الروماتيزم : الأعراض والتعامل السليم مع نوبات المرض

الدكتور مجيد أبي صعب، استشاري أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام ورئيس القسم في المستشفى الأهلي / قطر

يُعد الروماتيزم أو ما يُعرف طبيًا بـ”التهاب المفاصل الروماتويدي” أحد الأمراض المناعية الذاتية التي يهاجم فيها جهاز المناعة بطانة المفاصل، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة قد تؤثر ليس فقط على المفاصل، بل على أعضاء أخرى من الجسم أيضًا. وعلى عكس خشونة المفاصل التي غالبًا ما تُصيب مفصلًا واحدًا نتيجة تآكل الغضروف، يتميز الروماتيزم بانتشاره في مفاصل عدة في وقتٍ واحد.

تشير الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن حوالى 70% من المصابين بالروماتيزم، إلا أن الأعراض السريرية تتشابه بين الجنسين.

أعراض الروماتيزم الأكثر شيوعًا

تتعدد أعراض الروماتيزم، وتتنوع في شدتها وتأثيرها، ومن أبرزها:

ألم وتورم المفاصل : يستمر الألم والانتفاخ عادة لأكثر من 6 أسابيع، ويشمل أكثر من مفصل .

يستمر الألم والانتفاخ عادة لأكثر من أسابيع، ويشمل أكثر من مفصل تيبس المفاصل : خاصةً في الصباح أو بعد فترات طويلة من الخمول، ويستمر لأكثر من 30 دقيقة .

خاصةً في الصباح أو بعد فترات طويلة من الخمول، ويستمر لأكثر من دقيقة التأثير المتماثل : غالبًا ما يظهر الالتهاب في المفاصل نفسها على جانبي الجسم .

غالبًا ما يظهر الالتهاب في المفاصل نفسها على جانبي الجسم أعراض مبكرة غير مفصلية : مثل التعب العام، ألم العضلات، حمى خفيفة، فقدان الوزن أو الشهية، والتنميل في اليدين .

مثل التعب العام، ألم العضلات، حمى خفيفة، فقدان الوزن أو الشهية، والتنميل في اليدين مضاعفات في أجهزة أخرى : قد يصيب المرض العينين، الفم، الجلد، الرئتين، القلب، الأوعية الدموية، بل وحتى الدم مسببًا فقر الدم المزمن .

المفاصل الأكثر تأثرًا بالروماتيزم

يبدأ المرض عادةً في المفاصل الصغيرة، خاصةً في اليدين والقدمين، ثم ينتقل تدريجيًا ليؤثر على مفاصل أكبر مثل:

الرسغين والمرفقين : ما قد يؤدي إلى الضغط على الأعصاب والتنميل .

ما قد يؤدي إلى الضغط على الأعصاب والتنميل الكتفين والوركين : خاصةً في المراحل المتأخرة .

خاصةً في المراحل المتأخرة الركبتين : مع احتمالية ظهور كيس بيكر خلف الركبة .

مع احتمالية ظهور كيس بيكر خلف الركبة القدمين : مسببةً صعوبة في المشي بسبب الألم عند قاعدة الأصابع .

تطور المرض ونوباته

يختلف تطور الروماتيزم من شخص إلى آخر. في بعض الحالات، تظهر الأعراض تدريجيًا، بينما في حالات أخرى تتطور بسرعة.

وقد يعاني البعض من نوبات التهاب حادة تتفاوت في شدتها وتكرارها، وقد تختفي الأعراض في بعض الأحيان تمامًا لفترات تمتد لأشهر أو سنوات.

مدة استمرار أعراض الروماتيزم

لا توجد مدة ثابتة للنوبات، فهي تختلف حسب الحالة. النوبات البسيطة قد تستمر لأيام فقط، بينما تستمر النوبات الحادة لفترات أطول. وتزداد مدة النوبة في حال حدوثها دون محفز واضح.

نصائح للتعامل مع نوبات الروماتيزم

1. استشر أخصائي الروماتيزم

إذا شعرت بأعراض مستمرة أو جديدة، من الضروري زيارة أخصائي الروماتيزم. في المستشفى الأهلي – قطر، نقدم تقييمًا دقيقًا وخطط علاجية متقدمة، تُمكّن المرضى من التحكم بالمرض والعيش بجودة حياة عالية.

2. كن شريكًا في علاجك

فهمك للمرض هو خطوة أساسية في التعامل معه. اسأل طبيبك، وتابع التغييرات التي تطرأ على حالتك.

3. التعامل مع النوبات بشكل فعّال

الالتزام بالعلاج : تناول الأدوية الموصوفة بانتظام .

تناول الأدوية الموصوفة بانتظام ممارسة التمارين الخفيفة : تحسّن الحركة وتخفف التيبس .

تحسّن الحركة وتخفف التيبس استخدام الحرارة : مثل الحمامات الدافئة أو الكمادات الحرارية المعتدلة .

مثل الحمامات الدافئة أو الكمادات الحرارية المعتدلة استخدام البرودة : للحد من الالتهاب عبر كمادات باردة لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة .

4. نمط حياة صحي

ممارسة الرياضة بانتظام، التغذية المتوازنة، التوقف عن التدخين، والتقليل من التوتر تساعد جميعها في تحسين نوعية الحياة والتخفيف من أعراض المرض.

ختامًا

الروماتيزم مرض مزمن، لكن التعايش معه ممكن من خلال التشخيص المبكر، والالتزام بالعلاج، وتبني أسلوب حياة صحي. وفي ظل التطور المستمر في العلاجات، بات بالإمكان لكثير من المرضى ممارسة حياتهم الطبيعية بمرونة وراحة أكبر.