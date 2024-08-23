أمراض شبكية العين … مشكلات وأعراض وحلول

دكتورة هند مباركي، مساعد إستشاري طب العيون – المستشفى الأهلي / قطر

شبكية العين هي الطبقة الرقيقة التي تبطن الجدار الداخلي الخلفي للعين، وتُعتبر أساسًا مهمًا للرؤية السليمة. ومع ذلك، قد تتعرض الشبكية للعديد من الأمراض التي تُسبب ضعفها أو تضررها، ما يؤثر سلبًا على القدرة البصرية. في هذا المقال، نستعرض أشهر أمراض شبكية العين وأسبابها وأعراضها وطرق علاجها.

أشهر أمراض شبكية العين تمزق الشبكية (Retinal Tear)

يحدث تمزق الشبكية عندما تنكمش المادة الشفافة الهلامية (الجسم الزجاجي) الموجودة في مركز العين، وتسحب شبكية العين المتصلة معها، ما يمكن أن يؤدي إلى تمزقها. هذه الحالة تُسبب تغيرات مفاجئة في النظر، مثل رؤية بقع سوداء عائمة أو ومضات ضوئية ساطعة في مجال الرؤية.

انفصال الشبكية (Retinal Detachment)

يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل كامل الشبكية أو جزء منها عن الأنسجة الداعمة لها في خلفية العين، وتتراوح الأعراض بين خفيفة وغير ملحوظة إلى سواد كامل للرؤية على حسب شدة الانفصال.

التنكس البقعي المرتبط بالعمر (Macular Degeneration)

يُعتبر هذا المرض السبب الأكثر شيوعًا لضعف البصر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. يحدث التنكس البقعي عندما يتلف الجزء المركزي الصغير من شبكية العين بسبب التقدم في العمر، ما يؤدي إلى ضعف أو سواد الرؤية المركزية.

اعتلال الشبكية السكري (Diabetic Retinopathy)

يُعدّ هذا المرض أحد مضاعفات مرض السكري، وينجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الشبكية بشكل تدريجي. يُسبب اعتلال الشبكية السكري ضبابية الرؤية، أو حتى فقدان البصر في الحالات المتقدمة إذا تُرك من دون علاج.

الغشاء فوق الشبكية (Epiretinal Membrane)

يتشكل الغشاء فوق الشبكية نتيجة تشكّل ندبة أو غشاء رقيق مجعّد على سطح الشبكية بسبب الحالات السابقة أو أسباب أخرى، ما يُسبب تشوش الرؤية أو رؤية متعرجة مع الوقت.

الثقب البقعي (Macular Hole)

يتشكل الثقب البقعي نتيجة تعرض العين لإصابة مباشرة أو حدوث احتكاك غير طبيعي بين الجسم الزجاجي والشبكية، ما يؤثر على الرؤية.

التهاب الشبكية الصباغي (Retinitis Pigmentosa)

يُعتبر هذا المرض وراثيًا ونادرًا، ويُسبب فقداناً تدريجياً للرؤية، يبدأ عادةً بالعمى الليلي وضعف الرؤية الجانبية.

أسباب أمراض شبكية العين

تتنوع أسباب أمراض الشبكية بناءً على الحالة، ومن بين العوامل الشائعة:

العمر : التقدم في السن يُعتبر من أهم أسباب ضعف الشبكية، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر .

التقدم في السن يُعتبر من أهم أسباب ضعف الشبكية، مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر مرض السكري : ارتفاع مستويات السكر في الدم يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في الشبكية .

ارتفاع مستويات السكر في الدم يُلحق الضرر بالأوعية الدموية في الشبكية ارتفاع ضغط الدم : يمكن أن يُساهم في ضعف الشبكية وتلفها .

يمكن أن يُساهم في ضعف الشبكية وتلفها إصابات العيون : الإصابة المباشرة، العدوى، أو الجراحة قد تُسبب ضررًا للشبكية .

الإصابة المباشرة، العدوى، أو الجراحة قد تُسبب ضررًا للشبكية الوراثة : تلعب الجينات دورًا في بعض الأمراض مثل التهاب الشبكية الصباغي .

أعراض أمراض شبكية العين

من الأعراض التحذيرية التي تستوجب مراجعة الطبيب في أقرب وقت:

تشوش أو ضبابية الرؤية .

رؤية أجسام سوداء عائمة .

ومضات ضوئية ساطعة في مجال الرؤية .

فقدان الرؤية المركزية أو الطرفية .

صعوبة الرؤية في الإضاءة المنخفضة أو الليل .

ظهور خطوط مستقيمة كأنها متموجة .

علاجات أمراض شبكية العين

العلاج المبكر لأمراض الشبكية ضروري لاستعادة الرؤية بشكل كامل، ويعتمد على نوع الحالة وشدتها. تشمل العلاجات الشائعة:

العلاج بالليزر يُستخدم لعلاج تمزق الشبكية، ثقب الشبكية، وتورم الشبكية .

حقن أدوية مباشرة في العين لعلاج اعتلال الشبكية السكري والتنكس البقعي المرتبط بالعمر .

التجميد ( العلاج بالتبريد ) يعمل على سد التمزق أو الانفصال في الشبكية .

العلاج بالتبريد يعمل على سد التمزق أو الانفصال في الشبكية تثبيت الشبكية الهوائي يتم حقن فقاعة غاز داخل العين لإبقاء الشبكية في مكانها .

الجراحة تشمل استئصال الجسم الزجاجي، تثبيت الشبكية، أو زراعة الشبكية في الحالات المتقدمة .

الوقاية من أمراض شبكية العين

يوصى بإجراء فحوصات منتظمة للعين كل سنة أو سنتين للبالغين أو وفقًا لتوصية الطبيب، خاصةً مع التقدم بالعمر أو عند الإصابة بالسكري. الكشف المبكر والعلاج السريع يمكن أن يُساعدا في منع تدهور الرؤية أو فقدان البصر. لا تتردد في زيارة قسم طب العيون في المستشفى الأهلي للحصول على العناية التي تستحقها عيناك. الكادر الطبي المتخصص لدينا يمتلك أفضل وأحدث التقنيات لتشخيص وعلاج أمراض شبكية العين بطرق مناسبة وفعّالة.