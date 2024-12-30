مركز حمية : أول مركز غذائي شامل في قطر يقدم التغذية حتى باب المنزل

أماني النجار، مديرة مركز حمية للتغذية الصحية – المستشفى الأهلي / قطر

في عالم يطغى فيه نمط الحياة السريع على الصحة، يقدم مركز حمية الشامل للحمية بالمستشفى الأهلي حلًا ثوريًا. باعتباره الأول والوحيد من نوعه في قطر، يعيد المركز تعريف التغذية الشخصية من خلال دمج الاستشارات، تخطيط الوجبات، وخدمات التوصيل -all- بتصميم يلبي الأهداف الصحية والاحتياجات الطبية الفردية.

نهج شامل للتغذية

مركز حمية ليس مجرد خدمة وجبات، بل هو حل غذائي متكامل. بقيادة فريق من أخصائيي التغذية المعتمدين، الطهاة، وخبراء التغذية، يلبي المركز مجموعة متنوعة من الاحتياجات، مثل إدارة الوزن، دعم الأمراض المزمنة، تحسين الأداء الرياضي، وتعزيز الصحة العامة.

تشمل الخدمات الرئيسية:

استشارات شخصية:

تبدأ رحلة العملاء بتقييم غذائي شامل يجريه أخصائيو التغذية الخبراء. يتم مراعاة التاريخ الطبي، التفضيلات الغذائية، وعادات الحياة اليومية لوضع خطط فردية.

خطط وجبات مخصصة:

بناءً على الاستشارة، يتم تصميم خطط وجبات تلبي الأهداف الصحية المحددة، مثل خفض الكوليسترول، إدارة السكري، أو دعم فقدان الوزن.

توصيل الوجبات إلى المنزل:

تُقدم وجبات طازجة معدّة بعناية مباشرة إلى منازل العملاء. هذه الوجبات محكومة الكميات ومتوازنة غذائيًا ومعبأة بعبوات صديقة للبيئة.

دعم مستمر:

يُركز المركز على النجاح طويل الأمد من خلال متابعة دورية لتعديل الخطط عند الحاجة، إلى جانب تثقيف العملاء حول تغييرات مستدامة في نمط الحياة بهدف تعزيز الصحة.

من يمكنه الاستفادة؟

يخدم مركز حمية مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء، بما في ذلك:

مرضى الحالات الطبية:

مثل مرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض الكلى، حيث يتم تقديم وجبات مخصصة للحالات المرضية ومكمّلة للعلاج الطبي.

الراغبون في إدارة الوزن:

خطط مخصصة محسوبة السعرات الحرارية تساعد العملاء على تحقيق أهداف فقدان أو زيادة الوزن من دون المساومة على الطعم أو التغذية بإشراف أخصائيونا المؤهلين.

الرياضيون والأفراد النشطون:

وجبات غنية بالعناصر الغذائية تدعم الأداء البدني والتعافي، مصمّمة لتلبية متطلبات التدريبات.

العائلات والموظفون المشغولون:

لأولئك المدراء أو الموظفون الذين يقضون وقتهم في مشاريعهم الخاصة أو عملهم، الحل لدينا! يوفر المركز طريقة مريحة للحفاظ على أسلوب حياة صحي من دون عناء تحضير الوجبات. نحن نحضر طعامكم اللذيذ والصحي ونوصله لمكان عملكم وأيضا لمنزلكم. فقط أعلمونا أين انتم اليوم وسنكون عند موقعكم.

الطازج، الجودة، والطعم: معادلة الفوز

من أبرز ميزات المركز التزامه باستخدام مكونات طازجة ومحلية المصدر. يتعاون الطهاة المحترفون مع أخصائيي التغذية لإعداد وجبات صحية ولذيذة.

تقول أخصائية التغذية الرئيسية بالمركز: “نؤمن بأن الطعام الصحي لا ينبغي أن يكون على حساب المذاق. هدفنا هو أن تكون كل وجبة تجربة ممتعة تعزز الصحة.”

قصص نجاح: تغيير الحياة من خلال التغذية

نجاح مركز حمية يظهر بوضوح في قصص عملائه:

رحلة فقدان الوزن لفاطمة:

فقدت فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال، 15 كغ في ستة أشهر، وتحسّنت طاقتها بشكل ملحوظ. تقول: “لم أكن أتخيل أن الأكل الصحي يمكن أن يكون بهذه السهولة.”

نجاح علي في إدارة السكري:

وجد علي، المصاب بالسكري من النوع الثاني، صعوبة في إدارة نظامه الغذائي حتى انضم إلى برنامج المركز. يقول: “تم تصميم الوجبات خصيصًا لحالتي، ومستوى السكر لدي الآن تحت السيطرة.”

التثقيف والتفاعل المجتمعي

يمتد تأثير المركز إلى المجتمع عبر ورش عمل وبرامج تثقيفية تغطي:

فهم ملصقات التغذية وأحجام الحصص.

نصائح لإعداد الوجبات للأفراد المشغولين.

دور التغذية في الوقاية من الأمراض المزمنة.

تشمل الفعاليات دروس طهي تفاعلية لتمكين المشاركين من اتخاذ خيارات غذائية أفضل في المنزل.

مستقبل التغذية في قطر

مع ارتفاع الأمراض المرتبطة بنمط الحياة في قطر، يبرز مركز حمية كحل مبتكر. يخطط المركز لتوسيع خدماته، بما في ذلك تقديم حزم خاصة للأطفال وكبار السن.

لماذا تختار مركز حمية الشامل للحمية؟

فريق من الخبراء:

يعمل أخصائيو التغذية والطهاة المعتمدون معًا لضمان تلبية الوجبات لأعلى معايير الصحة والطعم.

خطط مخصصة:

يتم تصميم كل خطة لتناسب احتياجات وتفضيلات العميل.

الراحة:

من الاستشارة إلى التوصيل، تتم العملية بسلاسة ومن دون إجهاد.

الاستدامة:

يلتزم المركز باستخدام عبوات صديقة للبيئة ومكونات محلية، ما يعزّز المسؤولية البيئية.

مركز حمية ليس مجرد خدمة، بل ثورة في التغذية الشخصية. من خلال دمج الخبرة مع الراحة، يمكن للأفراد التحكم في صحتهم من دون التضحية بالوقت أو الطعم.

سواء كنت تدير حالة مرضية مزمنة، تسعى لتحقيق هدف رياضي، أو تبحث عن أسلوب حياة صحي، يوفر المركز الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق النجاح.