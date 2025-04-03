مرض الكبد الدهني: التحديات الصحية وأحدث طرق التشخيص والعلاج في قطر

د. فتحي عبد القادر، إستشاري الطب الباطني في المستشفى الأهلي / قطر

يُعد مرض الكبد الدهني (Fatty Liver Disease) من أبرز التحديات الصحية المتزايدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. يتميز هذا المرض بتراكم الدهون في خلايا الكبد بشكل مفرط، ما ينعكس سلبًا على وظائفه الحيوية. يتأثر انتشاره المتزايد بعوامل عدة، منها أسلوب الحياة الحديث والعادات الغذائية غير الصحية، ما يجعله مصدر قلق كبير للصحة العامة.

تعريف مرض الكبد الدهني وأنواعه

ينقسم مرض الكبد الدهني، المعروف طبيًا بالتنكس الدهني الكبدي، إلى نوعين رئيسيين:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD): يُعد النوع الأكثر شيوعًا، ويرتبط بالسمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، ويصيب الأفراد الذين لا يستهلكون الكحول أو يستهلكونه بكميات قليلة جدًا.

يُعد النوع الأكثر شيوعًا، ويرتبط بالسمنة، والسكري، وارتفاع الكوليسترول، ويصيب الأفراد الذين لا يستهلكون الكحول أو يستهلكونه بكميات قليلة جدًا. مرض الكبد الدهني الكحولي (AFLD): يحدث نتيجة الإفراط في تناول الكحول، وقد يتطور إلى مراحل متقدمة من تلف الكبد.

في قطر، يمثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي المشكلة الأبرز، حيث تتزايد معدلات السمنة والسكري نتيجة الأنماط الغذائية والعادات الحياتية السائدة.

أسباب ارتفاع معدل الإصابة في قطر

تُعزى النسبة المرتفعة للإصابة بمرض الكبد الدهني في قطر إلى عدة عوامل رئيسية:

النظام الغذائي: الاعتماد على الأطعمة المصنّعة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة يساهم في زيادة الدهون في الكبد.

الاعتماد على الأطعمة المصنّعة والمشروبات السكرية والدهون المشبعة يساهم في زيادة الدهون في الكبد. نمط الحياة الخامل: قلة النشاط البدني وساعات العمل الطويلة تزيد من خطر الإصابة.

قلة النشاط البدني وساعات العمل الطويلة تزيد من خطر الإصابة. الأمراض المزمنة: ارتفاع معدل السمنة والسكري، وهما من أبرز عوامل الخطر لمرض الكبد الدهني.

ارتفاع معدل السمنة والسكري، وهما من أبرز عوامل الخطر لمرض الكبد الدهني. العوامل الوراثية: تشير الأبحاث إلى وجود استعداد جيني لدى سكان منطقة الشرق الأوسط للإصابة بهذا المرض.

الأعراض والمضاعفات

غالبًا ما يُطلق على مرض الكبد الدهني “المرض الصامت”، حيث يمر من دون أعراض في مراحله المبكرة. ومع تطور المرض، قد تظهر أعراض مثل:

الشعور بالتعب المستمر.

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

فقدان غير مبرر للوزن.

تورم في البطن أو الأطراف (في المراحل المتقدمة).

إذا لم يُعالج المرض، فقد يتطور إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، التليف الكبدي، أو حتى فشل الكبد.

وسائل التشخيص الحديثة في مستشفى الأهلي

يعتمد التشخيص الدقيق لمرض الكبد الدهني على تقنيات متطورة تشمل:

اختبارات الدم: للكشف عن ارتفاع إنزيمات الكبد مثل ALT وAST.

للكشف عن ارتفاع إنزيمات الكبد مثل ALT وAST. التصوير الطبي: باستخدام الموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد تراكم الدهون في الكبد.

باستخدام الموجات فوق الصوتية، أو التصوير المقطعي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد تراكم الدهون في الكبد. فايبروسكان (Elastography): تقنية غير جراحية تقيس صلابة الكبد لتقييم مدى التليف.

تقنية غير جراحية تقيس صلابة الكبد لتقييم مدى التليف. خزعة الكبد: تُجرى في حالات محددة لتأكيد التشخيص وتقييم شدة المرض.

الوقاية والتدخلات العلاجية

الوقاية هي الحل الأمثل للحد من تفاقم مرض الكبد الدهني. تعتمد استراتيجيات الوقاية والعلاج على ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي:

التركيز على تناول الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

تقليل استهلاك السكريات والدهون المتحولة والأطعمة المصنعة.

إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك.

ممارسة النشاط البدني:

ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا، مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة.

إدارة الوزن:

فقدان 5-10% من وزن الجسم يمكن أن يُحسّن من صحة الكبد بشكل كبير.

علاج الحالات الصحية المرتبطة:

السيطرة على السكري وضغط الدم ومستويات الكوليسترول بالتعاون مع الطبيب المعالج.

العلاجات المتاحة في مستشفى الأهلي

يوفر مستشفى الأهلي خطط علاج شاملة ومخصصة، تشمل:

الإدارة الدوائية: أدوية للتحكم في نسبة السكر والكوليسترول وتقليل الالتهاب.

أدوية للتحكم في نسبة السكر والكوليسترول وتقليل الالتهاب. مكملات مثل فيتامين E وبعض الأدوية التجريبية التي أثبتت فعاليتها.

التي أثبتت فعاليتها. الإرشاد الغذائي: فريق متخصص من أخصائيي التغذية يقدمون خطط وجبات مخصصة لتحسين صحة الكبد وإدارة الوزن.

فريق متخصص من أخصائيي التغذية يقدمون خطط وجبات مخصصة لتحسين صحة الكبد وإدارة الوزن. برامج إنقاص الوزن: برامج متكاملة تشمل التدخلات الجراحية مثل جراحة السمنة للمصابين بالسمنة المفرطة.

برامج متكاملة تشمل التدخلات الجراحية مثل جراحة السمنة للمصابين بالسمنة المفرطة. المتابعة الدورية: مراقبة مستمرة باستخدام الفحوصات الدورية لضمان عدم تقدم المرض.

تعزيز الوعي المجتمعي

يسعى المستشفى الأهلي إلى تقليل عبء مرض الكبد الدهني من خلال برامج توعوية شاملة تشمل: