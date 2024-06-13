مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب

قصص نجاح تبعث الأمل في نفوس العديد من الأزواج

دكتورة ميساء خضرا، إستشارية أمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب – رئيسة المركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب في المستشفى الأهلي – قطر

شهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على خدمات الإخصاب وأطفال الأنابيب نتيجة زيادة معدلات العقم. وسط هذا الطلب المتزايد، ظهر مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب في المستشفى الأهلي كمركز متميز في علاج مشاكل العقم وتأخر الإنجاب، فبعث الأمل في نفوس العديد من الأزواج حيث حقّق المركز معدلات نجاح عالية تجاوزت الـ54 بالمئة.

في هذا المقال، نسلط الضوء على التلقيح الصناعي في دولة قطر وعلى أسباب تميز مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الانابيب كمصدر للأمل للأزواج الباحثين عن حلول لمشاكل الخصوبة.

تؤثر مشاكل العقم على عدد كبير من الأزواج في الدولة وتُعزى هذه التحديات إلى عوامل متعددة، من بينها التغيرات في نمط الحياة، تأخر الإنجاب، والحالات الطبية مثل متلازمة المبايض المتعددة التكيّسات (PCOS) والتنسج الرحمي.

استجابةً لهذه المشكلة المتزايدة، ارتفع الطلب على علاجات التلقيح الصناعي، مما دفع إلى إنشاء مراكز خصوبة متخصصة في جميع أنحاء قطر.

لماذا المستشفى الأهلي؟

يتميز مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب كونه وجهة رائدة للأزواج الباحثين عن علاج أطفال الانابيب وذلك لأسباب عدة، تشمل:

التكنولوجيا المتقدمة: يتمتع المستشفى الأهلي بمرافق حديثة وتقنيات متطورة في مجال التلقيح الصناعي. فمن استخدام تقنيات اختيار الأجنّة المتقدمة إلى الفحص الجيني الشامل، يضمن المركز استخدام التكنولوجيا المتطورة لتحقيق أعلى مستويات النجاح وتقديم الرعاية الأمثل للمرضى.

الفريق الطبي المتخصص: يضم مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب فريقًا من الأطباء الإستشاريين المتخصصين في مجال الخصوبة وأطفال الأنابيب، بالإضافة إلى أخصائيين في تطوير الأجنّة وممرضين محترفين. يعمل هؤلاء الخبراء بتنسيق وثيق لتطوير خطط علاجية مخصصة لتلبية احتياجات كل زوج بشكل فريد، ما يضمن تحقيق النتائج المثلى ورضا المرضى.

الخدمات الشاملة: يقدم مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب مجموعة متكاملة من خدمات الخصوبة، بما فيها التلقيح الصناعي، وحقن الحيوانات المنوية داخل البويضة (ICSI)، واختبار الجينات قبل الزرع (PGT)، وتجميد البويضات.

كما يوفر المركز خدمات الدعم مثل الإستشارات والتوجيه الغذائي وإدارة الضغط، مما يلبي احتياجات المرضى بشكل شامل طوال رحلتهم في مجال الخصوبة.

قصص النجاح

تعد قصص النجاح في مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب إحدى العلامات المميزة، حيث تمكّن العديد من الأزواج من تحقيق حلم الأبوّة والأمومة من خلال العلاجات المبتكرة والرعاية المتكاملة التي يقدمها المركز.

تعتبر هذه القصص بمثابة دليل على كفاءة الفريق الطبي في المستشفى الأهلي وتفانيه، ما يعزّز الثقة لدى المرضى ويؤكد على سمعة المركز كمرجع موثوق به في رعاية الخصوبة. يقدم مركز الأهلي للإخصاب وأطفال الأنابيب دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الخصوبة في قطر. ومن خلال التزامه بالتميز واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والنهج الشخصي للرعاية، يوفر المركز الأمل والدعم للأزواج الذين يواجهون مشاكل العقم فيُمكنهم الشّروع في رحلتهم نحو الأبوّة والأمومة بثقة وهُم في أيدٍ أمينة.