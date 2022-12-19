فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى كومر للأطفال التابع لمستشفى جامعة شيكاغو يجري عملية استئصال نصف الكرة المخية بالليزر لطفل مصاب بالصرع

للمرة الثانية فقط في العالم، استخدم الأطباء في مستشفى كومر للأطفال التابع لمستشفى جامعة شيكاغو وقسم جراحة المخ والأعصاب جراحة طفيفة التوغل لفصل الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ والمناطق اليسرى المولدة للصرع لدى طفل مصاب بالصرع، وأوقفوا نوباته.

أجرى جراح الأعصاب بيتر وارنك، جراحة استئصال نصف الكرة المخية بالليزر لمدة 8 ساعات في فبراير 2021. وقد أصيب المريض، زاكاري كوريك البالغ من العمر 11 عامًا من شمال غرب إنديانا، بجلطة دماغية عند الولادة، مما تسبب في فقد معظم وظائف الجانب الأيسر من دماغه. كان صرعه يزداد سوءًا مع تقدمه في السن، مما تسبب في حدوث عشرات النوبات يوميًا التي لم تستطع الأدوية السيطرة عليها. أي شيء مروع، مثل ضوضاء عالية أو نباح كلب، يمكن أن يؤدي إلى نوبة صرع، مما يتسبب في حبس جسده وسقوطه. لقد عانى من كدمات سيئة لا تعد ولا تحصى، وكسور قليلة في العظام والأسنان، والإحراج، والتوتر، وعدم القدرة على القيام بالعديد من الأنشطة العادية. قالت والدته إنه أصيب بالاكتئاب والغضب وعدم القدرة على النوم.

مع مواجهة زاكاري لهذه النوبات طوال حياته ووظيفة محدودة للغاية في نصف المخ الأيسر نتيجة للسكتة الدماغية، درس وارنك وفريقه حالة الصبي. لقد قرروا أن بإمكانهم فصل الجانبين الأيمن والأيسر من دماغه تمامًا، وفصل أي نسيج مُسبب للصرع في نصف الكرة الأيسر، دون تفاقم أدائه اللفظي أو الجسدي. بهذه الطريقة، إذا حدث نشاط النوبة في الجانب الأيسر من دماغه، فلن يكون قادرًا على إرسال إشارات إلى الجانب الأيمن من الدماغ أو إلى الألياف التي تنقل نشاط النوبة، ولن يتفاعل جسد زاكاري. استخدم فريق جراحة المخ والأعصاب تصويرًا متطورًا لوصلات الألياف في دماغه والتي يجب فصلها بواسطة الليزر. يعتبر استئصال نصف الكرة المخية بالليزر عملية معقدة للغاية ومحفوفة بالمخاطر وصعبة لمساعدة الأشخاص المصابين بالصرع. قدّر وارنك أن مستشفى جامعة شيكاغو، وهو مركز صرع للأطفال من المستوى الرابع، أجرى حوالي 250 عملية جراحية بالليزر. لكن فصل نصف الكرة بالكامل بألياف الليزر المزروعة كان تحديًا جديدًا. بدلاً من إزالة جزء من الجمجمة للوصول إلى الدماغ، كما هو معتاد في إجراء يسمى شق الثفن، اعتمد وارنك وفريقه على أبحاثهم السابقة، والتي كانوا أول من نشرها، مما يشير إلى أنه يمكن استخدام الليزر الخلالي لفصل نصفي الكرة المخية.

قال وارنك، مدير الطب التجسيمي وجراحة الأعصاب الوظيفية في مستشفى جامعة شيكاغو: “إذا استطعنا استبدال الجراحة المفتوحة بهذا، فسيكون ذلك تقدمًا كبيرًا”. “لقد دخلنا منطقة مجهولة، لكننا أضفنا مستوى جديدًا من الأمان أثناء إجراء الجراحة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. يوفر ذلك رؤية مستمرة ومراقبة في الوقت الفعلي لدرجة حرارة الدماغ وتصوير تلف الخلايا الناتج. “

“ لم تتوقف النوبات فحسب، بل تغير موقفه بالكامل . إنه متفائل وسعيد الآن “.

قال والديه إن زكاري لم يتعرض لنوبة واحدة منذ الجراحة. وصف وارنك تقدمه بأنه “رائع”.

قالت والدته أماندا موري: “المكان الذي نحن فيه الآن مذهل”. “لم تتوقف النوبات فحسب، بل تغير موقفه بالكامل. إنه متفائل وسعيد الآن“.

أجرى وارنيك الجراحة باستخدام نظام استئصال ليزر Visualase الموجه بالرنين المغناطيسي. تم حفر خمسة ثقوب صغيرة بحجم أدوات تقليب القهوة في رأس زاكاري وتم إدخال القسطرة. تم إدخال خمسة ألياف ليزر في تلك القسطرة وانتقلت بعمق إلى دماغ زاكاري. التوجيه المستمر من التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يوفر الموقع الدقيق ودرجة حرارة ألياف الليزر كل سبع ثوان، سمح لوارنيك باستخدام طرف الليزر المسخن لاستئصال وإغلاق الوصلات بين نصفي الكرة المخية.

في المستقبل، سيتم إجراء جراحة الصرع بالليزر في مستشفى كومر للأطفال باستخدام روبوت جديد تم شراؤه في مارس 2021. سيكون الروبوت قادراً على إدخال ألياف الليزر في الدماغ بسرعة ودقة أكبر، مما يؤدي إلى تقليص وقت الجراحة.

قالت جوليا هنري، طبيبة الأعصاب والصرع لدى زاكاري، إن مستشفى جامعة شيكاغو يعالج عددًا أكبر من الأطفال من النوبات أكثر من أي مستشفى آخر في منطقة شيكاغو وأضافت مؤخرا بعض المتخصصين الجدد في الصرع إلى الفريق. تمت مناقشة حالة زكاري من قبل فريق من الأطباء لديهم ثروة من الخبرة والمعرفة. عندما لا تعمل الأدوية، أخبر هنري والدة زاكاري عن خيارات العلاج الجراحية المختلفة المتاحة له. ثم خضع لتقييم إضافي لـ EEG والتصوير المتخصص، والذي خلص إلى أنه سيكون مرشحًا جيدًا لاستئصال نصف الكرة المخية. بموافقة الأسرة، قدم هنري بعد ذلك قضية زاكاري إلى مؤتمر جراحة الصرع لمراجعتها. هذا هو المكان الذي اقترح فيه وارنك إجراء الجراحة بتقنية ليزر جديدة.

يشجع هنري الآباء الذين لم ينجح أطفالهم في تناول أدوية النوبات على التحدث إلى أطبائهم حول الخيارات الجراحية. في حين أن استئصال نصف الكرة المخية بالليزر قد لا يكون مناسبًا لكل مريض مصاب بالصرع، قال هنري إن خطر الوفاة أقل من 1٪ ، وأن ما بين 73٪ و83٪ من الأطفال قد تماثلوا للشفاء من نوباتهم عن طريق الجراحة.

“ بمعرفة ما أعرفه الآن، لم أكن لأتردد، ولم أكن لأنتظر كل هذا الوقت . لقد نجح الأمر بشكل مثالي بالنسبة له .”

“هذه الجراحة هي إجراء كبير ومخيف. قطع نصف دماغ طفلي؟ هذا كثير على أي من الوالدين معالجته”. قال هنري “لكن النتائج يمكن أن تكون دراماتيكية للغاية”. “يأتي الأطفال إلينا وهم ضعفاء للغاية. لديهم نوبات سيئة ومتكررة. الحياة صراع حقا. هناك الكثير من المرضى الذين قد يكونون مرشحين جيدين لهذا، وقد يفتح هذا النهج طفيف التوغل الخيار أمامهم “.

لا يزال زاكاري يتناول الأدوية المضادة للنوبات في الوقت الحالي لأنه لا يزال من الممكن أن يصاب بنوبة. لكنه يستمتع بتحسن نوعية حياته ويخطط للعودة إلى المدرسة في الخريف. حتى أنه قد يشارك في صالة الألعاب الرياضية والفسحة، وهو أمر كان شبه مستحيل حتى الآن.

كانت الأم وابنها يخرجان من السيارة مؤخرا عندما أصابت الرياح فجأة باب السيارة. غريزيًا، استعد زاكاري لنوبة صرع لكنه أدرك بعد ذلك أن شيئًا لم يكن يحدث. نظر إلى والدته وابتسم، وقال، “أوه نعم! لم أعد أعاني من النوبات!“

“كان هناك الكثير الذي خضع له، وكنت مترددًة جدًا في إجراء هذه الجراحة في البداية. قالت أماندا: ظللت أفكر في كل “ماذا لو”. “بمعرفة بما أعرفه الآن، لم أكن لأتردد، ولم أكن لأنتظر كل هذا الوقت. لقد نجح الأمر بشكل مثالي بالنسبة له“.

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