفى إلى التدخل لعلاج حالات القصور التاجي الحاد هو 48 دقيقة مقابل 90 دقيقة في المعيار الدولي.

النسبة المئوية لعلاج السكتة الدماغية الحادة في مستشفى حمد العام في غضون 60 دقيقة من وصول المرضى، حيث تجاوزت المعيار الدولي بنحو 50 و60 %، فقد وصلت النسبة إلى 63 % في أكتوبر 2022، و57 % في نوفمبر 2022، وصولاً إلى 69 % في ديسمبر 2022.

تحويل حالات السرطان المشتبه بها للتأكد؛ حيث إن 94 ٪ من المرضى يتم فحصهم في غضون 48 ساعة.

وأظهر برنامج الإصابات بحمد الطبية معدل وفيات أقل من نظرائه في أمريكا الشمالية، المشاركين في التقرير المعياري لبرنامج تحسين جودة الصدمات التابع للكلية الأمريكية للجراحين (TQIP)؛ وتوضح التجارب السريرية الحديثة نفس هذه النتائج

وظلّ متوسط زمن استجابة خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية لمكالمات الطوارئ، على مدى الأحد عشر عاماً الماضية، أسرع من الهدف الذي حددته الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة في قطر في عام 2011.

في عام 2023، كان لدى مؤسسة حمد الطبية 4 مستشفيات، بالإضافة إلى سدرة للطب، مصنفة من بين أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، حيث دخل اثنان منها قائمة أفضل 100 مركز حول العالم..