خالد‭ ‬عفيفي

المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬ “شركة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال إفريقيا‭ ‬للمؤتمرات”

“المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تعزّز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة”

تنتشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والتعاون‭ ‬والتواصل،‭ ‬فتحوّلت‭ ‬تلك‭ ‬المعارض‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬للشركات‭ ‬والمنظمات‭ ‬لعرض‭ ‬ابتكاراتهم‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭.‬

المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬“شركة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للمؤتمرات”‭ ‬خالد‭ ‬عفيفي‭ ‬تحدّث‭ ‬إلى‭ ‬مجلة‭ ‬“المستشفى‭ ‬العربي”‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ودورها‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭.‬

تنتشر‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬ثقافة‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ما‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية؟

تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ونشر‭ ‬المعرفة‭ ‬وعرض‭ ‬الإبتكارات‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬ودفع‭ ‬تغييرات‭ ‬السياسات‭ ‬الصحية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية،‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وتحسينها،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭ ‬للمجتمعات‭ ‬والسكان‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬المعارض‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭:‬

تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والتوعية

توفر‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬منصة‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والمنظمات‭ ‬والجمهور‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالصحة،‭ ‬إنها‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬لنشر‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والإتجاهات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

التواصل‭ ‬والتعاون

تجمع‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬صناعة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الممارسين‭ ‬الطبيين‭ ‬والباحثين‭ ‬وصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬ومقدمي‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وشركات‭ ‬الأدوية،‭ ‬وهذا‭ ‬يخلق‭ ‬فرصاً‭ ‬قيّمة‭ ‬للتواصل‭ ‬ويعزّز‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وشراكات‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

عرض‭ ‬الإبتكارات

غالباً‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬بتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬والمعدات‭ ‬والأدوية‭ ‬وخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬للشركات‭ ‬والمنظمات‭ ‬لعرض‭ ‬ابتكاراتهم‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أحرزوه‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬اعتماد‭ ‬التقنيات‭ ‬والممارسات‭ ‬الجديدة‭ ‬داخل‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭ ‬والنتائج‭.‬

التطوير‭ ‬المهني

من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية،‭ ‬يستطيع‭ ‬متخصصو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدورات‭ ‬التعليمية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬تعزيز‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬فرصا‭ ‬لمواصلة‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والتدريب‭ ‬المستمر‭ ‬ومواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬والممارسات‭ ‬السريرية‭.‬

المشاركة‭ ‬العامة‭ ‬للجمهور

تشتمل‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬تفاعلية‭ ‬وعروض‭ ‬توضيحية‭ ‬وبرامج‭ ‬تعليمية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬وتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة‭ ‬بشأن‭ ‬صحتهم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬إشراك‭ ‬الجمهور،‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬واستنارة‭.‬

تأثير‭ ‬السياسة‭ ‬الصحية

توفر‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬منصة‭ ‬لواضعي‭ ‬السياسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الصحية‭ ‬لمناقشة‭ ‬وصياغة‭ ‬السياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الحاسمة،‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬اتجاه‭ ‬وأولويات‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والوطني‭.‬

علي‭ ‬ماذا‭ ‬تركز‭ ‬المعارض‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي،‭ ‬هل‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية،‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬المريض،‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬ومورديها؟

تركز‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المستشفيات‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والمرضى‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والموردين‭. ‬

قد‭ ‬يختلف‭ ‬التركيز‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬المحددة‭ ‬والجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬للمعرض‭ ‬وأولويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الإقليمية‭. ‬تسعى‭ ‬المعارض‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬تشمل‭ ‬احتياجات‭ ‬واهتمامات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

لمشاركة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تغطية فعاليات‭ ‬المعارض‭ ‬ومتابعتها‭ ‬أهمية‭ ‬معروفة،‭ ‬كيف‭ ‬تقيم؟‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬تتوجه‭ ‬به‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص؟

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬فعاليات‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬ومتابعتها‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬ونشر‭ ‬المعلومات‭ ‬وتعزيز‭ ‬نتائج‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية،‭ ‬يعد‭ ‬تقييم‭ ‬ودراسة‭ ‬مشاركة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أمرا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لضمان‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬وتعظيم‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقييم‭ ‬التغطية‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وتطوير‭ ‬نهج‭ ‬استراتيجي،‭ ‬والتفاعل‭ ‬بنشاط‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬يمكن‭ ‬للمعرض‭ ‬تعظيم‭ ‬رؤيته‭ ‬ومدى‭ ‬وصوله‭ ‬وتأثيره‭. ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬تغطية‭ ‬دقيقة‭ ‬وغنية‭ ‬بالمعلومات‭ ‬وجذّابة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬أهداف‭ ‬وإنجازات‭ ‬الحدث‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬الأوسع‭ ‬ومتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المعنيين‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬متابعتكم‭ ‬لحركة‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ما‭ ‬رأيكم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬خاص؟

قطعت‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان،‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاعاتها‭ ‬الصحية‭. ‬وقد‭ ‬التزمت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬بتعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الطبية‭.‬

إلي‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬تؤمنه‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬دورها‭ ‬من‭ ‬توسع‭ ‬التواصل‭ ‬العالمي‭ ‬الإفتراضي‭ ‬اليوم؟

في‭ ‬حين‭ ‬وسّعت‭ ‬منصات‭ ‬الاتصال‭ ‬العالمية‭ ‬الافتراضية‭ ‬إمكانيات‭ ‬المشاركة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬تستمر‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الاتصال‭ ‬المباشر‭ ‬والتواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وعرض‭ ‬المنتجات‭ ‬وتجارب‭ ‬التعلم‭ ‬الشخصية‭. ‬وتظل‭ ‬القيمة‭ ‬الفريدة‭ ‬للتفاعلات‭ ‬الشخصية‭ ‬والتجارب‭ ‬العملية‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقات‭ ‬مهمة،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمعارض‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬تتكيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬أساليب‭ ‬هجينة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬المنصات‭ ‬المادية‭ ‬والافتراضية‭.‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬مستقبل‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة؟

مستقبل‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬واتجاهات‭ ‬الصناعة،‭ ‬والأطر‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والاحتياجات‭ ‬والتفضيلات‭ ‬المتطورة‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمشاركين‭. ‬

من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تركز‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬التكامل‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وعرض‭ ‬ابتكارات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الثورية‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي،‭ ‬والواقع‭ ‬المعزز،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وسوف‭ ‬تلعب‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬دوراً‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬المعارض‭ ‬الصحية‭ ‬منصة‭ ‬لهم‭ ‬لعرض‭ ‬حلولهم،‭ ‬وجذب‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الراسخين‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬توجهها‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬كافة‭ ‬نظراً‭ ‬لخبرتك‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال؟

عناصر‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬تشمل‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتتأثر‭ ‬بعوامل‭ ‬مثل‭ ‬الرفاهية‭ ‬الجسدية‭ ‬والعقلية‭ ‬والعاطفية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬والعوامل‭ ‬البيئية‭ ‬والظروف‭ ‬الشخصية‭. ‬أوصي‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬متوازن،‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم،‭ ‬وإدارة‭ ‬التوتر،‭ ‬ورعاية‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية،‭ ‬مثل‭ ‬الفحوصات‭ ‬الصحية‭ ‬المنتظمة‭.‬

كذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العقلية‭ ‬الإيجابية،‭ ‬وإدارة‭ ‬التوتر‭ ‬والعواطف‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬وتنمية‭ ‬المرونة،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرعاية‭ ‬الذاتية‭.‬

وكذلك‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬هادفة،‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬تفاعلات‭ ‬اجتماعية‭ ‬إيجابية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬الرفاهية‭ ‬العامة‭. ‬لقد‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬التواصل‭ ‬الإنساني‭ ‬والمشاركة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهما‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭.‬