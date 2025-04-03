جفاف العين: الأسباب، العلاج، والرعاية طويلة الأمد

الدكتورة هند مباركي، إستشاري مساعد طب العيون في المستشفى الأهلي / قطر



جفاف العين، المعروف أيضًا بمتلازمة جفاف العين، هو حالة شائعة ولكنها غالبًا ما تُهمل، رغم تأثيرها الكبير على جودة الحياة.

تنتج هذه الحالة عن نقص في إنتاج الدموع أو ضعف في جودة الدموع، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة قد تتفاقم إذا لم تُعالج. في المستشفى الأهلي، تعمل د. هند وفريقها في قسم طب وجراحة العيون على توفير التشخيص الدقيق والعلاج المناسب، لضمان راحة المرضى والحفاظ على صحة العيون على المدى الطويل.

ما هي متلازمة جفاف العين؟

تحدث متلازمة جفاف العين عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع، أو عندما تتبخر الدموع بسرعة. الدموع ليست مجرد ماء؛ بل هي أساسية للحفاظ على صحة سطح العين وضمان رؤية واضحة.

تشمل الأعراض الشائعة:

الجفاف المستمر والشعور بالتهيج.

إحساس رملي أو كأن شيئًا عالقًا في العين.

احمرار أو التهاب في العين.

رؤية ضبابية أو صعوبة في التركيز.

حساسية زائدة تجاه الضوء.

جفاف العين ليس مجرد شعور بعدم الراحة؛ بل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج”، توضح د. هند.

ما الذي يسبب متلازمة جفاف العين؟

تتنوع أسباب جفاف العين بين عوامل بيئية وصحية، وتشمل:

الظروف البيئية: التعرض المطول للرياح أو الدخان أو المناخات الجافة يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة.

التعرض المطول للرياح أو الدخان أو المناخات الجافة يؤدي إلى تبخر الدموع بسرعة. الإجهاد الرقمي للعين: الاستخدام المطول للشاشات يقلل من معدل الرمش، مما يسبب تبخر الدموع.

الاستخدام المطول للشاشات يقلل من معدل الرمش، مما يسبب تبخر الدموع. التقدم في العمر: تنخفض قدرة العين على إنتاج الدموع بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

تنخفض قدرة العين على إنتاج الدموع بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين. التغيرات الهرمونية: تقلبات الهرمونات أثناء الحمل، انقطاع الطمث، أو استخدام حبوب منع الحمل يمكن أن تؤثر على إنتاج الدموع.

تقلبات الهرمونات أثناء الحمل، انقطاع الطمث، أو استخدام حبوب منع الحمل يمكن أن تؤثر على إنتاج الدموع. الأدوية: بعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، ومدرات البول، قد تزيد من الجفاف.

بعض الأدوية، مثل مضادات الهيستامين، مضادات الاكتئاب، ومدرات البول، قد تزيد من الجفاف. الحالات الصحية: أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة شوغرن، التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة يمكن أن تسبب جفاف العين المزمن.

أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة شوغرن، التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة يمكن أن تسبب جفاف العين المزمن. استخدام العدسات اللاصقة: الاستخدام المطول للعدسات اللاصقة قد يُضعف طبقة الدموع ويسبب الجفاف.

تشخيص متلازمة جفاف العين

في المستشفى الأهلي، يتم تشخيص جفاف العين باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة لتحديد السبب الجذري للحالة. تشمل أدوات التشخيص ما يلي:

اختبار زمن تكسير الدموع (TBUT): يقيس سرعة تبخر الدموع من سطح العين.

يقيس سرعة تبخر الدموع من سطح العين. اختبار شيرمر: يقيس إنتاج الدموع باستخدام شريط صغير يوضع تحت الجفن.

يقيس إنتاج الدموع باستخدام شريط صغير يوضع تحت الجفن. صبغات سطح العين: تستخدم أصباغ خاصة لتحديد المناطق المتضررة من سطح العين بسبب الجفاف.

تستخدم أصباغ خاصة لتحديد المناطق المتضررة من سطح العين بسبب الجفاف. تقييم غدد ميبوميان: يتحقق من وظيفة الغدد المسؤولة عن إنتاج الطبقة الدهنية للدموع.

خيارات العلاج لمتلازمة جفاف العين

في المستشفى الأهلي، يتم تخصيص خطة العلاج بناءً على شدة الحالة وسببها الأساسي.

تعديلات نمط الحياة:

تقليل وقت استخدام الشاشات وتطبيق قاعدة 20-20-20: النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

استخدام مرطب الهواء لتحسين رطوبة الجو.

ارتداء نظارات واقية لتقليل التعرض للرياح والبيئات الجافة.

الدموع الصناعية وقطرات العين:

توفر القطرات المرطبة بدون وصفة طبية راحة مؤقتة للحالات البسيطة.

القطرات الطبية مثل “ريستاسيس” أو “زيدرا” تقلل الالتهاب وتحسن إنتاج الدموع.

سدادات القنوات الدمعية:

تُوضع سدادات صغيرة قابلة للتحلل في القنوات الدمعية لمنع تصريف الدموع والحفاظ على رطوبة العين.

علاج غدد ميبوميان:

استخدام الكمادات الدافئة أو إجراءات مثل “ليبوفلو” لتنظيف الغدد وتحسين جودة الدموع.

مكملات أوميغا-3:

زيادة تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية يمكن أن يحسن جودة الدموع ويقلل الالتهاب.

العلاجات المتقدمة:

قطرات مصل الدم المصنوعة من دم المريض تُستخدم في الحالات الشديدة لتعزيز الشفاء.

علاج الضوء النبضي المكثف (IPL) لعلاج الالتهاب وتحسين وظائف الغدد.

رعاية شاملة في المستشفى الأهلي

يتميز مستشفى الأهلي بتقديم رعاية متكاملة لمرضى جفاف العين تشمل:

خطط علاج مخصصة: استراتيجيات مصممة خصيصًا بناءً على شدة الحالة والعوامل المحفزة لها.

استراتيجيات مصممة خصيصًا بناءً على شدة الحالة والعوامل المحفزة لها. متابعة دورية: مراقبة مستمرة وتعديلات العلاج حسب الحاجة لمنع تكرار الأعراض.

مراقبة مستمرة وتعديلات العلاج حسب الحاجة لمنع تكرار الأعراض. تثقيف المرضى: تقديم الإرشادات اللازمة لتغيير نمط الحياة واتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على صحة العين.

قصص نجاح المرضى

الوقاية: كيف تحمي عينيك؟

تقدم د. هند النصائح التالية للحفاظ على رطوبة العين:

الحفاظ على الترطيب: شرب كميات كافية من الماء لدعم إنتاج الدموع.

شرب كميات كافية من الماء لدعم إنتاج الدموع. أخذ فترات راحة من الشاشات: الحد من الوقت الطويل أمام الشاشات والرمش بانتظام.

الحد من الوقت الطويل أمام الشاشات والرمش بانتظام. حماية العين: ارتداء النظارات الشمسية أو الواقية في البيئات القاسية.

ارتداء النظارات الشمسية أو الواقية في البيئات القاسية. اتباع نظام غذائي صحي: تناول الأطعمة الغنية بأوميغا-3 مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز.

تناول الأطعمة الغنية بأوميغا-3 مثل الأسماك وبذور الكتان والجوز. الانتباه للأدوية: استشارة الطبيب حول الأدوية التي قد تسبب الجفاف.

لماذا مستشفى الأهلي؟

الخبرة: بقيادة د. هند، يتميز فريق العيون بخبرة واسعة في تشخيص وإدارة جفاف العين.

بقيادة د. هند، يتميز فريق العيون بخبرة واسعة في تشخيص وإدارة جفاف العين. التقنيات المتقدمة: استخدام أحدث الأدوات لضمان رعاية دقيقة وفعالة.

استخدام أحدث الأدوات لضمان رعاية دقيقة وفعالة. رعاية مخصصة: خطط علاجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل مريض.

خطط علاجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل مريض. دعم شامل: من التثقيف إلى المتابعة، يقدم المستشفى رعاية شاملة لضمان راحة المرضى على المدى الطويل.

جفاف العين حالة يمكن السيطرة عليها إذا تم الاهتمام بها في الوقت المناسب.

في المستشفى الأهلي، يضمن الفريق الطبي تقديم الرعاية المناسبة باستخدام أحدث العلاجات لضمان راحة المرضى والحفاظ على صحة عيونهم.

“لا تدع جفاف العين يؤثر على جودة حياتك”، تقول د. هند.

“مع العلاج المناسب، يمكنك حماية بصرك والتمتع برؤية واضحة ومريحة.”