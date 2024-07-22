أنواع مرض السكري … الأسباب مختلفة وكذلك العلاجات

الدكتور محمد الريشي، إستشاري ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري – المستشفى الأهلي / قطر

يُعد مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وهو حالة طبية تتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة لعوامل متعددة تتضمن العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة.

تختلف أنواع مرض السكري في أسبابها وآلياتها وأعراضها، ما يتطلب استراتيجيات مختلفة للتشخيص والعلاج. من خلال فهم هذه الاختلافات، يمكن توفير رعاية صحية أكثر دقة وفعالية للمرضى.

في هذا المقال، سنتناول الأنواع المختلفة لمرض السكري، بما في ذلك السكري من النوع 1، والنوع 2، وسكري الحمل، والأشكال النادرة الناتجة عن تغيرات جينية، مع تسليط الضوء على أساليب التشخيص والعلاج لكل نوع.

السكري من النوع 1

ينشأ السكري من النوع 1 نتيجة هجوم جهاز المناعة على خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، ما يؤدي إلى نقص هذا الهرمون.

يعتمد علاج هذا النوع من السكري بشكل أساسي على حقن الأنسولين بشكل يومي أو استخدام مضخة الأنسولين، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة لمستوى السكر في الدم وتعليم المريض كيفية إدارة الحالة بنفسه.

السكري من النوع 2

ينشأ السكري من النوع 2 نتيجة لمقاومة الأنسولين التي يعاني منها الجسم، بالإضافة إلى اضطراب في وظيفة خلايا بيتا البنكرياس. يمكن أن يبدأ هذا النوع من السكري بنقص نسبي في الأنسولين. قد لا تتطلب الحالة علاج الأنسولين في المراحل الأولى، حيث يتم التركيز في العلاج على التعديلات في نمط الحياة واستخدام العلاجات الدوائية.

سكري الحمل

يظهر سكري الحمل خلال فترة الحمل ويشكل خطرًا على صحة الأم والجنين. على الرغم من أنه يُعرف تقليديًا بانخفاض تحمل الجلوكوز خلال الحمل، إلا أن البحوث الأخيرة تشير إلى انتشار فرط السكر في الدم قبل الحمل. يعد الكشف المبكر والعلاج النشط أمرًا حيويًا للحد من المضاعفات الصحية للأم والطفل.

متلازمات السكري الأحادية الجينية

تقدم متلازمات السكري الأحادية الجينية تفاصيل قيّمة حول العوامل الوراثية في تطور مرض السكري. على سبيل المثال، يمكن أن ينتج السكري الحملي عن طفرات في جينات قنوات KATP، ما يطرح تحديات خاصة في التشخيص والعلاج.

السكري المرتبط بتليف الكيّسات الفيبروزية

يتطلب السكري المرتبط بتليف الكيّسات الفيبروزية متابعة دقيقة وعلاجاً متعدد التخصصات نظرًا لتداخله مع الأمراض الرئوية.

السكري الزرع :

يتطلب السكري بعد الزرع توجيهاً دقيقاً ومتابعة دورية للسيطرة على مستويات الجلوكوز، وذلك لتجنب المضاعفات المحتملة لعملية الزرع.

سكري البنكرياس

يتطلب السكري البنكرياس اهتماماً خاصاً نظراً لتأثيره على وظيفة البنكرياس الظهاري، وقد يتطلب تدخلاً جراحياً في بعض الحالات.

يبرز فهم التنوع في مرض السكري أهمية فريق الرعاية الصحية المتعدد التخصصات في تقديم رعاية فعّالة ومخصصة لكل مريض، ما يسهم في تحسين نتائج العلاج وجودة الحياة.