وايل كورنيل للطب – قطر تعقد سلسلة محاضرات للنهوض بالصحة السكانية
وايل كورنيل للطب – قطر تعقد سلسلة محاضرات للنهوض بالصحة السكانية
استضاف قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر ضمن سلسلة محاضرات “الصحة السكانية والعافية” كلاً من الدكتورة شيلا نامبيار، رئيسة الجمعية الهندية لطب نمط الحياة، والدكتورة شاغوفتا فيروز، مؤسسة ورئيسة الرابطة الباكستانية لطب نمط الحياة.
ناقشت الدكتورة نامبيار الأهمية المحورية للمواظبة على التمارين البدنية لكي ينعم الإنسان بالصحة والعافية وشدّدت على الأهمية البالغة للمواظبة على التمارين البدنية بصفتها إحدى أهم دعائم طب نمط الحياة، كما استعرضت الأنواع المختلفة للتمارين البدنية، ثم أعطت نصيحة عملية عن كيفية جعل التمارين البدنية ركناً أساسياً في حياتنا اليومية. فيما تحدّثت الدكتورة فيروز عن الفوائد الصحية المتأتية من تناول الطعام على نحو يتناغم مع الإيقاعات البيولوجية الطبيعية لجسم الإنسان، وتطرقت لأهمية الإيقاعات البيولوجية لصحة الإنسان وشرحت كيفية تناغم الوجبات اليومية مع إيقاع المعدة بما يمكّن جسم الإنسان من امتصاص المغذّيات بأفضل شكل ممكن.
تستضيف سلسلة “الصحة السكانية والعافية” خبراء معروفين لمناقشة أبرز تحديات الصحة العالمية مثل وباء الأمراض غير المعدية المزمنة، والانتشار الكبير لمشكلات الصحة النفسية، والتفاوت اللافت في المحصلة الصحية للنساء مقارنة بالرجال، والافتقار إلى الرعاية الصحية الأساسية في العديد من المجتمعات حول العالم، والتفاوتات الصحية الوطنية والإقليمية المتفاقمة.
ومردّ العديد من تلك الأمراض والمشكلات إلى عوامل وثيقة الصلة بأنماط الحياة، مثل الأنظمة الغذائية السيئة، وتناول أنواع التبغ وسائر المواد المضرة بالصحة، وقلة النوم العميق، وعدم ممارسة التمارين البدنية، ونمط الحياة الخامل في المجمل. وإلى جانب ذلك، ثمة عوامل اجتماعية وبيئية مؤثرة أيضاً، مثل الاغتراب الاجتماعي، والمستويات المنخفضة للإلمام بالقراءة والكتابة بصفة عامة، وقصور محو الأمية الصحية، وعدم توافر الرعاية الصحية، وقلة الفرص المتاحة للتنقل خلال النهار، فهذه كلها عوامل شديدة الضرر بصحة الإنسان وعافيته.
وقد نالت كافة الأنشطة الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة.