الرباط الصليبي الأمامي … أسباب الإصابة وطرق الوقاية

دكتور ماهر يوسف، إستشاري جراحة العظام في المستشفى الأهلي – قطر

الأربطة هي عبارة عن شرائط قوية من الأنسجة الضامة تربط العظام ببعضها البعض وتُثبت المفاصل في أماكنها. تلعب الأربطة دورًا هامًا في الحفاظ على ثبات المفاصل وتوفير الدعم والحركة السلسة لها. يُعد الرباط الصليبي الأمامي (ACL) أحد أهم الأربطة في الجسم، حيث يربط بين عظم الفخذ (الفخذ) وعظم الساق (الساق)، ويُساعد على منع الركبة من الإنزلاق للأمام بشكل مفرط.

تحدث إصابة الرباط الصليبي الأمامي بشكل شائع عند توقف الشخص فجأة أو القفز مع هبوط ثابت على قدم واحدة تكون مثبتة على الأرض بينما يتدحرج باقي الجسم. غالبًا ما تحدث هذه الإصابة في رياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والتزلج.

يسمع المصاب عادة صوتًا يشبه الفقاعة ويشعر بألم شديد يكفي لإيقافه عن الإستمرار في النشاط الذي يقوم به، وتتورم الركبة في غضون ساعة واحدة. في الإصابات المزمنة، تكون الشكوى الرئيسية هي أن الركبة تصبح غير مستقرة خاصة عند تغيير الإتجاه بسرعة أثناء المشي.

أسباب الإصابة

غالباً ما تحدث إصابات الرباط الصليبي الامامي أثناء الرياضة والأنشطة الرياضية التي يمكن أن تضع ضغطًا على الركبة، مثل:

تباطؤ بشكل مفاجئ وتغيير الإتجاه .

الدوران مع قدم ثابتة بشكل جيد .

الهبوط بشكل غير مريح من قفزة ما .

التوقف المفاجئ .

تلقي ضربة مباشرة على الركبة أو التعرض لاصطدام، مثل هجوم كرة القدم .

عوامل الخطورة

هناك عدد من العوامل التي تزيد من خطر إصابة الرباط الصليبي الأمامي، بما في ذلك:

التدريب السّيء واستخدام أنماط حركة خاطئة، مثل حركة الركبتين داخل الركبة خلال القرفصاء .

استخدام معدات رياضية غير خاضعة للصيانة بشكل جيد، مثل رباطات التزلج التي لم يتم ضبطها بشكل صحيح .

المشاركة في بعض الرياضات مثل كرة القدم وكرة السلة والجمباز والتزلج الجبلي .

النساء أكثر عرضة ربما بسبب الفروق في التشريح وقوة العضلات والتأثيرات الهرمونية .

ارتداء أحذية غير مناسبة .

اللعب على العشب الصناعي .

يواجه المرضى الذين لديهم رباط صليبي ممزق وغير فعّال عدم استقرار في الركبة عند الدوران أو القطع بالركبة. كما أنهم يتعرضون لفرصة أكبر بكثير لتطوير التهاب المفاصل الناتج عن التآكل في الركبة في سن أصغر بكثير. لهذه الأسباب يُنصح بالجراحة في تلك الحالات، أولاً لتمكينهم من العيش حياة طبيعية وممارسة الرياضة، ولحماية الركبة من التهاب المفاصل المبكر الذي سيتطلب جراحة استبدال الركبة في سن أصغر.

يبدأ تشخيص هذه الحالة بالتعرف على تاريخ مفصل المريض، يتبعه إجراء فحوصات شاملة حيث يخضع المريض لصور الأشعة السينية لاستبعاد الكسور والتصوير بالموجات فوق الصوتية ولكن يبقى التصوير بالرنين المغناطيسي هو القياس الذهبي للتشخيص.

الجراحة

تتمثل جراحة إصلاح الرباط الصليبي الأمامي في عملية بالمنظار (الأرتروسكوبية) لإعادة بناء الرباط الممزق. تتضمن الجراحة إزالة بقايا الرباط الممزق باستخدام أدوات جراحية دقيقة لإزالة الأجزاء التالفة من الرباط. يمكن أن يتم استبدال الرباط بـ”موضع” الذي يُستخدم لملء الفراغ الذي خلّفه الرباط الممزق؛ يمكن أن يكون الموضع من أنسجة المريض (الأوتوغرافت) وهو الخيار الأكثر شيوعًا، حيث يتم أخذ الموضع من وتر أو رباط آخر في جسم المريض، او من متبرع ميت (الألوغرافت)؛ مع الإشارة هنا إلى أنه تم استبعاد الزرع الاصطناعي بسبب نتائجه السيئة. في حال تم اكتشاف أي إصابات أخرى في الركبة أثناء الجراحة، مثل إصابة الغضروف، سيتم إصلاحها في نفس الوقت.

بعد الجراحة، يجب ان يخضع المريض لإعادة التأهيل وهي خطوة ضرورية للعودة إلى مستوى الأنشطة الطبيعية. يستغرق ذلك حوالى تسعة أشهر للعودة إلى الرياضات التي تتضمن الاتصال الجسدي مثل كرة القدم وكرة السلة.

الوقاية

يمكن أن يساعد التدريب وممارسة الرياضة الصحيحة في تقليل خطر الإصابة، كما يمكن أن يوفر الطبيب المتخصص في الطب الرياضي أو العلاج الطبيعي أو المدرب الرياضي أو أخصائي آخر في الطب الرياضي تقييمًا وتوجيهًا وردود فعل يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر. ارتداء الأحذية والحشوات المناسبة بحسب نوع الرياضة يمكن أن يساعد في منع الإصابة. ففي حال ممارسة رياضة التزلج يجب التأكد من ضبط رباطات التزلج بشكل صحيح من قِبل محترف مدرب حتى يتم إطلاق العصيدة بشكل مناسب في حال الوقوع. لا يبدو أن ارتداء جهاز تقويم الركبة يمنع إصابة ACL أو يقلل من خطر الإصابة المتكررة بعد الجراحة.

يتم وضع العلاج المناسب بناءً على طبيعة الإصابة وشدتها. في حالة الرباط الصليبي الأمامي بدون تمدد أو تلف كبير، يتم استخدام العلاج التحفظي لتقوية العضلات ومساعدة المريض على الشفاء. أما إذا كان الرباط الصليبي الأمامي ممزقًا بالكامل، أو ممدود بشكل سيء إلى درجة تجعله غير فعّال، أو إذا كان هناك رباط آخر مصاب أو غضروف، عندها يلجأ الطبيب إلى الجراحة لاستبدال الرباط الممزق. هناك عدد كبير من الإصابات الأخرى للرباط الصليبي مثل إصابة الغضروف الوسادية، أو إصابة أخرى بالرباط، أو إصابة الغضروف المغطي.

تشمل البرامج المخصصة لتقليل إصابة الرباط الصليبي الأمامي:

تمارين لتقوية الأساس، بما في ذلك الوركين والحوض والبطن السفلي، بهدف تدريب الرياضيين على تجنّب حركة الركبة داخلًا أثناء القرفصاء .

تمارين لتقوية عضلات الساق، بشكل خاص تمارين الفخذ الخلفية، لضمان توازن عام في قوة عضلات الساق .

التدريب والتمرين الذي يؤكد على التقنية الصحيحة وموقف الركبة عند القفز والهبوط من القفزات .

التدريب على تحسين التقنية عند أداء الدوران وحركات القطع .

قد يساعد التدريب على تقوية عضلات الساق والورك والأساس، بالإضافة إلى التدريب على تحسين تقنيات القفز والهبوط ومنع الحركة داخل الركبة، في تقليل خطر الإصابة خلال الرياضات النسائية.