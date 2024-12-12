السّاد: كل ما تحتاج معرفته عن المياه البيضاء في العين

د . هند مباركي، إستشاري مساعد طب العيون – المستشفى الأهلي / قطر

السّاد، المعروف أيضًا بالمياه البيضاء أو الكاتاراكت، هو حالة شائعة تصيب عدسة العين، حيث تصبح العدسة الطبيعية الشفافة غائمة بشكل تدريجي. ينتج هذا التعتيم عن تراكم البروتينات المتحلّلة في العدسة، ما يعيق مرور الضوء إلى الشبكية ويؤدي إلى ضعف تدريجي في الرؤية. إذا تُرك من دون علاج، قد يتسبب الساد بفقدان البصر تمامًا.

حقائق مهمة

السّاد ليس تراكمًا فعليًا للماء داخل العين كما يشير الإسم .

يمكن لنمط الحياة الصحي والفحص الدوري أن يساهما في الوقاية من تطور المرض .

يعد التدخل الجراحي الطريقة الفعّالة لعلاج الحالة واستعادة الرؤية .

الأعراض

تتطور الأعراض تدريجيًا وقد تختلف من شخص لآخر. تشمل العلامات الشائعة:

ضبابية الرؤية : تصبح الرؤية غير واضحة، أشبه بالنظر عبر نافذة متسخة .

تصبح الرؤية غير واضحة، أشبه بالنظر عبر نافذة متسخة زيادة الحساسية للضوء : يعاني المرضى من انزعاج عند التعرض لأشعة الشمس أو الإضاءة القوية .

يعاني المرضى من انزعاج عند التعرض لأشعة الشمس أو الإضاءة القوية صعوبة الرؤية ليلاً : خاصة أثناء القيادة أو في الإضاءة المنخفضة .

خاصة أثناء القيادة أو في الإضاءة المنخفضة تغيّر في إدراك الألوان : تبدو الألوان باهتة أو مائلة إلى الإصفرار .

تبدو الألوان باهتة أو مائلة إلى الإصفرار رؤية الهالات : تظهر حلقات مضيئة حول الأضواء .

تظهر حلقات مضيئة حول الأضواء تغيّرات متكرّرة في قياسات النظارات الطبية .

رؤية مزدوجة في عين واحدة .

متى تزور الطبيب؟

عند ملاحظة تغييرات مفاجئة في الرؤية مثل ومضات الضوء، أو ألم شديد في العين، أو صداع مفاجئ، يُنصح بحجز موعد فوري مع أخصائي العيون لتجنّب تفاقم المشكلة.

أسباب السّاد

بينما تُعد الشيخوخة العامل الرئيسي لظهور السّاد، هناك عوامل أخرى قد تزيد من خطر الإصابة، مثل:

الوراثة .

إصابات العين .

بعض الأمراض مثل السكري .

التعرض المفرط لأشعة الشمس من دون حماية .

التدخين .

الاستخدام المطوّل لبعض الأدوية مثل الكورتيزون .

علاج السّاد

1. العلاج الجراحي

الجراحة هي العلاج الأساسي للسّاد، حيث تُستبدل العدسة الغائمة بأخرى اصطناعية .

تُجرى الجراحة تحت التخدير الموضعي وتستغرق 30-45 دقيقة، وغالبًا ما يعود المريض إلى المنزل في اليوم نفسه .

دقيقة، وغالبًا ما يعود المريض إلى المنزل في اليوم نفسه نسبة نجاح الجراحة تصل إلى 97% بفضل التقنيات الحديثة .

بفضل التقنيات الحديثة التعليمات بعد الجراحة تشمل استخدام القطرات الموصوفة، حضور مواعيد المتابعة، والالتزام بفحوصات دورية للعين .

2. العلاج غير الجراحي

في المراحل المبكرة من المرض يكون العلاج عبر تخفيف الأعراض فقط، من دون معالجة السبب الأساسي. تشمل هذه الخيارات:

النظارات الطبية لتحسين الرؤية المؤقتة .

قطرات العين لتخفيف الجفاف والأعراض المرتبطة بالسّاد .

إدخال بعض التعديلات في الحياة اليومية مثل تحسين الإضاءة واستخدام العدسات المكبّرة عند الحاجة .

تحسين الإضاءة واستخدام العدسات المكبّرة عند الحاجة نمط حياة صحي يشمل التوقف عن التدخين، اتباع نظام غذائي متوازن، والسيطرة على الأمراض المزمنة .

المكملات الغذائية مثل بعض مضادات الأكسدة منها فيتامين C ، فيتامين E ، واللوتين قد تحسن صحة العين .

الوقاية

ارتداء نظارات شمسية ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية .

الامتناع عن التدخين .

إجراء فحوصات دورية للعين، خاصة لمن هم فوق سن 60.

الحفاظ على مستويات السكر ضمن المعدل الطبيعي إذا كنت مصابًا بالسكري .

لا تدع السّاد يؤثر على جودة حياتك. احجز موعدك في قسم العيون بالمستشفى الأهلي لتشخيص حالتك وتحديد العلاج الأنسب لصحة عينيك.

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