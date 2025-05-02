جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري : رعاية متقدمة للمرضى

الدكتور الفاتح بشير الملك، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في المستشفى الأهلي / قطر

يعمل المستشفى الأهلي من خلال جهوده المتفانية على تعزيز سلامة المرضى وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم، كما يتبنى العديد من الاستراتيجيات الفعالة بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمرضى وعلى جودة الخدمات الصحية التي يقدمها. وفي إطار تلك الجهود، يكرّس المستشفى من خلال أحد خدماته المتخصصة، ومنها جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، إمكانياته كافة وكوادره الطبية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.

الدكتور الفاتح بشير الملك، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في المستشفى الأهلي، عزا أسباب النجاح الذي يتميز به المستشفى الأهلي في تشخيص حالات المرضى وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة لهم.

ما هي طبيعة المشاكل الصحية التي يعاني منها المرضى الذين يتم عرضهم عليكم، وما أبرزها؟

آلام الرقبة أصبحت في تزايد ملحوظ، وأكثرها اليوم أصبح بسبب الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والألواح الرقمية وما ينتج عن ذلك من وضع الرقبة مع الرأس بشكل خاطئ ولأوقات طويلة، إلى الحد الذي ظهر لنا مصطلح طبي وأصبح شائعاً هو متلازمة آلام الرقبة المصاحبة لاستخدام الأجهزة الرقمية، وينتج عن ذلك مختلف المشاكل الصحية مثل الانزلاق الغضروفي بالفقرات العنقية.

أما بالنسبة لـآلام أسفل الظهر، فهي من الأعراض الأكثر شيوعاً، وتأتي في المرتبة الثانية، فهناك نحو 80% من حالات ألم أسفل الظهر لا يوجد لها سبب واضح محدد.

أما عن أسباب الانزلاق الغضروفي فقد يرجع إلى بعض الممارسات الخاطئة كرفع أوزان ثقيلة مع الانحناء أو التفاف الجذع، وعادة ما يكون بعد سن الثلاثين وعند بداية حدوث تغيرات بالغضروف ذاته.

في قليل من الأحيان يكون هناك عامل وراثي، إضافة للوزن الزائد والعادات غير السليمة كالجلوس أو قيادة السيارة لفترات طويلة. وينتج عن الانزلاق الغضروفي:

آلام شديدة بالأطراف

آلام في الظهر

تنميل أو تخدير الساق

كيف يتم تشخيص تلك الحالات وتقديم العلاجات المناسبة لها؟

نقوم مبدئياً بـالكشف الإكلينيكي على المريض ومعاينته، ومن ثم إذا تطلب الأمر نقوم بفحص الرنين المغناطيسي على العمود الفقري والفقرات المعنية. عموماً، فالعلاج في معظم الحالات يكون دوائي وتحفظي، أما الحالات المتقدمة فعادة ما تكون بحاجة لـتدخل جراحي.

عمليات الغضروف الأصل فيها رفع الضغط عن العصب سواء أُجريت بالميكروسكوب أو غيره.

أما نسبة الحاجة لتثبيت الفقرات بالمسامير والقضبان أو الشرائح، فهي ضئيلة جداً ومحصورة في حالات محددة. ومن ثم يتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى بعد العمليات إذا تطلب الأمر.

ماذا عن إصابات الرأس والأورام؟

إصابات الرأس مثل فقدان الوعي، التقيؤ، ضعف الأطراف، ثم التشنجات واختلاج حركات العين، وبعض الأعراض قد لا تظهر في الحال ولكن بعد حين، لذلك وجب الانتباه وملاحظة المريض خصوصاً خلال أول 24 ساعة. نعمل جاهدين في استقبالنا لتلك الحالات على تقديم التشخيص السريع، ومن ثم عمل الفحوصات المطلوبة ومتابعة تطور الحالة.

أما بالنسبة لـالأورام:

نقوم بالكشف الإكلينيكي والشعاعي

ثم التدخل الجراحي للتخلص من بعض الأورام الحميدة في العمود الفقري أو المخ

رعاية فائقة في مرحلة المعافاة ومراقبة الحالة بعد الخروج من المستشفى

أما بالنسبة لـالأورام الخبيثة، فنقوم بإحالة المريض إلى مستشفى حمد بما يتماشى مع بروتوكول وزارة الصحة

ما الذي يميز المستشفى الأهلي عن غيره من المستشفيات الخاصة التي تقدم خدمات صحية في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري؟