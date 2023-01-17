وايل كورنيل للطب – قطر تعقد سلسلة محاضرات للنهوض بالصحة السكانية

استضاف‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬وايل‭ ‬كورنيل‭ ‬للطب‭ ‬–‭ ‬قطر‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬محاضرات‭ ‬“الصحة‭ ‬السكانية‭ ‬والعافية”‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬شيلا‭ ‬نامبيار،‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬الهندية‭ ‬لطب‭ ‬نمط‭ ‬الحياة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬شاغوفتا‭ ‬فيروز،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ورئيسة‭ ‬الرابطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬لطب‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭. ‬

ناقشت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نامبيار‭ ‬الأهمية‭ ‬المحورية‭ ‬للمواظبة‭ ‬على‭ ‬التمارين‭ ‬البدنية‭ ‬لكي‭ ‬ينعم‭ ‬الإنسان‭ ‬بالصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وشدّدت‭ ‬على‭ ‬الأهمية‭ ‬البالغة‭ ‬للمواظبة‭ ‬على‭ ‬التمارين‭ ‬البدنية‭ ‬بصفتها‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬دعائم‭ ‬طب‭ ‬نمط‭ ‬الحياة،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬للتمارين‭ ‬البدنية،‭ ‬ثم‭ ‬أعطت‭ ‬نصيحة‭ ‬عملية‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬جعل‭ ‬التمارين‭ ‬البدنية‭ ‬ركناً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية‭. ‬فيما‭ ‬تحدّثت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فيروز‭ ‬عن‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يتناغم‭ ‬مع‭ ‬الإيقاعات‭ ‬البيولوجية‭ ‬الطبيعية‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتطرقت‭ ‬لأهمية‭ ‬الإيقاعات‭ ‬البيولوجية‭ ‬لصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬وشرحت‭ ‬كيفية‭ ‬تناغم‭ ‬الوجبات‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬إيقاع‭ ‬المعدة‭ ‬بما‭ ‬يمكّن‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬امتصاص‭ ‬المغذّيات‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭. ‬

تستضيف‭ ‬سلسلة‭ ‬“الصحة‭ ‬السكانية‭ ‬والعافية”‭ ‬خبراء‭ ‬معروفين‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬تحديات‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مثل‭ ‬وباء‭ ‬الأمراض‭ ‬غير‭ ‬المعدية‭ ‬المزمنة،‭ ‬والانتشار‭ ‬الكبير‭ ‬لمشكلات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬والتفاوت‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬الصحية‭ ‬للنساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالرجال،‭ ‬والافتقار‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والتفاوتات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬المتفاقمة‭.‬

ومردّ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأمراض‭ ‬والمشكلات‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬وثيقة‭ ‬الصلة‭ ‬بأنماط‭ ‬الحياة،‭ ‬مثل‭ ‬الأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬السيئة،‭ ‬وتناول‭ ‬أنواع‭ ‬التبغ‭ ‬وسائر‭ ‬المواد‭ ‬المضرة‭ ‬بالصحة،‭ ‬وقلة‭ ‬النوم‭ ‬العميق،‭ ‬وعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬البدنية،‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬الخامل‭ ‬في‭ ‬المجمل‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمة‭ ‬عوامل‭ ‬اجتماعية‭ ‬وبيئية‭ ‬مؤثرة‭ ‬أيضاً،‭ ‬مثل‭ ‬الاغتراب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والمستويات‭ ‬المنخفضة‭ ‬للإلمام‭ ‬بالقراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬وقصور‭ ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬الصحية،‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وقلة‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للتنقل‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬فهذه‭ ‬كلها‭ ‬عوامل‭ ‬شديدة‭ ‬الضرر‭ ‬بصحة‭ ‬الإنسان‭ ‬وعافيته‭.‬

وقد‭ ‬نالت‭ ‬كافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الاعتماد‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬القطرية‭ ‬ومن‭ ‬مجلس‭ ‬اعتماد‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬