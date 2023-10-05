خالد عفيفي
خالد عفيفي
المدير التنفيذي لـ “شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمؤتمرات”
“المعارض الصحية في المنطقة تعزّز فرص التعاون وتبادل المعرفة”
تنتشر ثقافة المعارض الصحية في المنطقة حيث تجمع بين المتخصصين من مختلف قطاعات صناعة الرعاية الصحية بهدف تبادل المعرفة والتعاون والتواصل، فتحوّلت تلك المعارض إلى منصة للشركات والمنظمات لعرض ابتكاراتهم والتطورات التي تم تحقيقها.
المدير التنفيذي لـ “شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمؤتمرات” خالد عفيفي تحدّث إلى مجلة “المستشفى العربي” عن أهمية المعارض الصحية في المنطقة ودورها الفعّال في تنشيط القطاعات الصحية. في ما يلي نص الحوار.
تنتشر أكثر فأكثر ثقافة المعارض الصحية في المنطقة. ما أهمية هذه الفعاليات في تنشيط القطاعات الصحية؟
تكمن أهمية المعارض الصحية في قدرتها على تعزيز التعاون ونشر المعرفة وعرض الإبتكارات وتمكين الأفراد ودفع تغييرات السياسات الصحية. ومن خلال تفعيل القطاعات الصحية، تساهم هذه الفعاليات في تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسينها، ما يؤدي في النهاية إلى نتائج صحية أفضل للمجتمعات والسكان. في ما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل المعارض تلعب دورًا مهما في تنشيط القطاعات الصحية:
تبادل المعرفة والتوعية
توفر هذه المعارض منصة لمتخصصي الرعاية الصحية والمؤسسات الصحية والمنظمات والجمهور لتبادل المعرفة وتبادل الأفكار وزيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالصحة، إنها بمثابة مركز لنشر المعلومات حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات والإتجاهات الناشئة في صناعة الرعاية الصحية.
التواصل والتعاون
تجمع هذه المعارض الصحية بين المتخصصين من مختلف قطاعات صناعة الرعاية الصحية، بما في ذلك الممارسين الطبيين والباحثين وصانعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا وشركات الأدوية، وهذا يخلق فرصاً قيّمة للتواصل ويعزّز التعاون الذي يمكن أن يؤدي إلى حلول مبتكرة وشراكات وتقدم في تقديم الرعاية الصحية.
عرض الإبتكارات
غالباً ما تتميز المعارض الصحية بتقديم أحدث التقنيات الطبية والمعدات والأدوية وخدمات الرعاية الصحية، حيث أنها توفر منصة للشركات والمنظمات لعرض ابتكاراتهم والتقدم الذي أحرزوه بما يسهل اعتماد التقنيات والممارسات الجديدة داخل القطاعات الصحية، مما يؤدي إلى تحسين رعاية المرضى والنتائج.
التطوير المهني
من خلال حضور المعارض الصحية، يستطيع متخصصو الرعاية الصحية الوصول إلى الدورات التعليمية وورش العمل والمؤتمرات حيث يمكنهم تعزيز معارفهم ومهاراتهم، حيث توفر هذه الفعاليات فرصا لمواصلة التعليم الطبي والتدريب المستمر ومواكبة أحدث الأبحاث والممارسات السريرية.
المشاركة العامة للجمهور
تشتمل المعارض الصحية على عروض تفاعلية وعروض توضيحية وبرامج تعليمية تلبي احتياجات عامة الناس. وتهدف هذه المبادرات إلى رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز التدابير الوقائية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم. ومن خلال إشراك الجمهور، تساهم هذه الأحداث في بناء مجتمع أكثر صحة واستنارة.
تأثير السياسة الصحية
توفر المعارض الصحية منصة لواضعي السياسات والهيئات الحكومية والمنظمات الصحية لمناقشة وصياغة السياسات المتعلقة بالرعاية الصحية. تعمل هذه المعارض على تسهيل الحوار حول القضايا والتحديات والفرص الحاسمة، مما يؤثر في النهاية على اتجاه وأولويات القطاع الصحي على المستوى الإقليمي والوطني.
علي ماذا تركز المعارض عادة في القطاع الطبي، هل على المستشفى والطواقم الطبية، أم على المريض، أم على المعدات الطبية ومورديها؟
تركز المعارض الصحية عادة على مجموعة من العناصر داخل القطاع الصحي، بما في ذلك المستشفيات والطاقم الطبي والمرضى والمعدات الطبية والموردين.
قد يختلف التركيز اعتمادًا على الأهداف المحددة والجمهور المستهدف للمعرض وأولويات الرعاية الصحية الإقليمية. تسعى المعارض دائماً إلى خلق تجربة شاملة تشمل احتياجات واهتمامات العديد من أصحاب المصلحة في القطاع الصحي.
لمشاركة الإعلام في تغطية فعاليات المعارض ومتابعتها أهمية معروفة، كيف تقيم؟ وما الذي تتوجه به بهذا الخصوص؟
لا شك أن مشاركة وسائل الإعلام في تغطية فعاليات المعارض الصحية ومتابعتها لها أهمية كبيرة، حيث تلعب التغطية الإعلامية دوراً حيوياً في رفع مستوى الوعي ونشر المعلومات وتعزيز نتائج المعارض الصحية، يعد تقييم ودراسة مشاركة وسائل الإعلام أمرا بالغ الأهمية لضمان التواصل الفعال وتعظيم تأثير هذه الفعاليات.
ومن خلال تقييم التغطية الإعلامية، وتطوير نهج استراتيجي، والتفاعل بنشاط مع وسائل الإعلام، يمكن للمعرض تعظيم رؤيته ومدى وصوله وتأثيره. الهدف هو ضمان تغطية دقيقة وغنية بالمعلومات وجذّابة تعمل على توصيل أهداف وإنجازات الحدث بشكل فعال إلى الجمهور الأوسع ومتخصصي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة المعنيين.
من خلال متابعتكم لحركة المعارض الصحية في المنطقة، ما رأيكم في تطور القطاع الصحي بشكل عام، وفي دول الخليج بشكل خاص؟
قطعت دول الخليج، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان، خطوات كبيرة في تطوير قطاعاتها الصحية. وقد التزمت هذه الدول بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وتحسين جودة الرعاية، وتشجيع السياحة الطبية.
إلي أي مدى يؤدي هذا التواصل المباشر الذي تؤمنه المعارض الصحية في حماية دورها من توسع التواصل العالمي الإفتراضي اليوم؟
في حين وسّعت منصات الاتصال العالمية الافتراضية إمكانيات المشاركة عن بعد وتبادل المعلومات، تستمر المعارض الصحية التقليدية في لعب دور حيوي حاسم في تسهيل الاتصال المباشر والتواصل والتفاعل بين المتخصصين في الرعاية الصحية وعرض المنتجات وتجارب التعلم الشخصية. وتظل القيمة الفريدة للتفاعلات الشخصية والتجارب العملية وبناء العلاقات مهمة، ويمكن للمعارض الصحية أن تتكيف من خلال تبني أساليب هجينة تجمع بين أفضل المنصات المادية والافتراضية.
كيف ترى مستقبل المعارض الصحية في المنطقة؟
مستقبل المعارض الصحية في المنطقة يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي، واتجاهات الصناعة، والأطر التنظيمية، والاحتياجات والتفضيلات المتطورة لمتخصصي الرعاية الصحية والمشاركين.
من المرجح أن تركز المعارض الصحية بشكل متزايد على التكامل التكنولوجي وعرض ابتكارات الرعاية الصحية والشركات الناشئة والتقنيات الثورية المتقدمة مثل الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي. وسوف تلعب الشركات الناشئة ورواد الأعمال دوراً مهما في دفع الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ويمكن أن توفر المعارض الصحية منصة لهم لعرض حلولهم، وجذب المستثمرين، وتعزيز التعاون مع اللاعبين الراسخين في الصناعة.
ما هي الكلمة التي توجهها إلى عناصر الحياة الصحية كافة نظراً لخبرتك الكبيرة في هذا المجال؟
عناصر الحياة الصحية تشمل مختلف جوانب الصحة العامة وتتأثر بعوامل مثل الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية، بالإضافة إلى خيارات نمط الحياة والعوامل البيئية والظروف الشخصية. أوصي بالحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، وإدارة التوتر، ورعاية الجسم من خلال التدابير الوقائية، مثل الفحوصات الصحية المنتظمة.
كذلك تعزيز الصحة العقلية الإيجابية، وإدارة التوتر والعواطف بشكل فعال، وتنمية المرونة، وممارسة الرعاية الذاتية.
وكذلك بناء علاقات هادفة، والانخراط في تفاعلات اجتماعية إيجابية تساهم في الرفاهية العامة. لقد ثبت أن التواصل الإنساني والمشاركة الاجتماعية لهما تأثير كبير على الصحة والسعادة والحفاظ على نمط حياة صحي.