الرعاية الصحية المستدامة

الأفراد والبيئة … في غرفة العناية الخضراء

لقد أصبحت الرعاية الصحية المستدامة ضرورة ملحة في العصر الحالي ولم يعد دور المستشفيات مقتصرًا على تقديم العلاج للمرضى، بل امتد ليشمل مسؤولية الحفاظ على البيئة وتقليل تأثيرها السلبي عليها. من هنا، تأتي أهمية تحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء، وهي مبادرة تهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب عمل المستشفى.

الرعاية الصحية المستدامة هي مفهوم يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية مع تقليل الأثر البيئي السلبي، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين استخدام الموارد. يشمل ذلك مجموعة من الممارسات مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات بشكل فعال، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الصحة العامة. تساهم هذه الممارسات في الحفاظ على البيئة وتحسين صحة المجتمع. كما تلعب الرعاية الصحية المستدامة دورًا حيويًا في تحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء، وذلك من خلال توفير إطار عمل شامل لتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع جوانب عملها، وتحديد الأولويات في مجال الاستدامة مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتطبيق هذه الممارسات، ومساعدة المستشفيات على قياس أدائها وتحديد مجالات التحسين. تساهم هذه الجهود في تقليل الأثر البيئي للمستشفيات وتحسين صحة المجتمع.

تشمل أمثلة ممارسات الرعاية الصحية المستدامة تصميم مباني خضراء تعتمد على مبادئ التصميم الأخضر مثل استخدام الطاقة المتجددة والمواد المستدامة والإضاءة الطبيعية، وتطبيق برامج فعالة لإعادة تدوير النفايات الطبية والمواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير، وتشجيع الموظفين والمرضى على استخدام وسائل النقل المستدامة مثل الدراجات الهوائية والنقل العام، وتوفير خيارات غذائية صحية للمرضى والموظفين وتشجيع الزراعة المحلية والعضوية. تساهم هذه الممارسات في تقليل الأثر البيئي وتحسين الصحة العامة.

فوائد تحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء

الحد من الأثر البيئي : يساهم تحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء في تقليل الأثر البيئي السلبي لقطاع الرعاية الصحية .

يساهم تحويل المستشفيات إلى مستشفيات خضراء في تقليل الأثر البيئي السلبي لقطاع الرعاية الصحية توفير التكاليف : يمكن أن يؤدي تطبيق ممارسات الاستدامة إلى توفير كبير في التكاليف، مثل تكاليف الطاقة والمياه .

يمكن أن يؤدي تطبيق ممارسات الاستدامة إلى توفير كبير في التكاليف، مثل تكاليف الطاقة والمياه تحسين الصحة العامة : يمكن أن تساهم المستشفيات الخضراء في تحسين الصحة العامة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والموظفين .

يمكن أن تساهم المستشفيات الخضراء في تحسين الصحة العامة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والموظفين تعزيز سمعة المستشفى : يمكن أن يساعد تبني ممارسات الاستدامة في تعزيز سمعة المستشفى وجذب المرضى والموظفين المهتمين بالبيئة .

أهمية الرعاية الصحية المستدامة

تعتبر الرعاية الصحية المستدامة مهمة لعدة أسباب؛ فهي تساعد في تخفيف تأثيرات تغير المناخ على صحة الإنسان، حيث أن تغير المناخ يهدد صحة الإنسان بزيادة الأمراض المرتبطة بالحرارة ومشاكل الجهاز التنفسي وانتشار الأمراض المعدية.

كما تضمن الرعاية الصحية المستدامة الاستخدام المسؤول للموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والمواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تساعد ممارسات إدارة النفايات المستدامة في حماية البيئة والصحة العامة من النفايات الكبيرة التي تولدها الرعاية الصحية، بما في ذلك المواد الخطرة. وأخيرًا، يمكن أن تؤدي الرعاية الصحية المستدامة إلى توفير التكاليف على المدى الطويل عن طريق تقليل النفايات وتحسين الكفاءة والوقاية من الأمراض المكلفة. تتضمن استراتيجيات تحقيق الرعاية الصحية المستدامة عدة عناصر أساسية.

يشمل ذلك الاستثمار في الوقاية لتقليل العبء على الأنظمة الصحية وتحسين النتائج الصحية الشاملة. كما يشمل تشجيع التطبيب عن بُعد لتقليل الحاجة إلى السفر وتخفيض الانبعاثات الكربونية مع تحسين الوصول إلى الرعاية، خاصة في المناطق النائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت الصحية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل بصمتها الكربونية. ومن المهم أيضًا تطبيق ممارسات البناء الخضراء عند بناء وتجديد المنشآت الصحية باستخدام مواد مستدامة وتصميمات موفرة للطاقة. ولا ننسى أهمية تقليل النفايات وإعادة التدوير من خلال تطبيق برامج إدارة النفايات الفعالة. وأخيرًا، يجب اعتماد المشتريات المستدامة وشراء اللوازم والمعدات الطبية من الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة.

أما عناصر الرعاية الصحية المستدامة، فتشمل

تقليل استهلاك الطاقة والمياه : استخدام تقنيات وممارسات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مثل الإضاءة الموفرة للطاقة، وأنظمة تجميع مياه الأمطار، واستخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية .

استخدام تقنيات وممارسات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مثل الإضاءة الموفرة للطاقة، وأنظمة تجميع مياه الأمطار، واستخدام الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية إدارة النفايات بشكل فعال : تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن، بما في ذلك الفرز وإعادة التدوير والتخلص من النفايات الخطرة بطرق مسؤولة .

تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات الطبية والتخلص منها بشكل آمن، بما في ذلك الفرز وإعادة التدوير والتخلص من النفايات الخطرة بطرق مسؤولة استخدام مواد صديقة للبيئة : اختيار مواد البناء والتجهيزات والمستلزمات الطبية التي تكون صديقة للبيئة وقابلة للتحلل أو إعادة التدوير، وتقليل استخدام المواد الضارة .

اختيار مواد البناء والتجهيزات والمستلزمات الطبية التي تكون صديقة للبيئة وقابلة للتحلل أو إعادة التدوير، وتقليل استخدام المواد الضارة تقليل الانبعاثات الكربونية : تبنّي ممارسات تقلل من الانبعاثات الكربونية، مثل استخدام وسائل نقل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة .

تبنّي ممارسات تقلل من الانبعاثات الكربونية، مثل استخدام وسائل نقل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة تعزيز الصحة العامة : توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى والموظفين، والمساهمة في تحسين صحة المجتمع من خلال برامج التوعية والتثقيف الصحي .

إن الرعاية الصحية المستدامة هي جزء أساسي من مستقبل الرعاية الصحية. من خلال تبنّي ممارسات الاستدامة، يمكن للمؤسسات الصحية والمستشفيات تقليل تأثيرها البيئي، وتحسين صحة المجتمع، وتوفير التكاليف، وتعزيز سمعتها. يجب على جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية أن يعملوا معًا لتطبيق مبادئ الاستدامة في جميع جوانب عملهم.