الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة … معلومات ونصائح هامة

فاتن جبنوني، قابلة / مستشارة الرضاعة الطبيعية – المستشفى الأهلي / قطر

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء المثالي للرضيع في الأشهر الأولى من حياته، وهي الصلة الطبيعية الأولى والأهم بين الأم وطفلها. تحمل الرضاعة الطبيعية فوائد جمّة للطفل والأم على حد سواء، وتعد حجر الأساس لبناء صحة الطفل المستقبلية. وعلى الرغم من أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل طريقة لتغذية الأطفال حديثي الولادة، إلا أن معدلاتها في قطر هي الأدنى في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 29٪ فقط. نقدم لكم في هذا المقال بعض المعلومات الأساسية للمساعدة على فهم الرضاعة الطبيعية وسبل تحسينها للطفل.

البدء مبكراً

ينبغي البدء بالرضاعة خلال الساعات الأولى بعد الولادة مباشرة، حيث يكون الطفل أكثر يقظة خلال هذه الساعات فيسهل عليه الإلتصاق بالثدي بشكل صحيح والتمسك به. تضمن الرضاعة المبكرة كذلك حصول الطفل على الّلبأ، وهو حليب غني بالعناصر الغذائية والأجسام المضادة.

فوائد الرضاعة الطبيعية

توفر الرضاعة الطبيعية العديد من الفوائد:

التغذية المثلى : يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل .

يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل تعزيز المناعة : يحتوي على الأجسام المضادة التي تحمي من الأمراض .

يحتوي على الأجسام المضادة التي تحمي من الأمراض تعزيز العلاقة العاطفية : تقوي الرضاعة التفاعل العاطفي بين الأم والطفل .

تقوي الرضاعة التفاعل العاطفي بين الأم والطفل تحسين الهضم : يحتوي حليب الأم على مواد تعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية .

يحتوي حليب الأم على مواد تعزز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية تقليل خطر الأمراض المزمنة : تقلل الرضاعة الطبيعية من احتمالية الإصابة بالسمنة والحساسية وغيرها من الأمراض .

نصائح للرضاعة الطبيعية الصحية

الوضعية الصحيحة : على الأم التأكد من أن الطفل ملاصق بها، بحيث تكون بطنه مقابل بطنها وذقنه قريبة من الثدي .

على الأم التأكد من أن الطفل ملاصق بها، بحيث تكون بطنه مقابل بطنها وذقنه قريبة من الثدي البيئة المريحة : يجب اختيار مكانًا هادئًا ومريحًا للرضاعة .

يجب اختيار مكانًا هادئًا ومريحًا للرضاعة تبديل الثديين : ينبغي التبديل بين الثديين لتحفيز إنتاج الحليب .

ينبغي التبديل بين الثديين لتحفيز إنتاج الحليب التجشؤ : على الأم أن تحرص على تجشؤ الطفل بعد كل رضعة .

على الأم أن تحرص على تجشؤ الطفل بعد كل رضعة النظام الغذائي الصحي : المحافظة على نظام غذائي متوازن لدعم إنتاج الحليب .

المحافظة على نظام غذائي متوازن لدعم إنتاج الحليب الصحة النفسية : يجب التحلي بالصبر والإهتمام بالصحة النفسية طوال فترة الرضاعة .

استشارة الطبيب: من الضروري الحصول على نصيحة الطبيب في حال مواجهة مشاكل مثل القيء المتكرر للطفل أو رفضه للحليب.

الأسئلة الشائعة

كم مرة يجب إرضاع الطفل يوميًا؟

يجب إرضاع الطفل حديث الولادة 8-12 مرة يوميًا في البداية، وقد ينخفض هذا العدد إلى 7-9 مرات عند بلوغه 1-2 شهرًا. يجب أن تتم الرضعات كل 1.5 إلى 3 ساعات، وألا تتجاوز الفترة بين الرضعات 4 ساعات حتى خلال الليل.

كيف أعرف أن طفلي جائع؟

تشمل العلامات تحريك الرأس بحثًا عن الثدي، وضع اليد في الفم، لعق الشفاه، والبكاء.

هل يجب تحديد أوقات محددة للرضاعة؟

يُفضل في البداية إرضاع الطفل حسب احتياجه من دون جدول صارم. مع مرور الوقت، يمكن أن يتبع الطفل نمطًا أكثر انتظامًا ما يساعد في تحديد أوقات الرضاعة.

هل من فترة محددة لكل جلسة رضاعة؟

لا، تختلف فترات الرضاعة من طفل لآخر. قد تستمر الجلسة لأكثر من 20 دقيقة في البداية، ويمكن أن تنخفض إلى 5-10 دقائق مع نمو الطفل.

كيف أعرف أن طفلي قد شبع؟

تشمل علامات الشبع لدى الطفل الهدوء بعد الرضاعة، زيادة الوزن بشكل ثابت، وزيادة عدد مرات التبول أو التبرز.

هل يجب أن يرضع الطفل من كلا الثديين في كل مرة؟

ليس بالضرورة، ولكن يُفضل تبديل الثديين لتحفيز إنتاج الحليب.

كم يجب أن تستمر الرضاعة الطبيعية؟

توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر على الأقل، والإستمرار بها مع إدخال الأطعمة الصلبة حتى عمر سنتين إذا رغبت الأم بذلك.

هل هناك أطعمة يجب تجنّبها أثناء الرضاعة؟

بشكل عام، لا يوجد أطعمة محددة يجب تجنبها. ولكن على الأم المحافظة على نظام غذائي متوازن والتقليل من الكافيين وتجنب الأطعمة التي تسبب حساسية الطفل في حال وُجدت.

في حال وجود أي أسئلة حول الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، لا تترددي في الاتصال بقسم النساء والتوليد في مستشفى الأهلي قطر.

يضم فريقنا أخصائية رضاعة طبيعية مؤهلة وذات خبرة مميزة لدعم صحتك وصحة طفلك قبل الولادة وبعدها والإجابة على جميع أسئلتك.