Nationwide Children’s Hospital

ضمن أفضل 10 مستشفيات في الولايات المتّحدة في جميع التخصّصات المصنّفة

بفضل جهوده الحثيثة في مجال التجارب السريرية والبحثية المُتكاملة، ابتكر مستشفى “ نيشن وايد للأطفال “ مستوىً جديداً من الرعاية الصحية المستقبلية المتطورة ليقدمه اليوم لمرضاه

مع أكثر من 1.6 مليون زيارة سنويًّا، يُعدّ مستشفى “نيشن وايد للأطفال” (Nationwide Children’s Hospital) ثاني أكبر مستشفى للأطفال في الولايات المتّحدة. إلّا أنّ ما يجعل هذا المستشفى مميّزًا هو الرعاية الصديقة للعائلة التي تركّز على الطفل، بالإضافة إلى مهارة أعضاء الهيئة وطاقم العمل لدينا. نحن أحد المستشفيات العشرة فقط التي وردت في قائمة الشرف لأفضل مستشفى للأطفال، التي أصدرتها شبكة الإعلام الأميركيّة “يو أس نيوز آند وورلد ريبورت” (US News & World Report). ونحن أيضًا من أفضل 10 مستشفيات للأطفال قائمة بذاتها موّلتها المعاهد الوطنيّة للصحّة (NIH) لإجراء الأبحاث.

من الحالات النادرة إلى الأمراض الأكثر شيوعًا، يوفّر مستشفى “نيشن وايد للأطفال” رعاية متخصّصة تراعي حاجات الطفل وأهدافه وما تعنيه “أفضل النتائج” بالنسبة إليه. نحن ندرك الدور الحاسم الذي يؤدّيه الآباء في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالرعاية وفي نجاح العلاج، ونُشرِك العائلات في التخطيط للرعاية في كلّ مرحلة.

للطموح غاية

نضع في مستشفى “نيشن وايد للأطفال” أهدافًا كبيرة، من زيادة اندماجنا بالأبحاث في جهود الرعاية السريريّة إلى التزامنا بتغيير النتائج الصحّيّة لجميع الأطفال وذلك على مدى خمس سنوات من خلال تخصيص مبلغ لهذه الغاية بقيمة 3.3 مليار دولار – حتّى أولئك الذين لم يلجأوا إلينا مطلقًا – نحن نأخذ على عاتقنا مهمّة تحسين رعاية الأطفال في جميع أنحاء العالم. هذه الأهداف الطموحة لا يمكن تحقيقها إلّا عند استخدام أفضل الموّظفين والأدمغة والتمويل والبرامج. لحسن الحظّ، لدينا كلّ هذه العناصر، ونحن نتطلّع إلى الحصول على المزيد.

تنمية أفضل الناس وأجود البرامج

لقد اكتسبنا سمعة طيّبة في استقطاب أفضل الجرّاحين والأطبّاء السريريّين والأطبّاء–العلماء في البلاد لتطوير برامجنا المتخصّصة جدًّا والمبتكرة وقيادتها. عندما تخطر على بال خبرائنا فكرة يمكن أن تغيّر وجه طبّ الأطفال، فإنّنا نصغي إليهم. من الاختبارات الأساسيّة إلى الإجراء الجراحيّ العصبيّ الأكثر تعقيدًا، نتأكّد من أنّ فريقنا يحظى بإمكانيّة الوصول إلى أحدث المعدّات وكذلك المرافق. نحن نقدّم له الدعم الذي يحتاج إليه لإيجاد مجالات تخصّص وتعاونات جديدة لرعاية رائدة.

مع أكثر من 13.400 موظّف – 3.000 منهم في المجال الطبّيّ أو البحثيّ – نقدّم شبكة رعاية لحديثي الولادة، وتُعدّ أعداد العمليّات الجراحيّة من بين الأكبر في الدولة. نحن نشجّع الفرق القويّة على كلّ مستوى من مستويات المؤسّسة، ونضمن توفّر الموارد لتسهيل تقديم رعاية متقدّمة، وجودة غير مسبوقة، وأفضل النتائج المتخصّصة.

لاحظ العالم أنّ أعضاء الهيئة والموظّفين ذوي الخبرة والعناية لدينا يحرزون تقدّمًا في مجالات خبراتهم. فقد اعتنينا بأطفال من الولايات الخمسين كافّة ومن أكثر من 50 دولة. وتتضاعف الإحالات لمجالات التركيز المتخصّصة المرموقة، بالإضافة إلى تزايد برامج الدعم الأساسيّة لدينا.

إنّ البرامج المعروضة هنا ليست سوى مجموعة صغيرة من الكثير من المبادرات الرائدة والتحويليّة الجارية في مستشفى “نيشن وايد للأطفال”.

القيادة في مجالَي الأورام والأورام العصبيّة في الولايات المتّحدة والعالم

من خدمات زرع العظام والنخاع المبتكرة لدينا، إلى فرصنا الشاملة لإجراء اختبار خاصّ بكلّ فرد لجينوميّات السرطان، يقدّم الخبراء في مجالَي علم الأورام وأمراض الدم لدينا أحدث رعاية متقدّمة قائمة على الأدلّة. وما يساعد على جعل هذا ممكنًا هو مشاركتنا في أكثر من 13 اتّحادًا وطنيًّا أو دوليًّا مخصّصًا لإنهاء سرطان الأطفال، أو قيادتنا إيّاها.

بصفتنا مضيفين لاتّحاد “كونيكت” (CONNECT) واتّحاد “نيكست” (NEXT) اللذين أسّسهما أعضاء الهيئة الحاليّون أو السابقون في مستشفى “نيشن وايد للأطفال”، نقدّم خبرة مشهورة عالميًّا في رعاية حالات الأورام العصبيّة، ونساعد على وصل الأطفال بسرعة بأكثر التجارب السريريّة المناسبة والواعدة.

جراحة الجهاز العصبيّ التي تغيّر حياة الناس

منذ أن أصبح برنامج جراحة الجهاز العصبيّ لدينا أحد البرامج القليلة في الولايات المتّحدة التي تجري عمليّة البضع الانتقائيّ للجذر العصبيّ الظهريّ للأطفال المصابين بالشلل الدماغيّ التشنّجيّ، شهد البرنامج زيادة مطّردة في الإحالات.

تقدّم جراحة العمود الفقريّ المبتكرة هذه فرصة لتحسين الحركة وتقليل الألم وتسهيل تقديم الرعاية، بسبب تخفيف تشنّج الأطراف السفليّة. وهي تشمل تحديد الأعصاب الحسّيّة التي تسبّب الضغط الأكبر وقطعها بعناية، وغالبًا ما تخفّف التشنّج بشكل دائم. تكمّل خبرتنا في هذه العمليّة الفريدة من نوعها الخدمات الشاملة لرعاية الشلل الدماغيّ التي نقدّمها، وتوفّر للمرضى وعائلاتهم طريقة للمضي قدمًا في التخطيط للرعاية مدى الحياة.

التعاون بين طبّ الجهاز العصبيّ والعلاج الجينيّ يؤدّي إلى إحراز تقدّم في علاج الصرع المستعصي والاضطرابات العصبيّة العضليّة

ساهم الجرّاحون والخبراء في علم الجينوم لدينا في إحراز تقدّم في فهم الأسباب الجذريّة – والعلاجات المحتملة – للصرع المقاوِم للعلاج. فمع إجراء حوالى 70 عمليّة جراحيّة للصرع هذا العام وحده، يدرس فريق علم الجينوم لدينا مجموعة كبيرة ومتنوّعة من عيّنات الأنسجة لتحديد التغيّرات الجينيّة الأساسيّة التي قد تفسّر حدوث النوبات.

إنّ زولغنسما® (®ZOLGENSMA)، وهو أوّل علاج جينيّ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة لعلاج الضمور الشوكيّ للعضلات من النوع الأوّل (SMA1)، يستمرّ في إظهار تأثيرات تحويليّة ويطيل العمر لدى الأطفال المصابين بأمراض عصبيّة عضليّة تقدّميّة. هذا النجاح الملحوظ الحاصل في مستشفى “نيشن وايد للأطفال”، قد مهّد الطريق لعلاجاتنا الجينيّة التسعة الأخرى وتجاربنا العشر للعلاج بالخلايا، وهي قيد التنفيذ حاليًّا.

فرص الحصول على الرعاية المتقدّمة لحالات الاضطرابات المعقّدة للحركة ومرض التهاب الأمعاء (IBD)

حقّق مركز مرض التهاب الأمعاء لدينا أحد أعلى معدّلات الشفاء من دون استخدام الستيرويد في البلاد، وهو يقدّم برنامجًا طبّيًّا وجراحيًّا كاملًا للأطفال المصابين بمرض “كرون” الحادّ والتهاب القولون التقرّحيّ. أمّا الأطفال الذين يعانون من اضطرابات معقّدة للحركة، فلديهم قادة عالميّون بجانب السرير أيضًا لضمان حصولهم على الرعاية الأنسب والأمهر.

بسبب وجود مركز إعادة بناء القولون والمستقيم والحوض في الحرم نفسه، إنّ الأطفال الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء أو الاضطرابات العصبيّة المعويّة أو الوظيفيّة أو غيرها من المشاكل الصحّيّة المعقّدة والمتعلّقة بأمراض القولون والمستقيم والحوض، يستطيعون أن يحصلوا على التقييمات متعدّدة التخصّصات والخطط للعلاج الأكثر تقدّمًا – مع المراعاة بحسب كلّ فرد لجودة الحياة ووضع أفضل النتائج دائمًا في قمّة اهتماماتنا.

ويُعدّ برنامج إعادة بناء القولون والمستقيم والحوض لدينا أحد البرامج الأكثر طلبًا والأقوى في العالم، حيث يقدّم رعاية كاملة، بدءًا من مبادرات لتعديل السلوك وصولًا إلى الجراحة بحسب الحاجة.

الجراحة التجميليّة والترميمية تحسّن نتائج المرضى

يقدّم فريق الجراحة التجميليّة والترميميّة لدينا رعاية جراحيّة من الأكثر تقدّمًا في العالم لمتلازمة حذف q22، والحالات المتعلّقة بالأعصاب الطرفيّة، والشفّة المشقوقة والحنك المشقوق، وإعادة البناء بعد الحروق والإصابات الأخرى.

من خلال التعاون الوثيق مع الخبراء السريريّين من كلّ تخصّص فرعيّ، طوّر الجرّاحون لدينا خبراتهم في الإجراءات المعقّدة، مثل عمليّات الضفيرة العضديّة والجراحة المجهريّة وإعادة تعصيب العضلات وإعادة إحياء الوجه، المتوفّرة في عدد قليل جدًّا من مستشفيات الأطفال في الولايات المتّحدة.

البحث المتكامل في صميم كلّ شيء

في مستشفى “نيشن وايد للأطفال”، نعتقد أنّ الأبحاث – من العلوم الأساسيّة إلى التجارب السريريّة متعدّدة المراحل – ضروريّة لصياغة مستقبل لنتائج أفضل، حتّى لأمراض الأطفال الأكثر تحدّيًا. لهذا السبب، نعطي الأولويّة للوحدة بين الأبحاث والرعاية السريريّة في جهود توظيف أعضاء هيئتنا، وبرامج تدريب الموظّفين، وجهود التوعية بالتجارب على المرضى.

إنّ الجوائز البحثيّة البالغة قيمتها 134.9 مليون دولار والمقدَّمة إلى معهد “أبيغايل ويكسنر” للأبحاث (Abigail Wexner Research Institute) في العام 2021، قد مكّنت فرقنا من الإجابة عن الأسئلة التي تهمّ المرضى والأطبّاء، ما سهّل مساهماتنا في النهوض بطبّ الأطفال في التخصّصات كافّة.

دعم المرضى والعائلات الوافدين من مختلف أنحاء العالم

نحن نقدّم مجموعة واسعة من الموارد وخدمات الدعم للعائلات الدوليّة التي تفكّر في اللجوء إلى مستشفى “نيشن وايد للأطفال” للحصول على الرعاية. تساعد “خدمات المرضى الوافدين من مختلف أنحاء العالم” الخاصّة بنا العائلات على الاستعداد، وتسهّل إقامتها من خلال المساعدة على جمع السجلّات الطبّيّة، والتخطيط للسفر والحصول على التأشيرات، والتنسيق للإقامة في المدينة، وحلّ المسائل الماليّة. أثناء وجود العائلات معنا في كولومبوس في ولاية أوهايو، يوفّر فريقنا خدمات النقل إلى المواعيد، وتحديد مواعيد للحصول على الدعم، والمساعدة على الوصول إلى المرافق المحلّيّة (مثل شراء البقالة، والخدمات الدينيّة، والحاجات إلى رعاية الأشقّاء)، والتخطيط التفصيليّ للرعاية عند الخروج من أجل العودة إلى المنزل.

يقدّم مستشفى “نيشن وايد للأطفال” رعاية عالية الجودة، تتمحور حول الطفل في كولومبوس الكبرى الصديقة للعائلة في ولاية أوهايو.

لمعرفة المزيد عن برامجنا المتخصّصة والقادة السريريّين المشهورين وفرص الأبحاث والمزيد، يُرجى زيارة الرابط التالي: NationwideChildrens.org

للحصول على مزيد من المعلومات عن الزيارات الدوليّة والاستشارات الدوليّة عن بُعد، يُرجى زيارة الرابط التالي: NationwideChildrens.org/Global-Patient-Services

دع المتخصّصين لدينا يتواصلون معك. املأ نموذج الاستفسار الطبّيّ على الرابط التالي: NationwideChildrens.org/medical-inquiry-form

لمعرفة المزيد، أو إحالة مريض، أو التخطيط لرحلة: 9127 362 614 +1

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