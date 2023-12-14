نمتلك أحدث التجهيزات والعلاجات ونحظى بسمعة طيبة داخل وخارج البلاد

تعتبر عيادات المسالك البولية في المستشفى الأهلي من العيادات الرائدة في قطر لما يتوفر بها من المعدات والتقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج، إضافة إلى الطاقم المميز من الأطباء الاستشاريين ذوي الخبرة الواسعة والكفاءة العالية في جميع مجالات جراحات المسالك البولية، عن هذه العيادة وما تتميز به من تجهيزات، تحدث الدكتور الفاضل الملك استشاري ورئيس قسم المسالك البولية.

أكّد الدكتور الفاضل الملك، أنه يتم استقبال الحالات المحوّلة إلى القسم من كل أنحاء قطر، ويأتي كثير من المرضى من خارج قطر أيضاً لتلقي العلاج، وذلك لما يتمتع به القسم من سمعة طيبة داخل وخارج البلاد، ويستقبل القسم مرضاه على مدار الأسبوع في عيادات تمتد من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

تشخيص دقيق

ثم قال: “قسم عيادات المسالك البولية مجهز بآخر التقنيات والأجهزة المتطورة التي تساعد على التشخيص الدقيق، منها على سبيل المثال جهاز ديناميكية المثانة، والذي نقوم بمساعدته بتشخيص أمراض المثانة والإحليل المعقدة، والتي قد تنشأ من بعض أمراض واعتلالات الجهاز العصبي، كذلك بعد الإصابات والحوادث التي تصيب الجهاز البولي، كذلك نقوّم حالات السلس البولي عند الجنسين، وتحديد العلاج الذي قد يكون جراحياً أو بواسطة العقاقير والعلاج الطبيعي، ومن التجهيزات أيضاً جهاز الرشق البولي، والذي يستعمل في تشخيص اعتلالات التبول الناتجة عن أورام البروستات الحميدة أو تضيّقات الإحليل، كما يوجد لدينا جهاز الموجات فوق الصوتية للتشخيص السريع لبعض أورام الكلى والبروستات، وكذلك كثير من أمراض الخصيتين وكيس الصفن، ويغطي الأطباء الاختصاصيون بالقسم الحالات الطارئة، والتي تأتي عن طريق قسم الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة، شعارهم في ذلك السرعة والإتقان، ويتم تشخيص وعلاج الحالات الطارئة في أوقات قياسية يندر توفرها في أغلب المراكز العلاجية”.

تجهيزات حديثة

وأضاف: “يقدم قسم المسالك البولية حالياً مجموعة من التدخلات الجراحية، ففي أمراض الخصوبة أدخلنا عمليات ربط دوالي الخصيتين بواسطة التكبير المجهري، مما يجنّب المريض كثيراً من التعقيدات الجراحية التي تنتج عن العمليات التقليدية، كذلك نعمل بالتنسيق مع قسم التخصيب المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد، لأخذ الحيوانات المنوية من الخصية مباشرة، أو عن طريق العمل الجراحي بواسطة المجهر في بعض الحالات المعقدة، أو عن طريق السحب المباشر مع تخديره تحت البنج الموضعي في بعض الحالات، وتمثل التدخلات الجراحية لعلاج حصوات الجهاز البولي كماً مقدّراً من عمل القسم، حيث إن القسم مجهز بمناظير الجهاز البولي كافة، كمنظار الكلى ومنظار الحالب الصلب والمرن، وحديثاً أدخلنا مناظير الحالب المرنة ذات الاستعمال لمرة واحد، ويتم تفتيت الحصى بواسطة أحدث أجهزة الليزر المتوفرة، كما أن هناك أشكالاً أخرى من التفتيت بواسطة الموجات فوق الصوتية وجهاز الضغط الهوائي حسب ما تقتضي كل حالة، كما أن القسم مجهز بأحدث المناظير لعمليات البروستات واستئصال أورام المثانة”.

أما ضيق مجرى البول أو الإحليل فهو من المشاكل التي يعاني منها الرجال دون النساء، ويمكن أن يكون التضيّق من النوع البسيط أو المعقد، أما النوع الأول فعلاجه سهل وغالباً يتم عن طريق القطع بالمنظار، أما التضيّق المعقد فيحتاج إلى عملية جراحية عالية الدقة والتعقيد، وغالباً ما يتم استخدام رقعة من الجدار الداخلي للفم، توضع الرقعة بطول الأنبوب الضيق لتتم توسعته للحجم الطبيعي، وقد أجرينا مؤخراً عدداً من هذه العمليات التي تكللت كلها بالنجاح بفضل الله.

بالنسبة للنساء فهن عادة يعانين من السلس البولي “عدم التحكم”، وليس من التضيّق، وقد تم علاج عدد كبير من هذه الحالات جراحياً في القسم بنسبة نجاح عالية أيضاً.