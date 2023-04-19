التغطية‭ ‬الصحّية

أمان‭ ‬للمرضى‭ ‬وضمان‭ ‬لقطاع‭ ‬الإستشفاء

يلعب‭ ‬التأمين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬طمأنينة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العامل‭ ‬فيها‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬معروف‭ ‬ويُعتبَر‭ ‬عامل‭ ‬استقرار‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية‭ ‬وأوروبا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حيث‭ ‬يتسارع‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وتُظهر‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وفي‭ ‬توفير‭ ‬تغطية‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‭ ‬وثابتة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬القطاع‭ ‬الإسشفائي‭ ‬وتنشيطه‭. ‬وتشمل‭ ‬التوصيات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتسريع‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع،‭ ‬توسيع‭ ‬التأمين‭ ‬الإلزامي‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬إيجابية‭ ‬واضحة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬عملية‭ ‬خصخصة‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬المملوكة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تتّبع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الخلاصة‭ ‬أن‭ ‬تتحقّق‭ ‬الغاية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أمان‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬وضمان‭ ‬نجاح‭ ‬القطاعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بهذه‭ ‬الصناعة‭.‬

تتزايد‭ ‬تكاليف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬باستمرار‭ ‬نظراً‭ ‬للتطويرات‭ ‬التي‭ ‬يُدخلها‭ ‬أرباب‭ ‬القطاع‭ ‬واستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الوسائل‭ ‬لتأمين‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬للمرضى‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يُصبح‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬محدودي‭ ‬الدخل‭ ‬للوصول‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحيّة‭ ‬اللازمة‭ ‬وهي‭ ‬غاية‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬المنتظمة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭. ‬هنا‭ ‬يكمن‭ ‬دور‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬تحمل‭ ‬فواتير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭.‬

هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭: ‬التأمين‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬الحكومات،‭ ‬وذاك‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ففي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مثلاً‭ ‬هناك‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬مؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬يكفله‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وحوالى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يشترون‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬بأنفسهم‭.‬

ومن‭ ‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يساعد‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬مخاطر‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬والسماح‭ ‬لهم‭ (‬أو‭ ‬لأرباب‭ ‬العمل‭) ‬بدفع‭ ‬قسط‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬متوسط‭ ‬تكلفة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للمجموعة‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يجعل‭ ‬تكلفة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭. ‬وعندما‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬الفرد‭ ‬بطاقة‭ ‬تأمين،‭ ‬فإنها‭ ‬توفر‭ ‬وصولاً‭ ‬أسهل‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لأن‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬يكونون‭ ‬مطمئنّين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الفرد‭ ‬سيتم‭ ‬دفعها‭.‬

التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ (‬UHC‭) ‬هي‭ ‬أولوية‭ ‬صحية‭ ‬عالمية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مكونات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وقد‭ ‬سلطت‭ ‬جائحة‭ ‬COVID-19‭ ‬الضوء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬ميسورة‭ ‬التكلفة‭. ‬فأنظمة‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وطرق‭ ‬التمويل،‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭. ‬وتشكّل‭ ‬الصحة‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬اعتمدتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬بهدف‭ ‬“ضمان‭ ‬حياة‭ ‬صحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرفاهية‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار”‭. ‬لذلك،‭ ‬فالحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬جيدة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬وفعالة‭ ‬ومنصفة‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬وتحسينها‭ ‬وتجنب‭ ‬المصاعب‭ ‬المالية‭. ‬وهو‭ ‬ضروري‭ ‬لمعالجة‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لها‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأساسية‭ ‬للعدالة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

وهنا‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والوطني‭ ‬يتمتع‭ ‬بالقدرة‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الوصول‭ ‬العادل‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وحماية‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المالية‭ ‬للأمراض‭. ‬ولكن‭ ‬بينما‭ ‬تتيح‭ ‬أنظمة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬الوطنية‭ ‬الوصول‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان،‭ ‬فإن‭ ‬تنفيذها‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إنكار‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬مستدام‭. ‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬قضايا‭ ‬مثل‭ ‬تأثير‭ ‬شيخوخة‭ ‬السكان،‭ ‬وتزايد‭ ‬عبء‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتمويل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وكذلك‭ ‬خلق‭ ‬آلية‭ ‬مرنة‭ ‬ومريحة‭ ‬تؤمّن‭ ‬مصلحة‭ ‬المريض‭ ‬والمستشفى‭ ‬وشركة‭ ‬التأمين‭. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬عليه‭ ‬بقوة‭ ‬حكومات‭ ‬دول‭ ‬الغرب،‭ ‬بدأ‭ ‬ينال‭ ‬حيّزاً‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬اهتمامات‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬المتسارعة‭ ‬التطوّر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬والتي‭ ‬تواجه‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬تحديات‭ ‬تتصل‭ ‬بطبيعة‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإقتصادية‭ ‬لبعض‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭.‬

التأمين‭ ‬الصحّي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

يعد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬نقطة‭ ‬محورية‭ ‬جديدة‭ ‬لدول‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬مهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وقد‭ ‬ساهمت‭ ‬التغيرات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬ونمو‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬اهتمام‭ ‬بلدان‭ ‬المنطقة‭ ‬بتخفيف‭ ‬المخاطر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأمين‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتوسع‭ ‬نشاط‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬بمعدلات‭ ‬نمو‭ ‬تفوق‭ ‬الـ10‭ ‬بالمئة،‭ ‬مما‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭. ‬وتعد‭ ‬خطط‭ ‬التأمين‭ ‬الإلزامي‭ ‬للتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬والسيارات‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لنمو‭ ‬الأقساط‭.‬

وباتوازي‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النمو،‭ ‬بدأت‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الدولية‭ ‬تُظهر‭ ‬اهتماما‭ ‬أكبر‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬والتي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الأخير‭ ‬هي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأكبر‭ ‬إمكانية‭ ‬ضمنية‭ ‬لنمو‭ ‬التأمين‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬القطاع،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬فرصاً‭ ‬كبيرة‭ ‬للنمو،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬بأسواق‭ ‬التأمين‭ ‬والمشغلين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وتشمل‭ ‬التوصيات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتسريع‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع،‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬خطوط‭ ‬التأمين‭ ‬الإلزامي‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬عوامل‭ ‬خارجية‭ ‬إيجابية‭ ‬واضحة،‭ ‬واستمرار‭ ‬عملية‭ ‬الخصخصة‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬المملوكة‭ ‬للحكومة،‭ ‬وإزالة‭ ‬التشوهات‭ ‬الضريبية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبلاغ‭ ‬والإفصاح‭ ‬وتنظيم‭ ‬ضمان‭ ‬البنوك‭ ‬وتحسين‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬طويل‭ ‬الأجل ‭ )‬تأمين‭ ‬الأسرة‭(.

ويرى‭ ‬الخبراء‭ ‬الإقتصاديون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬قدرت‭ ‬الشركات‭ ‬التنافسية،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التكاليف‭. ‬وأنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬كفاءات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬أعمالهم‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يحتاج‭ ‬ممثلو‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬وكذلك‭ ‬العملاء‭ ‬أنفسهم‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬ويعتبرون‭ ‬أنه‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬العمل‭ ‬لتبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬وخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬وتصحيح‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التكنولوجية‭ ‬مع‭ ‬تعظيم‭ ‬قيمة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والمعلومات‭ ‬الحالية‭.‬

فالتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬التشغيل‭ ‬للعميل‭. ‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬فريق‭ ‬إدارتهم‭ ‬بإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬العمل،‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬وبعض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المطبقة‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬لتشغيل‭ ‬عمليات‭ ‬فعالة‭ ‬مع‭ ‬ضوابط‭ ‬قياس‭ ‬ورؤى‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭. ‬وإجراء‭ ‬تقييم‭ ‬مفصل‭ ‬“للمخاطر‭ ‬والملاءمة”‭ ‬لتحديد‭ ‬جدوى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمصادر‭ ‬خارجية‭ ‬للعمليات‭. ‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ ‬صناعة‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭. ‬بالتوازي‭ ‬نمت‭ ‬صناعة‭ ‬تمويل‭ ‬التجزئة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭. ‬

مع‭ ‬السيولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬والوعي‭ ‬المتزايد‭ ‬بالمنتجات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬صناعة‭ ‬التكافل‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭-‬30‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬المقدر‭ ‬بما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬و3‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭. ‬

التأمين‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمضمونين

يوجد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتتمتع‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات‭ ‬باقتصاديات‭ ‬سريعة‭ ‬النمو‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالنفط‭ ‬والسياحة‭ ‬والتمويل‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬باتت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ذات‭ ‬التقنية‭ ‬العالية‭ ‬تتمتّع‭ ‬بكفاءات‭ ‬بشرية‭ ‬عالية،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السكان‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الوافدين‭. ‬

تبين‭ ‬أن‭ ‬COVID-19‭ ‬كان‭ ‬نعمة‭ ‬مقنعة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بصناعة‭ ‬التأمين‭ ‬الإقليمية،‭ ‬حيث‭ ‬اضطرت‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬لإجراء‭ ‬تحوّل‭ ‬سريع‭. ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬إلى‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتوقعاتهم‭ ‬سريعة‭ ‬التطور،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحول‭ ‬الديناميكي‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الشراء‭ ‬نحو‭ ‬القنوات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭ ‬انتهزت‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الفرصة‭ ‬لإعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬استراتيجياتها‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬مفاهيم‭ ‬الثقة‭ ‬والغرض‭ ‬المجتمعي‭ ‬دورًا‭ ‬مميزاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وغني‭ ‬عن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬للشروع‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭.‬

فالجائحة‭ ‬أدت‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬تغيّرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭. ‬وهي‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬فقط‭ ‬بشركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزامات‭ ‬متصاعدة‭ ‬تجاه‭ ‬حاملي‭ ‬وثائق‭ ‬التأمين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطالبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬والمطالبات‭ ‬الصحية،‭ ‬بل‭ ‬ذهبوا‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تأمين‭ ‬مجاني‭ ‬لأول‭ ‬المستجيبين،‭ ‬وإجازات‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين،‭ ‬وتمديد‭ ‬مدة‭ ‬الوثيقة‭. ‬وقد‭ ‬أثبتوا‭ ‬أهميتهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬الشديدة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كلاعب‭ ‬اقتصادي‭ ‬أساسي‭ ‬ولكن‭ ‬أيضًا‭ ‬كمزود‭ ‬للحماية‭ ‬وراحة‭ ‬البال‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الربحية‭ ‬والميزانيات‭ ‬العمومية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬واضح‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الاندماج‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التأمين‭ ‬الإقليمية‭. ‬وهنا‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬فقط‭ ‬خروج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬والاستحواذ‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نظرائهم‭ ‬الإقليميين،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬نشاط‭ ‬متزايد‭ ‬للصفقات‭ ‬والاندماج،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬تمامًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التدابير‭.‬

مستقبل ‭ ‬ مشرق

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اقتصادات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬قد‭ ‬نمت‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬4٪‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وفقًا‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ (‬IMF‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمعدل‭ ‬نموها‭ ‬البالغ‭ ‬2‭.‬7٪‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬جانب‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭. ‬

على‭ ‬هذه‭ ‬الأرضية‭ ‬تعمل‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬أسعارها‭ ‬لتعويض‭ ‬الخسائر‭ ‬وإدارة‭ ‬التقلبات،‭ ‬وتقوية‭ ‬أسعار‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين‭ ‬العالمية‭ ‬وزيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة،‭ ‬وهي‭ ‬الاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬نشهدها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وهكذا‭ ‬يتبيّن‭ ‬أن‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬وقتًا‭ ‬مناسباً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لصناعة‭ ‬تتجنب‭ ‬المخاطر‭ ‬تقليديًا‭ ‬وبطيئة‭ ‬التغيير‭. ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬أرباب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وما‭ ‬بعده،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬تسخير‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬اكتسبته‭ ‬لمواجهة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭. ‬

لكن‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المتغيرات‭ ‬المرتقبة،‭ ‬فإن‭ ‬مستقبل‭ ‬صناعة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬نهضة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالتكافل‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬السريع‭ ‬والريادة‭ ‬الثابتة‭.‬