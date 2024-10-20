السيجارة الالكترونية … ما هي مكوّناتها؟ وما هي أضرارها؟

د . فتحي عبد القادر، إستشاري الطب الباطني – المستشفى الأهلي / قطر

هي عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل على تحويل المادة السائلة إلى رذاذ مكوّن من جسيمات دقيقة يمكن استنشاقها بطريقة مشابهة لطريقة تدخين التبغ العادية. تعرّف الانسان على التدخين والمضار المصاحبة له، ثم سعى جاهداً للتعرّف على طرق التوقف عن التدخين أو التقليل منه فتعامل مع السيجارة الالكترونية كإحدى هذه الطرق.

مكونات السيجارة الالكترونية

تتكوّن السيجارة الاكترونية من:

جزء الفم : عبارة عن أنبوب للمساعدة على شفط الرذاذ .

عبارة عن أنبوب للمساعدة على شفط الرذاذ الخزان : مكان حفظ سائل أو محلول التدخين .

مكان حفظ سائل أو محلول التدخين المحلول السائل : المادة المراد استنشاقها والتي توضع في الخزان .

المادة المراد استنشاقها والتي توضع في الخزان بطارية : مصدر الطاقة .

مصدر الطاقة سلك التسخين : الذي يقوم بتسخين المحلول السائل .

الذي يقوم بتسخين المحلول السائل زر التشغيل : في بعض الانواع من السجائر الالكترونية .

في بعض الانواع من السجائر الالكترونية مصدر ضوئي : يوضع في مقدمة بعض السجائر للتشبيه بالاشتعال .

المواد المستعملة في السيجارة الالكترونية

يحتوي سائل السيجارة الالكترونية على مواد مختلفة منها:

مواد مذيبة : وهي مركّبات تعمل على إذابة المواد الأخرى وتحويلها إلى سائلة .

وهي مركّبات تعمل على إذابة المواد الأخرى وتحويلها إلى سائلة سائل التدخين : وهي المادة المستعملة أساساً للتدخين مثل النيكوتين أو خلاصة الماريوانا أو أي مادة أخرى .

وهي المادة المستعملة أساساً للتدخين مثل النيكوتين أو خلاصة الماريوانا أو أي مادة أخرى مواد منكّهة : مثل مادة السوكرالوز أو أثيل المالتول .

مثل مادة السوكرالوز أو أثيل المالتول مواد محلية أو نكهات : وهي مواد لإعطاء طعم أو رائحة مألوفة لزيادة متعة السيجارة الالكترونية .

وهي مواد لإعطاء طعم أو رائحة مألوفة لزيادة متعة السيجارة الالكترونية ماء : للتحكم بتركيز جميع المواد المستعملة .

لماذا الرغبة باستعمال السيجارة الالكترونية؟

ان استعمال السيجارة الالكترونية بطريقة تحاكي التدخين العادية يعتبر كوسيلة بديلة لها ويساعد على تقليل التدخين أو الإمتناع عنه .

إمكانيه اختيار الطعم والنكهة يساعد على زيادة الانجذاب لها والتمتع باستعمالها .

الاعتقاد بأن مضاعفاتها ومخاطرها أقل بكثير من السيجارة العادية .

اعتبارها وسيلة حديثة للتدخين .

بديلة للتدخين في أماكن منع التدخين .

الإعتقاد بأنها آمنة للحامل .

أقل تكلفة .

رائحة أقل على الملابس أو مع التنفس .

ما هي الأضرار الجانبية للسيجارة الالكترونية؟

التهاب الحلق والبلعوم .

غثيان وقيئ مع ألم البطن .

أمراض القلب .

تشوهات لدى الجنين في حال استعمالها

أثناء الحمل .

ممكن استخدامها لاستنشاق مواد ضارة .

تؤدي للإدمان .

أعراض مرضية عند الانقطاع عن استعمالها .

المشاكل الصحية المرتبطة بالسيجارة الالكترونية

ظهرت مشاكل عامة مع رواج استعمالها منها التهابات تنفسية رئوية خاصة تتعلق بالسيجارة الالكترونية مثل التسمم بسوائل السيجارة الالكترونية أو انفجار أو احتراق جهاز السيجارة ما يؤدي إلى تضرر الوجه والعينين.

أثبتت الدراسات أن استعمال السيجارة الالكترونية أكثر أماناً من العادية وأقل ضرراً على الصحة العامة، إلا أنها أقل كفاءة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمقارنة مع الطرق الأخرى مثل علكة النيكوتين أو رقعة النيكوتين؛ وعند استعمالها بصورة مشتركة مع التدخين العادية فإنها لا تقلل من نسبة احتمالية الوفاة. كما أثبتت الإحصائيات بأن أكثر فئة مستخدمة للسجائر الالكترونية هُم من الشباب وطلاب المدارس بنسبة تعادل 13%، بينما 10% هم من الكبار واستعمالها في ازدياد مستمر.

وقد تم وضع القوانين اللازمة للحد من انتشارها، ففي العام 2016 تم وضع قانون تنظيم استخدامها في الإتحاد الأوروبي مع تحديد وسائل الترويج لها.

يجب تصحيح الأفكار المنتشرة في المجتمع حولها ويجب العمل على زيادة الوعي في المجتمع حول المضار العامة لاستعمالها من أجل العمل على تقليل استخدامها.

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