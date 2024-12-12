خزعة الرئة بالمنظار : خطوة أساسية نحو التشخيص الدقيق والعلاج المناسب

د . محمد الناظر، إستشاري طب الرئة والأمراض التنفسية – المستشفى الأهلي / قطر

خزعة الرئة بالمنظار هي إجراء طبي تشخيصي يتم من خلاله أخذ عيّنة من أنسجة أو سوائل الرئة باستخدام منظار رفيع يمر عبر الفم أو الأنف لفحصها مخبريًا. تُستخدم هذه التقنية لتشخيص حالات مثل الأورام السرطانية أو الحميدة، الالتهابات الرئوية، أو النزيف داخل الرئة.

تساعد الخزعة في التشخيص الدقيق للأمراض الرئوية؛ ويتم هذا الإجراء في العيادة الخارجية عادة باستخدام تخدير خفيف، ويستغرق من 20 إلى 30 دقيقة. احتمالية حدوث مضاعفات مثل النزيف في موقع الخزعة نادرة للغاية، بنسبة تقل عن 1%.

دواعي إجراء خزعة الرئة بالمنظار

يطلب الأطباء هذا الإجراء في الحالات التالية:

الكحة المزمنة لتحديد سبب الكحة المستمرة التي لا تستجيب للعلاجات . الالتهابات الرئوية الشديدة لمعرفة المسبب الجرثومي واختيار العلاج الأنسب . كتل أو تغييرات مشبوهة في الرئة لتأكيد التشخيص بعد الفحوصات التصويرية كالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية .

الاستعداد لإجراء الخزعة

هناك مجموعة من التعليمات التي ينبغي الإلتزام بها وفق تعليمات الطبيب، تشمل:

التوقف عن تناول بعض الأدوية، مثل مميعات الدم . الامتناع عن الطعام والشراب لساعات عدة قبل الإجراء . لا بد من تواجد مرافق للمريض لاصطحابه إلى منزله نظراً لآثار التخدير .

كيفية إجراء الخزعة

تتم العملية عبر الخطوات التالية:

التحضير : الاستلقاء على طاولة مع رفع الرأس قليلًا، ووضع إبرة وريدية للمخدر .

الاستلقاء على طاولة مع رفع الرأس قليلًا، ووضع إبرة وريدية للمخدر التخدير الموضعي : رش مخدر على الأنف أو الفم لتقليل الشعور بالانزعاج .

رش مخدر على الأنف أو الفم لتقليل الشعور بالانزعاج إدخال المنظار : تمرير المنظار المزوّد بكاميرا وصولًا إلى الرئة، حيث يتم أخذ العينة من دون ألم .

تمرير المنظار المزوّد بكاميرا وصولًا إلى الرئة، حيث يتم أخذ العينة من دون ألم المتابعة : قد تُجرى إجراءات إضافية إذا لزم الأمر .

ما بعد الإجراء

تتم مراقبة المريض لبضع ساعات لضمان استقرار الحالة قبل المغادرة .

قد يشعر المريض بتنميل في الحلق أو انزعاج خفيف يستمر ليوم .

من الطبيعي وجود مخاط ممزوج بدم بسيط، ولكن يجب إبلاغ الطبيب إذا استمر النزيف أكثر من 24 ساعة أو كان شديدًا .

ساعة أو كان شديدًا تجنب تناول الطعام أو الشراب حتى يزول تأثير المخدر بالكامل .

مخاطر محتملة

الإجراء آمن بشكل عام، إلا أن بعض المضاعفات نادرة الحدوث، وتشمل:

النزيف الشديد .

الالتهاب الرئوي .

الاسترواح الصدري ( انكماش الرئة ).

متى يجب مراجعة الطبيب؟

نزيف مستمر أو شديد .

ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس .

حمى مستمرة تتجاوز 38 درجة مئوية لأكثر من يوم .

درجة مئوية لأكثر من يوم دوار غير معتاد .

موعد ظهور النتائج

عادةً ما تتوفر نتائج الخزعة خلال أسبوع إلى أسبوعين، حسب سرعة تحليل العينة في المختبر.

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