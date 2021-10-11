مرض السكري وصحة الفم

د . سيمثا كاندي ممارس عام في طب الاسنان في المستشفى الأهلي – قطر

السكري هو مرض استقلابي يؤثر على كامل الجسم وهناك علاقة وثيقة بينه وبين صحة الفم. تظهر الاعراض الفموية بشكل واضح ومتكرر عند عدم وجود سيطرة كافية على السكري وذلك بسبب:

ضعف الجهاز المناعي وآلية الدفاع .

ثخانة الاوعية الدموية ما يؤدي الى ضعف انسياب الدم الى الانسجة .

هذه الأعراض الفموية تبدو بشكل:

تقشر والتهاب وألم في زوايا الفم .

جفاف فموي بسبب نقص تدفق اللعاب ما يؤدي الى ازدياد نخور الاسنان .

احساس بالحرقة .

تأخر شفاء الجروح الفموية .

التهابات فطرية .

امراض لثوية : خراجات، جيوب، ندوب، نزف، ضخامة لثوية، بثور، فقدان تدريجي للعظم الداعم للاسنان وبالتالي حركة واهتزاز في الاسنان .

كيف يمكن تجنب المشاكل الفموية المرافقة لمرض السكري؟