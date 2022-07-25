قسم المختبر في مركز ماربل الطبي في دولة قطر

تقنيات حديثة وطاقم فني على مستوى عال من الكفاءة

الدكتورة زهراء النجار، اختصاصية في التشخيص المخبري في مركز ماربل الطبي

الفحوصات المخبرية تشكل خطوة أساسية نحو التشخيص الصحيح للطبيب، الأمر الذي حثّ مركز ماربل الطبي في دولة قطر على انشاء قسم المختبرات الطبية على مستوى عال من التقدم الطبي من حيث كفاءة الكادر البشري والأجهزة الحديثة، مع مواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال وتوفيرها في المختبر لتلبية متطلبات المرضى. مجلة “المستشفى العربي” التقت الدكتورة زهراء النجار، الاختصاصية في التشخيص المخبري في مركز ماربل الطبي في دولة قطر، وهي حاصلة على ماجستير في الطب المخبري وعضو الجمعية اللبنانية للباثولوجيين السريريين وفي الجمعية الاوروبية للباثولوجيا. وفي ما يلي نص الحوار.

نود الإضاءة هنا في حوارنا على أهمية قسم المختبرات ودوره في تقييم الحالة المرضية؟

بفضل التقدم التقني والعلمي في قسم التشخيص السريري المخبري تعتبر التحاليل الطبية جزءاً لا يتجزأ من تشخيص الحالة المرضية، فقد أصبح لها الدور الأكبر في مساعدة الطبيب لتقييم الحالة السريرية وتقديم العلاج الطبي الأمثل. بالإضافة الى متابعة الامراض المزمنة كالسكري وأمراض الشرايين وارتفاع شحوم الدم بشكل دوري للتأكد من تحسن حالة المريض وكفاءة العلاجات المقدمة له. للفحوصات المخبرية دور كبير في الكشف عن الامراض قبل ظهورها سريرياً من خلال الفحوصات الدورية للأشخاص الأصحاء مثل الفحوصات الروتينية الموصى بإجرائها بعد سن الأربعين؛ ولعل زيادة الوعي الطبي عند المواطنين جعل مهمة الكشف عن الامراض مبكراً أمراً سهلاً باللجوء المبكر الى إجراء التحاليل المخبرية.

ما هي مميزات قسم المختبر لديكم من حيث التقنيات والأجهزة المستخدمة او من حيث الكادر البشري؟

المختبر في مركز ماربل الطبي في لوسيل هو مختبر طبي شامل للفحوصات الدموية والهرمونية وهو مرخص من وزارة الصحة، ويعمل بمعايير كفاءة عالية من حيث تجهيزه بالمعدات والاجهزة الحديثة وكفاءة الطاقم الفني وتدقيق النتائج من قبل الطبيب المشرف المختص؛ كما نوفر خدمة سحب الدم والتحاليل للمقعدين وكبار السن في المنزل.

ما هي أقسام المختبر؟ وكيف تتم آلية العمل للحصول على نتائج دقيقة ضمن الوقت المحدد؟

يتم استقبال المريض في قسم الاستقبال في مركز ماربل الطبي وإدخال جميع البيانات على البرنامج الخاص لذلك فيحصل المريض على رقم خاص به؛ ثم يتوجه الى غرفة سحب الدم لأخد العينات المطلوبة ليتم بعد ذلك إدخالها الى قسم المختبر لتُوزع حسب نوع الفحوصات الى قسم الدمويات أو الكيمياء الحيوية أو الهرمونات.

عند الإنتهاء يتم ادخال النتائج عبر البرنامج الخاص نفسه لتدقيقها من قبل الطبيب المشرف على قسم المختبر والتأكد من دقة النتائج وكفاءتها، ثم يتم ابلاغ الطبيب المعالج بالنتيجة كما يتم إرسال النتائج الى المريض عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني حيث يٍستلم نتيجة التحاليل في اليوم نفسه.

ماذا عن أبرز الفحوصات التشخيصية التي يتم إجراؤها؟

يوفر المختبر في مركز ماربل الطبي طيفاً واسعاً من الفحوصات التشخيصية؛ على سبيل المثال لا الحصر نسبة فقر الدم وتعداد الدم العام، تحاليل سيولة وتخثر الدم، نسبة الشحوم والكوليسترول، السكري، وظائف الكبد، وظائف الكلى وجميع التحاليل الكيميائية الحيوية ونسبة الإلتهابات في الدم .

فحوصات الغدة الدرقية والهرمونات النسائية وغيرها من الهرمونات .

فحوصات الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين د، فيتامين ب، حمض الفوليك، مخزون الحديد في الدم وغيرها .

كيف يواكب قسم المختبرات التطورات المتلاحقة في هذا المجال؟

ان قسم المختبرات الطبية كما باقي الاقسام الطبية في تطور مستمر وخاصة في الآونة الأخيرة، فقد زادت أهمية الفحوصات التشخيصية بعد جائحة كورونا. ولعل أهم ما يميز قسم المختبر الطبي في مركز ماربل الطبي هو السعي لإدخال الفحوصات التشخيصية الحديثة مع المحافظة على الكفاءة والدقة في العمل لتقديم الخدمات التشخيصية حيث ان ثقة المريض وصحته وسلامته وراحته هي الأولوية بالنسبة لنا.