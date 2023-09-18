المستشفى الأهلي.. “ درب العافية ” ترفع مستوى الوعي الصحي

الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب حسين، استشاري جراحة أول – ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة في المستشفى الأهلي – قطر

بالنيابة عن الطاقم الطبي في المستشفى الأهلي وفريق مجلة درب العافية، أود أن أقدم كلمة شكر لقرائنا، والمساهمين، والمحررين، الذين تطوعوا جميعاً للمساهمة في نجاح مجلة درب العافية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي، والحفاظ على التواصل بيننا وبين القراء.

يتم إصدار المجلة أربع مرات في العام مع التركيز الخاص على التنوع في الموضوعات الصحية التي تلامس القضايا الصحية في المجتمع. ولقد تم إنجاز قدر كبير من العمل لتطوير هذه المجلة، لتصبح مجلة إلكترونية لتكون في مُتناول الجميع:

https://healthavenue.org/en/ https://healthavenue.or

كما عمل الفريق على إصدارها بحلة جديدة، نتمنى أن تنال إعجابكم. ونرحّب بالمساهمات التي ترفع من مستوى الوعي الصحي، لا سيما تلك التي تتخذ نهجاً متعدد التخصصات، وتعالج الكثير من المشكلات الصحية وبالأخص التي تمس النشء الجديد.

أخيرًا، نشجع أيضا جميع المساهمات من المجتمعات العلمية للمشاركة معنا لضمان استمرارية مجلة درب العافية. كما نرحب بالتعليقات والإقتراحات التي من شأنها تحسين جودة المجلة.