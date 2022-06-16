وايل كورنيل للطب تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي

أعلنت وايل كورنيل للطب – قطر عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي في موعد أقصاه 19 يونيو 2022. والبرنامج المذكور متاح أمام الخرّيجين الجامعيين الجدد من القطريين ومن المقيمين في قطر منذ أمد بعيد وسينعقد بين 4 سبتمبر 2022 و29 يونيو 2023.

سيعمل المتدربون الملتحقون بالبرنامج جنباً إلى جنب مع نخبة من علماء وباحثي وايل كورنيل للطب – قطر المعروفين عالمياً، وسيكتسبون المهارات المختبرية العملية، وسيحيطون بأصول إدارة البحوث العلمية، وسيلمّون بكيفية إجراء مشاريع البحوث الإكلينيكية. وإلى جانب ذلك، يتيح البرنامج للمتدربين فرصة قلّ نظيرها للإسهام في الدراسات العلمية قيد التنفيذ حالياً في وايل كورنيل للطب – قطر. ويتطلب البرنامج التزاماً متفرغاً وسيحصل المتدربون على شهادة عند إتمام التدريب.

ومع أن البرنامج يستهدف الخريجين الجدد المهتمين بمزاولة مهن في مجال البحوث المختبرية أو الإكلينيكية، إلا أن الكلية ترحّب أيضاً بطلبات المقيمين في قطر منذ أمد بعيد بصرف النظر عن تخصصاتهم العلمية. ولمعرفة المزيد عن هذا البرنامج أو لتقديم طلبات الالتحاق فيه، يُرجى الضغط على الرابط: https://bit.ly/3wx11VA أو مراسلة فريق التدريب على العنوان التالي: [email protected]

يُذكر أن هذا البرنامج الناجح مموّل بشكل كامل من وايل كورنيل للطب – قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، وحقق خريجو الدورات السابقة من البرنامج إنجازات لافتة شملت نشر دراسات في دوريات علمية مرموقة، ونيل قبول من برامج دراسات عليا داخل قطر وخارجها، ومزاولة مهن مرموقة في مجال بحوث الطب الحيوي في مؤسسات علمية وبحثية بارزة في قطر.