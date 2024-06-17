الصحة في موسم الحج

عالميًا ينفرد النظام الصحي السعودي بتقديم نموذج يحتذى به في طب الحشود الضخمة، حيث يقدم خدمات صحية مثالية متكاملة لملايين من الحجاج القادمين من جميع البلدان والقارات بمختلف الثقافات واللغات ولكل الفئات العمرية ، ويأتون لتأدية مناسك الحج والعمرة في أوقات وأماكن محددة في طقس شديد الحرارة .

لهذا العام 1445هـ قامت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بجهود كبيرة ومتميزة ، واستعدادات غير مسبوقة ، واستخدام لأحدث التقنيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية ، بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة سبقها تنسيق كامل مع جميع الدول وبعثات الحجيج لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية لتسهيل قدوم وتوديع الحجاج والمعتمرين ، حيث تأتي صحة الحجيج في مقدمة الأولويات خلال اداء مناسك الحج.

يستعد دومًا النظام الصحي السعودي بإمكانيات كبيرة تغطي كل الاماكن التي يقيم فيها ويتنقل منها وإليها افواج الحجاج وفي جميع المشاعر المقدسة تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الثابتة والمنقولة بتجهيزات طبية حديثة ومتطورة بأجمالي 183 مرفق صحي منها 32 مستشفى و 151 مركز طبي و 6 عيادات متكاملة متنقلة بسعة سريرية استيعابية تفوق 6400 سرير قابلة للزيادة وتشمل أسرة العنايات والطوارئ والأسرة المخصصة لضربات الشمس والاجهاد الحراري ، وكوادر طبية وفنية وإدارية تزيد عن 32000 منهم أكثر من 5000 اخصائي في جميع التخصصات الطبية ، مع خدمات المستشفى الافتراضي والعيادات الافتراضية التابعة له التي تقدم الخدمات الصحية عن بعد ، مع تطبيق نظام ( صحتي ) المتميز الذي يتيح للحجاج خدمات الاستشارات الطبية والمعلومات الصحية ، والاستعانة بطائرات الدرون لنقل وحدات الدم والعينات المختبرية بين مستشفيات المشاعر المقدسة ، وتغطية تامة ومستمرة ببرامج التوعية الصحية بالنشرات التثقيفية وبث البرامج التوعوية عبر الشاشات الموزعة بمقار البعثات والمنافذ والصالات.

وتقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي تحت شعار ( يسر وطمأنينة ) بتسخير كآفة الإمكانيات البشرية المؤهلة للخدمات الاسعافية ، وأسطول ضخم من سيارات الإسعاف وعربات الاستجابة السريعة وعربات الجولف والدراجات النارية المجهزة وطائرات الإسعاف الطائر الحديثة ، وجميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الخدمات الصحية مؤهلين تأهيل وتدريب عالي. وتُطبق في كل المنظومة الصحية أعلى معايير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ومكافحة العدوى ، وبهذه الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للملايين من الحجاج في وقت ومكان محدد لكل هذه الحشود التي تطوف وتسعى وتصعد عرفه وتنفر للمزدلفة وترمي الجمرات وتتحلل وتودع عائدة لبلدانها في كل اصقاع المعمورة في أمن وآمان تحت رعاية وحماية طبية غير مسبوقة بنظام صحي قوي وفعال ومرن ومنصف .

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبإشراف مباشر من معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل .

كل الشكر والتقدير والامتنان لكل من ساهم في تأمين الخدمات الصحية الشاملة عالية الجودة لحجاج بيت الله …

د. علي المبروك أبوقرين