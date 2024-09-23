علامات فشل سحب العصب وكيفية التعامل معها

د . ريم الكيلاني، ممارس عام لطب الاسنان وجراحات الفم – المستشفى الأهلي / قطر

يخضع ملايين المرضى سنويًا لعلاج سحب العصب، الذي يساعدهم على التخلص من الألم الشديد والحفاظ على أسنانهم من التلف والخلع المحتمل بسبب الالتهاب. يعتبر هذا الإجراء ناجحًا في 86-98% من الحالات، ما يعني أن الغالبية العظمى من المرضى يحصلون على نتائج ممتازة.

ومع ذلك، مثل أي إجراء طبي آخر، قد يفشل علاج سحب العصب في بعض الأحيان لأسباب عديدة، من بينها استمرار الالتهاب بسبب عدم تنظيف أو إغلاق قناة جذر العصب بشكل جيد، أو عدم التزام المريض بتعليمات الطبيب. لذا، من المهم التعرف على علامات فشل سحب العصب للتعامل معها بشكل مبكر ومناسب.

علامات فشل سحب العصب

يجب أن تخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من أي من العلامات والمؤشرات التي قد تدل على فشل سحب العصب أو تطور الإصابة بعدوى بعده، والتي تشمل:

ألم شديد ومستمر في السن، خاصةً عند الضغط عليه . من الطبيعي الشعور بألم خفيف إلى متوسط بعد علاج العصب، وقد يستمر لبضعة أيام، ولكن القلق يأتي عندما يستمر الألم لفترة طويلة أو يكون شديدًا لدرجة أنه يمنعك من تناول الطعام أو المضغ أو حتى الكلام بشكل طبيعي .

من الطبيعي الشعور بألم خفيف إلى متوسط بعد علاج العصب، وقد يستمر لبضعة أيام، ولكن القلق يأتي عندما يستمر الألم لفترة طويلة أو يكون شديدًا لدرجة أنه يمنعك من تناول الطعام أو المضغ أو حتى الكلام بشكل طبيعي تورم أو انتفاخ في اللثة حول السن المُعالج .

تكوّن خراج مليء بالصديد حول جذر السن أو اللثة المحيطة به .

تغيّر لون السن .

تورم في جهة الوجه أو الرقبة القريبة من السن .

حساسية مفرطة للأسنان تجاه الأشياء الباردة أو الساخنة أو حتى الضغط الخفيف لفترة طويلة بعد علاج العصب .

طعم أو رائحة كريهة في الفم .

ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كنت تعاني من أي من العلامات المذكورة أعلاه بعد سحب العصب، من الضروري مراجعة طبيب الأسنان في أقرب وقت ممكن. ضع في اعتبارك أن علامات فشل العلاج قد لا تظهر فورًا، وقد تظهر بعد فترة قصيرة أو حتى بعد سنوات.

سيقوم طبيب الأسنان بفحص السن وأخذ صورة أشعة سينية لتحديد سبب المشكلة، ثم معالجة العدوى أو المشكلة الموجودة في جذر السن قبل تفاقم الأعراض.

ما هي الحلول الممكنة؟

عندما يفشل علاج سحب العصب التقليدي، أو إذا استمر الالتهاب في العصب، يمكن لطبيب الأسنان أن يلجأ إلى هذه الخيارات:

إعادة علاج العصب : قد يقوم الطبيب بإعادة تنظيف قناة الجذر وتعبئته لإزالة أي التهاب ( عدوى ) متبقي .

قد يقوم الطبيب بإعادة تنظيف قناة الجذر وتعبئته لإزالة أي التهاب عدوى متبقي جراحة قمة الجذر (Apicoectomy) : في بعض الحالات، قد يكون هناك حاجة لإجراء جراحة صغرى لإزالة الجزء المصاب من الجذر .

في بعض الحالات، قد يكون هناك حاجة لإجراء جراحة صغرى لإزالة الجزء المصاب من الجذر خلع السن : إذا كان السن متضررًا بشكل كبير وفشلت العلاجات الأخرى، قد يكون خلع السن هو الحل الأخير، مع وضع زراعة سنية أو جسر مكانه .

العناية بالسن بعد سحب العصب

للحصول على تعافٍ أفضل وخالٍ من المضاعفات، اتبع تعليمات الطبيب للعناية بالسن بعد سحب العصب. إليك بعض النصائح المفيدة:

تناول الأطعمة اللينة خلال الأيام القليلة الأولى بعد العلاج، مثل البطاطس المهروسة، والجبن القريش، والعصائر، والزبادي .

تجنب المضغ المباشر على السن المعالج، وحاول المضغ على الجانب الآخر من فمك .

الإقلاع عن التدخين، حتى لو مؤقتًا .

نظّف أسنانك بانتظام واستخدم خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة يوميًا .

استخدم غسول فم مضاد للبكتيريا للحفاظ على نظافة الفم .

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