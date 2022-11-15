الصحة والإعلام

بمناسبة انعقاد مؤتمر الكونجرس العالمي للإعلام بدولة الإمارات العربية

وما يمثله الاعلام من أهمية قصوى ليس فقط في الشؤون السياسية والإخبارية والاجتماعية بل بفضل التطور التقني والتكنولوجي جعل الإعلام العالم كله قرية واحدة في كل مناحي الحياة وكان للإعلام الدور الأساسي والهام في الشؤون الصحية والإنسانية ، ومن خلال الوسائل الاعلامية الصحية المتخصصة المقرؤة والمسموعة والمرئية ، والوسائط المتعددة استطاع الاعلام الطبي والصحي أن يكون له الدور الإيجابي في نقل المعرفة والعلوم ونشر الوعي الصحي ، وساهم بشكل كبير في دعم النظم الصحية المحلية والدولية في مجابهة الازمات والكوارث الصحية ، وبفضله إستطاع العالم أن يتابع التطورات لحظة بلحظة اثناء تعرض العالم لانتشار وباء الكورونا (الكوفيد 19 ) وتبادل المعلومات ، والإعلام الطبي والصحي ساهم في نشر الأبحاث والدراسات والتطور التكنولوجي ، والطرق والأساليب الحديثة في الوقاية والتشخيص والعلاج ، وكان للإعلام الدور الهام والمحوري بين المجتمعات والشعوب ومتخذي القرارات وراسمي السياسات وواضعي الأنظمة والإستراتيجيات للقطاعات الصحية ، ويعتبر الإعلام الطبي والصحي النافذة المضيئة لنقل المعارف والعلوم والخبرات وآخر التجارب والابتكارات الطبية ، والإعلام الصحي هو الوسيلة لنقل الأحداث والمؤتمرات والملتقيات والندوات الطبية المتخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ولما يشهده ألعالم من تحديات كبيرة وتهديدات صحية متعددة وظروف اقتصادية صعبة مما يستوجب الاهتمام المحلي والدولي بالإعلام الصحي والطبي لنشر التوعية ودرء المخاطر ، ونقل المعلومات الموثوقة بالادلة العلمية المعتمدة ، والتوسع في نشر الوعي المجتمعي لتعزيز الصحة ، وتمكين المجتمعات من صحتهم وتحسينها ، ومكافحة المعلومات المضللة والضارة بصحة الناس ..

واذ بهذه المناسبة نحيي القائمين على ملتقى الكونجرس العالمي للإعلام وكل الإعلام العربي المتميز والإعلام الصحي والطبي المتخصص ، وكل القائمين على الأنشطة الإعلامية الطبية والصحية من برامج ومجلات متخصصة ، ومواقع التواصل الإلكترونية ، والوسائط المتعددة التي تقوم بالعمل الإعلامي المهني الصادق إن الإعلام الطبي والصحي من أهم القطاعات في الخدمات الصحية للشعوب والمجتمعات يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة للشعوب والأمم .

والشكر والتقدير الخاص لكل المؤسسات الاعلامية الصحية والطبية العربية لما تقوم به من مجهودات عظيمة للقطاعات الصحية والإنسانية في بلادنا العربية ..

د.علي المبروك ابوقرين

عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية