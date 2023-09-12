إلى منظمة الصحة العالمية والمكتب الاقليمي لشرق المتوسط،

وإلى مجلس وزراء الصحة ألعرب وإلى الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة.

نناشدكم بالتدخل العاجل لأن الوضع أكثر من كارثي بالمدن الليبية المتضررة من الإعصار والسيول بالشرق الليبي حيث ان جزء كبير من مدينة درنة دُمر بالكامل وجرفته السيول ، والضحايا بالآلاف وعائلات كاملة قضت ، والآلاف مفقودين ، والجهود المحلية ضعيفة ، وقاصرة إمكانيات وخبرة وقدرة ، وفي حاجة ماسة للمساعدات الفنية الدولية العاجلة ، من مَن لديهم الإمكانات والخبرات في التعامل مع هذه الكوارث ، وفي حاجة لتدخل منظمة الصحة العالمية بوضع الخطة العاجلة في التعامل مع الازمة نظرا لضخامة حجم الكارثة وانتشار الجثث وما قد ينجم من انتشار للأوبئة والأمراض ، مع خروج مستشفيات المنطقة عن الخدمة مما زاد من تدهور الخدمات الصحية في منطقة شاسعة منكوبة.

نرجوا التدخل العاجل لإنقاذ أهلنا وتقليل الخسائر البشرية.

ولكم الشكر والتقدير.

د.علي المبروك ابوقرين