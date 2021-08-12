كورونا

إختبار الكيمياء المناعية يساهم في مكافحة جائحة كوفيد- 19

إختبار الكيمياء المناعية يساهم في مكافحة جائحة كوفيد– 19

تلعب الكيمياء المناعية، وهو الإختصاص الطبي الذي يدرس كيمياء الجهاز المناعي، دورًا مهمًا في استراتيجية الاختبار للسيطرة على جائحة كوفيد– 19. لقد أصبح الاختبار الشامل ضروريًا في معظم البلدان. إلى جانب قدرات الاختبار الكبيرة، هناك حاجة إلى الحصول على نتائج سريعة وموثوقة. في حين أنّ الاختبارات الجزيئية دقيقة، فإنها تتطلب موظفين ذوي مهارات عالية طوال عملية الاختبار، ومرافق معملية متطوّرة ووقتًا أطول لتقديم النتائج.

تتمتّع الاختبارات السريعة بموثوقية أقل ولا تحقق القدرات الكبيرة المطلوبة. سيكون الاختبار المعملي لمستضد SARS-CoV-2 عالي الإنتاجية والذي ينتج عنه نتائج دقيقة وموثوقة في وقت قصير جدًا، هو الحل للمختبرات للتعامل مع حجم العمل الصعب. 

ما تفعلهسيسمكس” – نقاط قوتنا في التشخيص المختبري

لأكثر من 50 عامًا، ساعدتسيسمكسالمختبرات السريرية في جميع أنحاء العالم من خلال حلول التشخيص الموثوقة والفعالة، على سبيل المثال في مجالات مثل أمراض الدم وتخثر الدم وتحليل البول.

تقوم الزيادة في الإنتاجية والقيمة السريرية التي توفرها منتجاتنا ونتائجها بدعم المختبرات، ولكنها تفيد بشكل متساوٍ الأطباء، وفي نهاية المطاف، المرضى المشاركين.

كيف يمكن أن تدعمكم سيسمكسفي اختبار الكيمياء المناعية باستخدام HISCL-5000 

اليوم، توسّعسيسمكسعروضها إلى مختبر الكيمياء المناعية.  

فمن خلال توفير حل يلبي احتياجاتهم في ظل الجائحة المتطوّرة، يمكننا دعم المختبرات والأطباء والمرضى بالنتائج التي يمكنك الوثوق بها، بناءً على تقنية يمكنك الوثوق بها. لذلك يمكنك أن تستعدّ للترحيب بالتحديات.

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