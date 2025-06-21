كيف يعمل غسيل الكلى لدى مرضى الفشل الكلوي؟

من مركز بايلور سانت لوك الطبي

يُعد مرض الكلى المزمن (CKD) مشكلة صحية واسعة الانتشار، فوفقًا للمؤسسة الوطنية للكلى، يُصيب حوالى 37 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها؛ والمقلق أكثر هو أن ما يقرب من 90% منهم لا يدركون إصابتهم به.

في المراحل المتقدمة، وتحديدًا في المرحلة الخامسة، يصبح العلاج الوحيد الفعّال هو زراعة الكلى؛ ولكن قبل الوصول إلى هذه المرحلة، يعتمد العديد من المرضى على غسيل الكلى، وهو إجراء بسيط يقوم بمهام الكلى السليمة لفلترة الدم.

مراحل مرض الكلى المزمن

إذا تم تشخيصك بمرض الكلى المزمن (CKD) سيقوم أخصائي الكلى بتحديد المرحلة التي وصلت إليها حاليًا. هناك خمس مراحل للمرض، حيث تشير المرحلة الأولى إلى أن كليتيك تعملان بنسبة 90-100% تقريبًا من قدرتهما الطبيعية، على الرغم من وجود بعض التلف الكلوي؛ بينما تعني المرحلة الخامسة أن وظائف كليتيك انخفضت لتصبح أقل من 15%. تُعرف هذه المرحلة أيضًا باسم الفشل الكلوي. لتحديد مرحلة مرض الكلى المزمن لديك، يحتاج الطبيب إلى أخذ عيّنة دم لقياس مستوى الكرياتينين، مع الأخذ في الاعتبار عمرك وحجم جسمك وجنسك.

ما هو غسيل الكلى؟

الكلى مسؤولة عن تصفية السوائل الزائدة والأملاح والفضلات من الدم. عندما يصاب شخص بالفشل الكلوي، لا تستطيع كليتاه إزالة هذه المواد بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكمها في الجسم.

الدكتورة جينغ ين يان، أخصائية أمراض الكلى في مركز بايلور سانت لوك الطبي، قالت: “غسيل الكلى هو خيار علاجي لمن يعانون من فشل كلوي كبير، وعملية غسيل الكلى هي استبدال العديد من وظائف الكلى الطبيعية”. بينما توجد أنواع مختلفة من غسيل الكلى، تبدأ جميعها بقيام الطبيب بإنشاء منفذ وصول في الجسم يمكن من خلاله أن ينتقل دمك إلى كلية اصطناعية أو يمكن أن يدخل الديالسات (سائل يمتص الفضلات) إلى الجسم.

الأنواع الشائعة لغسيل الكلى

هناك نوعان رئيسيان من غسيل الكلى:

غسيل الكلى الدموي (HD): يتم هذا النوع من غسيل الكلى عادة في المستشفى أو مركز غسيل الكلى الخارجي، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في المنزل . يحتاج المريض إلى حوالى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة تصل إلى أربع ساعات . خلال جلسة غسيل الكلى، يستخدم الأخصائي نقطة وصول في ذراعك أو ساقك أو رقبتك ويوصلها بجهاز يعمل ككلية اصطناعية . يقوم الجهاز بإزالة الدم ببطء من الجسم، ويمرره عبر مرشح، ثم يعيده .

يتم هذا النوع من غسيل الكلى عادة في المستشفى أو مركز غسيل الكلى الخارجي، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا في المنزل يحتاج المريض إلى حوالى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة تصل إلى أربع ساعات خلال جلسة غسيل الكلى، يستخدم الأخصائي نقطة وصول في ذراعك أو ساقك أو رقبتك ويوصلها بجهاز يعمل ككلية اصطناعية يقوم الجهاز بإزالة الدم ببطء من الجسم، ويمرره عبر مرشح، ثم يعيده غسيل الكلى البريتوني (PD): يتم هذا النوع من غسيل الكلى عادة في المنزل لمرات عدة في اليوم . قبل أن يتمكن المريض من بدء غسيل الكلى البريتوني، يقوم الطبيب بوضع قسطرة في البطن . باستخدام هذا المدخل، يمكن للمرضى إدخال الديالسات، وهو سائل تنظيف، إلى تجويف البطن . يستخدم الديالسات غشاء الصفاق، وهو بطانة البطن، لتصفية الفضلات من الدم . بعد فترة زمنية محددة، يقوم المريض بتصريف السائل في كيس ويتخلص منه بشكل صحيح .

خدمات الكلى في مركز بايلور سانت لوك الطبي

يقوم فريق أمراض الكلى في مركز بايلور سانت لوك الطبي بإجراء ما يزيد عن 800 جلسة غسيل كلوي للمرضى المقيمين شهريًا. نقدم جميع أنواع إجراءات غسيل الكلى، بما في ذلك علاجات الترشيح المستمر. بصفتنا مستشفى مصنفًا ضمن المستشفيات عالية الأداء في أمراض الكلى وفقًا لتقرير U.S. News & World Report لعامي 2019-2020، يمكن لفريقنا المتخصص تقديم الدعم اللازم لك في أي مرحلة من مراحل مرض الكلى المزمن. عند ملاحظة أي علامات قد تدل على مشكلات في الكلى، مثل التشنجات، الغثيان، القيء، فقدان الشهية، وجود دم في البول، أو التورم، فمن المهم أن تحدد موعدًا مع طبيب الرعاية الأولية لتقييم حالتك وتشخيصها.