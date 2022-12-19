سمو الأمير الوالد يفتتح مستشفى عائشة بنت حمد العطية

افتتح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في الثامن من نوفمبر الماضي، مستشفى عائشة بنت حمد العطية التابع لمؤسسة حمد الطبية، بمنطقة تنبك.

وعقب الافتتاح قام صاحب السمو الأمير الوالد بجولة اطلع خلالها على مختلف مرافق المستشفى المزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، واستمع إلى شرح حول ما يوفره المستشفى من رعاية طبية وخدمات علاجية تخصصية للمرضى لا سيما الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويصبح بذلك مستشفى عائشة بنت حمد العطية في منطقة تنبك ثاني أكبر المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية بعد مستشفى حمد العام من ناحية الحجم والقدرة الاستيعابية، والأحدث من ناحية المعدات والأجهزة الطبية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمستشفى 140ألف متراً مربعاً، وتبلغ مساحة المبنى 82 ألف متراً مربعاً. يتكوّن المبنى الرئيسي من أربعة أدوار تضم (300) غرفة علاجية بخدماتها، بالإضافة إلى الدور الأرضي الذي يحوي عدد (10) مداخل وصالات الإستقبال للأقسام المختلفة ومناطق الانتظار والكافيتيريا والمصليات وجميع الخدمات الضرورية لاستقبال المرضى والمراجعين، بالإضافة إلى القبو الذي يضم الخدمات اللوجيستية من مختبرات ومطابخ رئيسية وعمليات التعقيم وغيرها.

ويحوي كذلك المبنى الرئيسي قسم طوارئ مقسّم إلى ثلاثة أجزاء (نساء – أطفال – رجال) بإجمالي سعة (60) سرير بالإضافة إلى قسم أشعة متكامل يحتوي على أجهزة التصوير المغناطيسي والمسح المقطعي والأشعة إضافةً إلى مساحات الإنتظار ومساحة الإطعام الخاصة بها.

تشمل المرافق الطبية في المستشفى أيضاً قسم عمليات متكامل يتألّف من عدد (13) غرفة للعمليات الجراحية بالإضافة إلى 4 غرف عمليات للرعاية اليومية، ويضم المستشفى عدد 96 غرفة علاجية للرجال و48 غرفة علاجية للنساء و48 غرفة بقسم الولادة ، 15 غرفة للمرضى الداخليين من كبار الشخصيات بالإضافة إلى 15 سريراً لوحدات المناوبة ، وعدد 40 غرفة علاجية للأطفال، وعدد 40 سرير للعناية المركزة للبالغين و28 سرير للعناية المركزة لحديثي الولادة ، كما يحتوي المستشفى مبنى للعيادة الخارجية والمكوّن من طابق أرضي وأول؛ وبه عدد 64 عيادات خارجية بأقسامها المتعدّدة، والصيدلية، بالإضافة إلى وحدة غسيل الكلى بسعة 11 سرير، ووحدة إعادة التأهيل وإدارة التصوير الطبي. كما يحتوي المستشفى على عدد (1,500) موقف سيارات (75%) منها مغطّى. وقد تم تنفيذ المستشفى شاملاً كامل الأثاث والأجهزة الطبية التي تعدّ الأحدث فيما توصلّت إليه التكنولوجيا الطبية بالعالم.

وما يميّز المستشفى هو تصميمه المعتمد على سهولة الحركة والتنقل بين العيادات الخارجية والمبنى الرئيسي، وكذلك سهولة التنقّل بين الأقسام الطبية الداخلية المختلفة ممّا يخدم المرضى والفرق الطبية بالوقت نفسه، بالإضافة إلى مراعاة دخول الإضاءة الطبيعية إلى الأماكن المتفرّقة من المبنى قدر الإمكان، وقد تحقّق ذلك كله نتيجةً للعمل الدؤوب والمتواصل بين المكتب الهندسي الخاص ومؤسسة حمد الطبية ليُراعى في التصميم الاستفادة من الخبرات السابقة بين الطرفين حيث تم تنفيذ (3) مستشفيات سابقة هي (مستشفى رأس لفان – مستشفى حزم مبيريك – مستشفى مسيعيد) بالإضافة إلى مراكز صحية وعيادات رئيسية مثل المركز الصحي في المنطقة الصناعية والعيادة الطبية للقرية الآسيوية بالمنطقة الصناعية.

الجدير بالذكر أنه مع تشغيل المرحلة الأولى من المستشفى سوف يستقبل مستشفى عائشة بنت حمد العطية العام الحالات الطارئة من غير المصابين بالأمراض المهددة للحياة، وخصوصاً أن موقعه بالقرب من استاد البيت واستاد لوسيل وفي هذا الوقت، حيث يقع المستشفى على التقاطع رقم (47) بطريق الخور الساحلي ويتميّز بسهولة الوصول إليه. تم الافتتاح بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري–وزير الصحة العامة، وسعادة السيد محمد بن مطلق القحطاني – نائب رئيس المكتب الهندسي الخاص.

وبينت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن افتتاح هذا المستشفى يأتي بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 حيث يقدم مستشفى عائشة بنت حمد العطية دوراً رئيسياً في دعم عملية توفير خدمات الرعاية الصحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الفيفا 2022، ويعتبر المستشفى احد المستشفيات الاربعة التابعة لمؤسسة حمد الطبية والذي خصصت فيه وحدات تقدم رعاية عاجلة على مدار الساعة للحالات الطبية الطارئة غير المهددة للحياة؛ لما يتميز به من موقع جغرافي مميز لوقوعه بين استاد البيت واستاد لوسيل أكبر ملعبين تم انشائهما لهذا الحدث العالمي الكبير، الى جانب قدرته الاستيعابية والتجهيزات الطبية والعلاجية المتوفرة فيه وسهولة الوصول إليه من مختلف المناطق لوجوده عند عدة تقاطعات رئيسية. كما سوف يستقبل المستشفى كذلك المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين بشكل معتاد.

وقد تم تنفيذ المستشفى على مدار ثلاث سنوات بواسطة المكتب الهندسي الخاص وبالتنسيق المباشر مع مؤسسة حمد الطبية ابتداءً من التصميم وصولاً إلى المرحلة النهائية وافتتاح المستشفى، كما سيتم لاحقاً التشغيل التدريجي لخدمات المستشفى خلال الأشهر القادمة والذي يعتبر من أحدث المستشفيات باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة وسيخدم أهالي المنطقة والمناطق المختلفة المحيطة، حيث من المقرر أن يقلل من حاجتهم لزيارة مستشفى حمد العام للحصول على خدمة طبية.