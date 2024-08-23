التثدي لدى الرجال … مستشفى الأهلي في قطر … وجهة مثالية لجراحة التثدي

دكتور حمدي الخطيب، إستشاري جراحة التجميل – المستشفى الأهلي / قطر

التثدي (Gynecomastia) أو تضخم الثدي عند الرجال، هي حالة أكثر شيوعًا مما يُعتقد، إذ يعاني ما بين 30% إلى 65% من الرجال من هذه الحالة في مرحلة ما من حياتهم. على الرغم من أن التثدي يزول لدى الغالبية بشكل طبيعي، فإنه قد يستمر أحيانًا لفترات طويلة، ما يسبب الألم أو الإحراج للبعض ويستدعي الحاجة إلى إيجاد علاج مناسب.

علاج التثدي عند الرجال

يعتمد علاج التثدي على سببه، وشدته، وعمر المريض. وفي ما يلي الخطوات المتبعة عادةً في العلاج:

علاج التثدي عند المراهقين

يحدث التثدي عند المراهقين بسبب التغيرات الهرمونية في هذه الفترة، وهو أمر طبيعي جدًا يختفي لوحده خلال بضعة أسابيع أو حتى ثلاث سنوات لدى 90% من الحالات. لذا، لا حاجة للعلاج في هذه الحالة، حيث يكتفي الطبيب بمراقبة حجم الثدي عند المراهق إلى أن يزول بشكل طبيعي.

علاج السبب الرئيسي

لدى البالغين، غالبًا ما يكون هناك سبب محدد وراء التثدي، مثل استخدام بعض الأدوية التي تحفّز نمو الأنسجة الثديية، أو حالات صحية مثل قصور الغدد التناسلية أو تشمع الكبد. لذا، يهدف العلاج إلى تحديد السبب وعلاجه للتخلص من التثدي.

قد يشمل العلاج تغيير الدواء المسبب للتثدي بناءً على توصيات الطبيب، أو إعطاء حبوب أو حقن التستوستيرون في حال قصور الغدد التناسلية.

يجدر بالذكر أن التثدي قد يكون ناتجًا عن السمنة وتراكم الدهون في الثدي، وبالتالي يكون العلاج عن طريق خفض الوزن واتباع حمية غذائية صحية.

الأدوية

نلجأ إلى الأدوية في الحالات التي لا يُعرف فيها سبب التثدي أو في حال استمر بعد علاج السبب الكامن. من أهم الأدوية المستخدمة:

تاموكسيفين (Nolvadex) أو رالوكسيفين (Evista) وهما الخيار الأول والأكثر شيوعًا، حيث يساعدان على تخفيف أو اختفاء التثدي لدى 80% من الحالات عند استخدامهما لفترة قصيرة (3-6 أشهر ). تعمل هذه الأدوية على تثبيط عمل هرمون الإستروجين في الجسم، والذي قد يكون له دور في حدوث التثدي .

أو رالوكسيفين وهما الخيار الأول والأكثر شيوعًا، حيث يساعدان على تخفيف أو اختفاء التثدي لدى من الحالات عند استخدامهما لفترة قصيرة أشهر تعمل هذه الأدوية على تثبيط عمل هرمون الإستروجين في الجسم، والذي قد يكون له دور في حدوث التثدي دانازول (Danazol) وهو أقل فعالية من الأدوية السابقة، حيث تصل نسبة نجاحه إلى 23% فقط حسب الدراسات، وآثاره الجانبية من التورم، والآلام، وحب الشباب تحد من استخدامه .

وهو أقل فعالية من الأدوية السابقة، حيث تصل نسبة نجاحه إلى فقط حسب الدراسات، وآثاره الجانبية من التورم، والآلام، وحب الشباب تحد من استخدامه أناستروزول (Arimidex) يعمل على منع تصنيع الإستروجين في الجسم .

الجراحة

يتم اللجوء إلى الجراحة في الحالات التالية:

التثدي الشديد .

عدم التحسن مع الأدوية .

استمرار التثدي لأكثر من سنة من دون الإستفادة من العلاج .

إكمال البلوغ .

توجد أنواع عدة من الجراحة تعتمد على شدة التثدي ونوعه، مثل شفط الدهون من الثدي، أو استئصال بعض أنسجة الثدي، أو مزيج من الإثنين في العملية نفسها في بعض الحالات؛ قد يزيل الجرّاح أيضًا بعض الجلد لترميم شكل الثدي.

مستشفى الأهلي في قطر : وجهتك المثالية لجراحة التثدي

يضم قسم الجراحة العامة والجراحة التجميلية في المستشفى الأهلي فريقًا من الجرّاحين ذوي الخبرة العالية والكفاءة المثبتة في مجال جراحة التثدي، باستخدام أحدث التقنيات على المستوى العالمي، ما يضمن لك نتائج مرضية وممتازة.